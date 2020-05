De clubs gingen open en meteen was het virus terug in Zuid-Korea

Ruim honderd nieuwe besmettingen in een paar dagen, veel is het niet in een land met vijftig miljoen inwoners. Maar na een nieuwe uitbraak van het coronavirus in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is het uitgaansleven daar direct weer stilgelegd. Het tekent zowel de bijzonder efficiënte aanpak door de Koreaanse autoriteiten als de verraderlijkheid van het virus, dat ineens toch weer kan opduiken.

Wekenlang leek het goed te gaan in Seoul en de rest van Zuid-Korea. Een grote uitbraak van het virus in de zuidelijke stad Daegu, vooral binnen een christelijke gemeenschap, was ingeperkt en de cijfers vertoonden een geruststellende trend. Er gingen eind april en begin mei dagen voorbij zonder enige nieuwe besmetting en de enkele nieuwe gevallen kwamen uit het buitenland. Het totale dodental bleef stabiel op 256, bijzonder laag vergeleken met Europa of de Verenigde Staten.

Door precies in kaart te brengen wie besmet is, die personen direct in quarantaine te plaatsen en hun contacten na te gaan en hen te testen, kon de verspreiding van het virus beperkt blijven.

Registreren aan de deur

Het leven in Zuid-Korea, een van de eerste landen waar het virus toesloeg na China, lag ondertussen niet stil. Veel mensen gingen nog altijd naar hun werk of de straat op, met mondkapjes, en winkels bleven open. De scholen zijn wel al geruime tijd dicht en het uitgaansleven bleef gesloten.

Gesterkt door de succesvolle aanpak leek eind april het moment daar om het uitgaanspubliek de ruimte te geven. Op vrijdag 24 april gingen veel clubs en bars in Seoul weer open, onder meer in de sjieke buurt Gangnam en de hippe wijk Itaewon. Bezoekers moesten zich aan de deur registreren, terwijl de Koreaanse overheid toch al toegang had tot individuele telefoongegevens. Zou het goed gaan?

Nee dus. Vorige week werd een 29-jarige man positief getest op het virus. Hij had in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 mei vijf clubs bezocht in Itaewon. De Koreaanse opsporingsmachine trad in werking en inmiddels zijn duizenden mensen die daar ook waren en hun familieleden of huisgenoten onderzocht. Dinsdag stond de teller van nieuwe positieve gevallen op 101. Ter vergelijking: in Nederland, waar veel minder wordt getest, waren er alleen maandag al 161 nieuwe gevallen.

Geaardheid

Een christelijke krant in Zuid-Korea onthulde dat de 29-jarige man ook een gay-club had bezocht. Homoseksualiteit is in Korea niet strafbaar en de regering is progressief, maar veel conservatieve inwoners hebben moeite met LHBT’ers. Dat kan het onderzoek naar de contacten in die uitgaansnacht hinderen, omdat mensen vrezen dat hun geaardheid tegen hun zin bekend wordt. Opvallend veel personen die in die nacht in de clubs zijn geweest, hebben niet gereageerd op telefoontjes van de autoriteiten.

Belangengroepen vrezen dat niet-hetero’s nu weer in het verdomhoekje terechtkomen. De overheid heeft het daarom mogelijk gemaakt om anoniem getest te worden. De clubs en bars in Seoul zijn afgelopen zaterdag weer gesloten. De stad is niet op slot, maar uitgaan blijft voorlopig toch te riskant.

