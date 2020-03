De corona-epidemie maakt de kloof tussen Chinese stadskinderen en kinderen in armere dorpen duidelijk zichtbaar

Op het computerscherm danst een juffrouw. Het is de bedoeling dat de achtjarige Yihan meedoet met de gymles, maar het etui met kleurkrijtjes is veel interessanter. Ernaast ligt een tekening van een uitvergroot, blauw virus. “Hij vindt een kunstwerk maken nou eenmaal leuker dan gymles”, lacht zijn moeder.

Li Chunyan woont met haar gezin in Chengdu, in het midden van China. Haar zoons krijgen online les, nu de scholen in het hele land hun klaslokalen gesloten houden om het nieuwe coronavirus buiten te houden. Li laat met haar telefooncamera zien hoe het werkt, dat thuisleren. Op de computer staan mapjes met lessen. Als Yihan er trek in heeft, dan opent ze een mapje met wiskunde, biologie of Chinese literatuur.

Haar zoon is één van de dik tweehonderd miljoen kinderen die nu thuis zit. Maandag zijn de scholen eindelijk weer begonnen met lesgeven – niet in de klas, maar online. Leraren nemen hun lessen op of livestreamen ze rechtstreeks naar de scholieren.

Een deur verder in het appartement zit broer Yiyue (14) onderuitgezakt aan zijn bureau. Op het computerscherm komen Japanse karakters voorbij die hij hardop voorleest. Uit de luidspreker klinken de dertig stemmen van zijn klasgenoten. “En nu een voor een”, zegt de juf.

Beperkte bandbreedte

De Chinese regering stelt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen in de online lessen van dit semester, zodat iedereen hetzelfde niveau houdt. De meeste scholen hebben ervaring met camera’s, computers en technische platforms, zegt Lü Senglin, een adviseur voor online cursusaanbieders. Het probleem zit ‘m in beperkte bandbreedte. “Die is op sommige openbare scholen niet genoeg, dat kan zorgen dat de lessen haperen.”

De epidemie maakt de kloof tussen stadskinderen en kinderen in armere dorpen nog eens goed zichtbaar. Een 14-jarig meisje in de provincie Henan deed een zelfmoordpoging omdat ze haar huiswerk niet kon maken. Haar zusje had de enige smartphone van het gezin gepakt om haar eigen schoolwerk te doen. Een ander meisje zat urenlang op een rots in de bergen met een telefoon omdat ze alleen daar bereik had.

Het zijn verhalen die dienen als propaganda: het eerste gezin ontving donaties om meer telefoons en computers te kopen, in het bergdorp installeerden werklui een extra zendmast. Zo’n tweeduizend scholieren in arme regio’s hebben volgens staatsmedia geen toegang tot internet of geen smartphone. Het zijn er vermoedelijk veel meer. Van alle Chinezen kan 62,8 procent op internet, zeggen officiële cijfers. Met de komst van goedkope telefoons doen mensen zeker in afgelegen gebieden alles met hun smartphone. Niet iedereen kan daarop mapjes met schoolwerk openen, of beschikt over de bandbreedte die nodig is om online, live lessen te volgen.

Hoe jonger de kinderen, hoe moeilijker het is om ze op deze manier les te geven.

Zoals miljoenen ouders werken zowel moeder als vader Li. Opa en oma zorgen thuis voor het huishouden en voor de kinderen. “Mijn moeder kan nog net een mapje op de computer openen, maar dat is het dan ook wel”, zegt Li Chunyan. “Als Yihan leert klokkijken in het Engels, moet hij goed kijken hoe de wijzers staan. Oma moet hem dan helpen en corrigeren. Dat vindt ze moeilijk.”

Ouders werken in het ideale geval ook thuis

Met het online lesgeven vraagt de Chinese regering het uiterste van de Chinese ouders. In het ideale geval werken die voorlopig thuis, om en passant hun kinderen te begeleiden bij hun lessen. Dat betekent vaak nachtwerk, eindeloos printen van schoolmateriaal en een strak, bomvol lesschema.

Scholen mogen zelf weten hoe ze het online lesgeven aanpakken, maar docenten hadden geen tijd om hun lessen aan te passen aan de nieuwe lesmethode. Ze werken ’s avonds en in het weekend, en bij de ouders regent het berichtjes van de verschillende vakleerkrachten. Naast de werkdruk klagen ouders ook dat hun kinderen veel te lang naar een scherm moeten turen.

Het is een onderwijsrevolutie die opeens versneld wordt, maar uiteindelijk kan online lesgeven een offline leerkracht niet vervangen, denkt onderwijsdeskundige Fei Fei. “Vooral jongere kinderen hebben direct contact nodig voor feedback en correctie. Het is net als met daten: je moet de chemie voelen. Anders is het geen effectieve manier van leren.”

Het is aan ouders om hun kinderen te berispen als ze kletsen of wegdromen. “Ik heb er de tijd niet voor”, klaagt Li als ze Yihan weer voor de computer dirigeert.

Ouders, leerkrachten en kinderen kijken reikhalzend uit naar de dag dat de school weer opengaat. Die datum is nog altijd niet aangekondigd, en geruchten gaan dat de kinderen in de zomer moeten doorwerken. Vooral in het bloedhete zuiden van het land vrezen ouders die aankondiging: openbare scholen hebben daar zelden airconditioning.

