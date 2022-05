De Conservatieven krijgen de rekening voor ‘partygate’: pijnlijk verlies bij Britse lokale verkiezingen

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft bij lokale verkiezingen donderdag pijnlijke verliezen geleden in hoofdstad Londen. Vooral de nederlaag in het welvarende kiesdistrict Wandsworth komt voor de partij als een klap. Het district heeft namelijk zijn overheidsfinanciën keurig op orde en voerde onlangs zelfs nog een lokale belastingverlaging door. Toch viel het voor het eerst in 44 jaar in handen van Labour. Sommige Britse media noemden dat ‘beschamend’.

Wandsworth was een van de kiesdistricten waarnaar donderdag met extra aandacht werd gekeken. Het moest als graadmeter dienen voor de impopulariteit van Johnson. Die is al maanden in opspraak vanwege ‘partygate’: de illegale feestjes van zijn regeringsmedewerkers tijdens de coronalockdown, waarbij hij soms zelf ook aanwezig was. Zijn positie als premier is daardoor al tijden wankel, al durfden parlementsleden van de Conservatieve Partij het tot nu toe nog niet aan om een stemming te houden over zijn aanblijven.

Onvrede over landelijke politiek

De vraag is nu of het verlies in Wandsworth erg genoeg is om die parlementariërs het laatste zetje te geven. Wandsworth is door de Conservatieve Partij altijd gekoesterd. De vroegere conservatieve premier Margaret Thatcher noemde het zelfs ooit haar ‘favoriete district’. Wandsworth kent bovendien geen aanwijsbare lokale problemen die een verlies van de Tory’s goed verklaarbaar maakt.

Het lijkt vooral onvrede over de landelijke politiek die de Conservatieven er de nek om draaide. Allereerst was er brexit, waar de inwoners van het kosmopolitische Wandsworth in grote mate tegen hadden gestemd. Daardoor kwam Labour bij de vorige lokale verkiezingen, in 2018, al dichtbij. En nu is er dus ‘partygate’. Toch had Labour voorafgaand aan de verkiezingen van donderdag de verwachtingen wat getemperd. De partij stelde dat het winnen van Wandsworth geen topprioriteit was.

Labour noemt uitslag een ‘keerpunt’

Premier Johnson zal dus opnieuw het nodige moeten uitleggen binnen zijn partij. Temeer omdat de Tory’s ook de Londense districten Westminster en Barnet verloren. Het duidt erop dat Johnson niet langer een stemmentrekker is, in ieder geval niet in de hoofdstad waarvan hij ooit burgemeester was. Hij is er eerder een electoraal risico. Labour sprak vrijdagochtend dan ook van ‘een keerpunt’.

Toch kan Johnson zich voorlopig vasthouden aan het nieuws dat op veel andere plekken in het VK het verlies van zijn partij enigszins lijkt mee te vallen. Hoewel vrijdagochtend in veel kiesdistricten nog werd geteld. Volgens politiek verslaggever van de BBC, Nick Eardley, zeggen bronnen binnen de Conservatieve Partij dat de nacht na de verkiezingen een ‘moeilijke’ was, maar geen ‘catastrofale’. Volgens Eardley is het niet waarschijnlijk dat de uitslag, zoals die er nu uitziet, fataal zal zijn voor Johnson.

Veel zal afhangen van de voormalige Rode Muur-districten: de kiesdistricten in het noorden en midden van Engeland, en in Wales die vroeger steevast naar Labour gingen, maar die Johnson bij de landelijke verkiezingen in 2019 voor de Conservatieve Partij wist te winnen. Het is voor zijn positie essentieel op die plekken steun te behouden. Daar lijkt het vooralsnog wel op. Al is ook in die kiesdistricten het tellen van de stemmen nog niet afgerond.

