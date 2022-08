De Chinese oefeningen zijn voorbij, maar de militaire druk op Taiwan blijft

China gaat in de toekomst geregeld militaire oefeningen houden rond Taiwan. De middellijn tussen het eiland en het vasteland, die tot nu toe meestal werd gerespecteerd, zal daarbij vaker overschreden worden. Dat zei een commentator op de Chinese staatstelevisie zondag, terwijl de grootste oefeningen die Peking ooit rond Taiwan heeft gehouden werden afgerond.

De toekomstige oefeningen moeten volgens de staatstelevisie helpen om de ‘historische taak’ van hereniging van Taiwan met China te realiseren. Peking streeft openlijk naar aansluiting van het in de praktijk zelfstandige, democratische Taiwan bij het communistisch bestuurde vasteland. Taiwan verzet zich daartegen, met politieke en militaire steun van de Verenigde Staten.

Met de Chinese aankondiging blijft de dreiging ten opzichte van Taiwan bestaan, ook na de grootschalige oefeningen van de afgelopen dagen. Die waren een reactie van het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan. Woensdag sprak zij daar met de Taiwanese president Tsai Ing-wen, die zich inzet voor een grotere rol van het eiland op het wereldtoneel.

Een kat-en-muisspel rond de lijn in de Straat van Taiwan

China was woedend over het bezoek van Pelosi, de hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger die Taiwan bezocht sinds haar Republikeinse voorganger Newt Gingrich in 1997. De machthebbers in Peking accepteren niet dat andere landen de zelfstandigheid van Taiwan erkennen of aanmoedigen. Volgens hen is het eiland een afvallige provincie die onder het communistische gezag gebracht moet worden.

Tijdens de oefeningen, die donderdag begonnen, hebben Chinese schepen en vliegtuigen vele malen de lijn door het midden van de Straat van Taiwan overschreden. Deze lijn heeft geen officiële status, maar wordt gewoonlijk door beide kanten gerespecteerd. Marineschepen van beide kanten speelden een kat-en-muisspel rond de lijn, waarbij de Taiwanezen de Chinezen blokkeerden als ze het eiland te dicht naderden. De Chinezen hebben ook raketten over Taiwanees grondgebied heen geschoten.

Peking heeft geen officieel einde aan de oefeningen afgekondigd. Toch besloot Taiwan het vliegverkeer geleidelijk weer op gang te laten komen. De scheepvaart kan nog langer hinder ondervinden, wat tot vertragingen kan leiden die gevolgen hebben voor de wereldhandel. Taiwan is veruit de belangrijkste producent van hoogwaardige computerchips, zoals die gebruikt worden in auto’s, computers en mobiele telefoons. Ondanks de politieke problemen zijn de economische banden tussen China en Taiwan zeer nauw.

Provocatief en onverantwoordelijk

De Verenigde Staten hebben de Chinese oefeningen veroordeeld. “Ze zijn provocatief, onverantwoordelijk en ze verhogen het risico op misrekeningen”, zei een woordvoerder van het Witte Huis. “Ze zijn ook strijdig met ons langetermijndoel van het bewaren van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan.”

Amerikaanse marineschepen voeren tijdens de oefeningen niet ver van Taiwan, maar zijn niet actief ingezet. Voor de Amerikaanse regering is Oost-Azië een uiterst belangrijke regio en de versterking van de Chinese aanwezigheid daar wordt met argusogen gevolgd. Volgens China is alles wat Taiwan te maken heeft een ‘interne aangelegenheid’, waar de Amerikanen zich niet mee moeten bemoeien. Uit protest tegen de Amerikaanse opstelling heeft China de dialoog tussen de twee landen stilgelegd, onder meer als het gaat om militaire zaken en het klimaat.

