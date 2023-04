De ‘Chapitos’: nog veel gewelddadiger dan hun vader El Chapo

De vader, drugsbaas El Chapo, werd in 2017 uitgeleverd aan Amerika, en is daar sindsdien tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Maar volgens Justitie in Amerika leeft zijn gewelddadige geest voort in zijn vier zonen, die inmiddels de teugels van het Sinaloa-kartel zouden hebben overgenomen.

Die zonen, tussen de 33 en 40 jaar oud, hebben collectief de ietwat olijk klinkende bijnaam ‘Los Chapitos’ gekregen. Minder olijk zijn de methoden waarmee ze hun hegemonie over de drugssmokkel van Mexico naar de VS hebben behouden en uitgebreid. Op vrijdag lichtte de Amerikaanse minister van justitie Merrick Garland die toe, bij de onthulling van officiële aanklachten tegen 28 leden en medewerkers van het Sinaloa-kartel, onder wie de Chapitos.

Aan de tijgers gevoerd

Zo zouden ze, volgens justitie, tegenstanders systematisch kidnappen en martelen, en mensen als levend proefkonijn gebruiken om de sterkte van hun fentanyl uit te proberen, tot die door een overdosis sterven. In sommige gevallen werden tegenstanders zelfs, dood of levend, aan de tijgers gevoerd die twee van de zonen als huisdier houden.

Veel van die informatie is afkomstig uit het undercoverwerk van de Amerikaanse drugspolitie DEA, die de afgelopen jaren tot de hoogste kringen van het Sinaloa-kartel zou zijn doorgedrongen. Uit de tenlasteleggingen valt een beeld te reconstrueren van hoe het kartel de afgelopen jaren getransformeerd is tot een organisatie, gespecialiseerd in zowel de productie als de smokkel van fentanyl.

Die drug ontwrichtte de afgelopen jaren de Amerikaanse samenleving. Fentanyl is een synthetisch opiaat, zo’n 50 keer sterker dan heroïne. De opiatencrisis die het land al twee decennia in de greep houdt, begon met pijnstillers zoals oxycodon. Mexicaanse kartels bedienden de mensen die daaraan verslaafd raakten vervolgens met heroïne, maar inmiddels is het nog veel dodelijker fentanyl dominant. Het Sinaloa-kartel zou ook in heroïne welbewust fentanyl bijmengen, om die goedkoop krachtiger te maken.

Ovidio experimenteerde met fentanyl

Het aantal doden door een overdosis steeg in de afgelopen jaren tot boven de 100.000 per jaar, vooral door fentanyl. Iedere acht minuten sterft volgens het ministerie van Justitie een Amerikaan aan fentanyl.

Het Sinaloa-kartel zou daarvoor, als de facto monopolist, hoofdverantwoordelijk zijn. Die omslag naar fentanyl begon net voordat Joaquín Guzmán, alias El Chapo, werd opgepakt. Zijn zoon Ovidio experimenteerde in 2014 met een eigen laboratorium. Nadat El Chapo uit beeld was geraakt, viel het Sinaloa-kartel in een paar facties uiteen. Veel kartel-watchers meenden de afgelopen jaren dat Ismael Zambada García, de oude kompaan van El Chapo, het machtigste deel bestierde, terwijl de Chapitos eerder gezien werden als de roekeloze, ietwat showy erfgenamen.

Justitie in de VS denkt daar dus anders over. Daar zien ze de Chapitos als de machtigste factie die is overgebleven van het imperium van hun vader, juist door hun focus op fentanyl. In de aanklachten wordt geschetst hoe ze met geweld en intimidatie hun positie binnen Mexico hebben uitgebreid, een netwerk van laboratoria hebben opgezet, en hoe ze via Guatemala de grondstoffen importeren uit China.

Er lopen nog drie Chapitos vrij rond

De waarde van die informatie is moeilijk te controleren, maar justitie is zelfverzekerd genoeg om ermee de rechtszaal in te willen. Op dit moment is het grootste deel van de aangeklaagden overigens nog op vrije voeten. Merrick Garland kondigde samenwerking met Mexico aan, maar dat zal fricties opleveren. De Mexicaanse president López Obrador ontkende dit jaar nog glashard dat er in zijn land fentanyl gemaakt wordt.

Van de Chapitos is alleen Ovidio, de jongste, gevangen. De manier waarop dat gebeurde, in januari dit jaar, illustreert hoe lastig het is om Mexicaanse drugscriminelen te berechten. De chapitos beschikken over een veiligheidsdienst met wapens waar veel militairen jaloers op zijn. Bij de arrestatie van Ovidio werden twee legerhelikopters neergeschoten, en vielen 29 doden. Dat was de prijs voor één Chapito. Er lopen er nog drie vrij rond.

