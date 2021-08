De chaos in Kaboel wordt alleen maar groter

Terwijl de Amerikanen druk bezig zijn de evacuatie vanuit Afghanistan af te ronden voordat de deadline van hun vertrek op 31 augustus afloopt, neemt de chaos in Kaboel alleen maar toe. Zondagmiddag was er wederom sprake van een aanslag. Een commissaris van de politie in de Afghaanse hoofdstad meldt tegenover persbureau AP dat er een raket insloeg in een buurt ten noordwesten van de internationale luchthaven waar op dat moment de evacuatie van de laatste Amerikanen in volle gang was. Bij de raketinslag kwam voor zover bekend in ieder geval één kind om het leven. De aanval is vooralsnog niet opgeëist.

Vrijwel tegelijkertijd werd bekend dat de Amerikaanse luchtmacht zondag een aanval uitvoerde tegen een veronderstelde zelfmoordterrorist die onderweg was naar het vliegveld van Kaboel. Een woordvoerder van de Taliban, Zabihullah Mujahid, verklaarde tegenover een groep journalisten dat de man in een voertuig zat toen die werd geraakt door het Amerikaanse projectiel. Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, is vanwege de beperkte en schaarse informatie nog niet te zeggen.

Zeker 200 doden bij aanslag

Afgelopen donderdag kwamen er bij een eerdere aanslag bij een van de toegangspoorten tot het vliegveld van Kaboel volgens het Pentagon zeker 200 mensen om het leven. Het merendeel van de slachtoffers waren Afghanen die op het laatste moment nog weg proberen te komen uit hun thuisland, nu de Taliban in recordtijd de controle over hebben overgenomen en veel mensen vrezen voor vergeldingsacties omdat zij in het verleden samenwerkten met westerse landen.

Daarnaast sneuvelden er donderdag ook dertien Amerikaanse militairen. De terreurorganisatie IS-K eiste kort na het bloedbad de aanslag op. Een dag na de aanslag meldde het Amerikaanse ministerie van defensie dat het om een zelfmoordterrorist ging die zichzelf in de menigte opblies. Ook was er sprake van een vuurgevecht op de plaats van de aanslag. President Biden liet na het bloedbad weten op wraak te zinnen, maar verklaarde tegelijkertijd dat de gebeurtenis niets zou veranderen aan de exitstrategie van Washington.

Direct na de aanslag van donderdag schroefde de Taliban de veiligheid rondom het vliegveld flink op om verdere aanvallen te voorkomen. Nu de deadline van het Amerikaanse vertrek nadert, wordt de druk op de luchthaven alleen maar groter. De afgelopen dagen vertrokken duizenden mensen vanuit Kaboel met Amerikaanse evacuatievluchten. Ook andere landen probeerden de afgelopen tijd in allerijl hun mensen uit Afghanistan weg te krijgen. In totaal zijn er sinds de internationale evacuaties twee weken terug op gang kwamen ruim 117.000 personen via het vliegveld van Kaboel uit het land vetrokken.

