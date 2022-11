De chaos die gastland Egypte op klimaattop creëert, dwingt Europa tot ommezwaai

De laatste dagen van een klimaattop verlopen altijd chaotisch. Maar zoveel chaos en onduidelijkheid als er nu in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh heerst, is wel heel extreem. Volgens de officiële planning zouden de bijna tweehonderd VN-landen het vrijdag eens moeten worden over een tekst met nieuwe klimaatafspraken, bijvoorbeeld over een fonds voor klimaatschade of het in leven houden van de 1,5-gradendoelstelling. Donderdagavond heeft het Egyptische voorzitterschap echter nog steeds geen serieuze conceptversie voorgelegd, op basis waarvan er onderhandeld kan worden.

“Niemand snapt wat hier aan de hand is”, zegt een Nederlandse onderhandelaar, die vreest dat Egypte een onzuivere strategie hanteert om landen onder grote tijdsdruk richting een bepaald akkoord te sluizen, een vermoeden dat bij meer deelnemers van de klimaattop leeft. De afgelopen jaren kwam een gastland nooit pas zo laat met het cruciale onderhandelingsdocument.

Pas op donderochtend verscheen voor het eerst een document met mogelijke elementen voor de conclusie, aangereikt door Egypte. Zowel delegaties als ngo’s schrokken van deze twintig pagina’s tellende ‘boodschappenlijst’, zoals Carlos Fuller het omschreef, de ambassadeur van Belize en de Alliantie van Kleine Eilandstaten.

Delegaties van westerse landen schrokken om voorstellen waarvan de herkomst volstrekt onduidelijk leek, zoals het voorstel dat ontwikkelde landen al in 2030 ‘CO 2 -neutraal’ zouden moeten zijn – een doelstelling die zelfs volgens de meest optimistische wetenschappers onmogelijk is. Ngo’s maakten zich ondertussen grote zorgen over afgezwakte verwoordingen wat betreft het afbouwen van de kolen-, olie- en gasindustrie, ten opzichte van eerdere jaren. Over de heetste hangijzers van deze top – een werkprogramma om de 1,5 graad in leven te houden en een mogelijk fonds voor landen die getroffen zijn door klimaatgerelateerde rampen – ontbraken concrete voorstellen.

Volgens de Nederlandse onderhandelaar zijn dit ‘hele duidelijke tekenen dat Egypte aan het spelen is met de teksten’. Hij vermoedt dat Egypte wel degelijk conceptteksten achter de hand heeft ‘die veel redelijker zijn dan dit’. Het gastland wil mogelijk de tijdsdruk opvoeren, en straks zeggen: we zijn bereid de punten waar rijke landen niet blij mee zijn aan te passen, maar dan moeten jullie wel instemmen met andere punten.

Rijke landen moeten betalen

Egypte stuurt aan op een besluit voor een nieuw fonds voor ‘klimaatschade’ aan ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld voor Pakistan, dat tientallen miljarden euro’s aan schade leed door de overstromingen dit jaar. Kwetsbare landen beschouwen de top pas als geslaagd als zo’n fonds er komt. Rijke landen, door hun historische broeikasgasuitstoot de grootste veroorzakers van klimaatverandering, moeten volgens hen betalen.

De EU gaf de afgelopen dagen te kennen zo’n fonds ‘niet uit te sluiten’, maar pas volgend jaar een besluit te willen nemen. Frans Timmermans uitte de afgelopen dagen zijn onvrede over een gepresenteerd fondsvoorstel van de G77-groep van ontwikkelingslanden. Er zouden al veel bestaande finacieringsmechanismes zijn voor rampen zijn. Ook vindt de EU dat China mee moet betalen.

Timmermans presenteerde deze week een zoethoudertje: 60 miljoen voor een verzekeringssysteem tegen klimaatschade en voor nieuwe waarschuwingssystemen voor klimaatrampen. Maar dit bedrag maakte weinig indruk bij ontwikkelingslanden. Door de enorme tijdsdruk die het Egyptische voorzitterschap op het komen tot een conclusie zet, is het voor Europa en de VS steeds onmogelijker de top te verlaten zonder harde toezegging.

Vertrouwensbreuk

Zeker nadat de hoogste baas van de VN donderdag opriep tot een gullere houding. Topman António Guterres benoemde de vertrouwensbreuk tussen het globale Noorden en Zuiden, en beschreef dat er nu ‘geen tijd is om naar elkaar te wijzen’. De meest effectieve manier om het vertrouwen te herstellen, zei hij, is ‘een ambitieuze en geloofwaardige overeenkomst’. “De tijd om over klimaatschade te praten is voorbij. We hebben actie nodig.” Als rijke landen hun poot stijf houden, wordt deze top als mislukt beschouwd, en krijgen rijke landen daar ongetwijfeld de schuld van, niet Egypte met zijn getraineer of China om zijn terughoudendheid.

Binnen de Europese Unie groeit langzaam bereidheid voor een toezegging voor een fonds. Zolang het fonds maar als één van de oplossingen voor het klimaatschadeprobleem wordt bestempeld – naast bijvoorbeeld bestaande humanitaire fondsen of het verzekeringsprogramma.

Ook wil de EU bij de toezegging van een fonds waarschijnlijk nog niet vastleggen wie wat precies zal moeten betalen – dat moeten landen de komende twee jaar uitwerken. Vervuilende landen als China en Saudi-Arabië zouden ook mee moeten betalen. Timmermans verwijst veel naar voorstellen van de president van eilandstaat Barbados, Mia Mottley. Zij oppert bijvoorbeeld om de winsten van oliebedrijven extra te belasten, en hiermee schade van klimaatrampen deels te bekostigen. Ook kunnen ontwikkelingsbanken hervormd worden, waardoor ze beter in staat zijn om armere landen klimaat- en toekomstbestendig te maken, en bij te dragen aan het klimaatschadevraagstuk.

Europa en de VS zullen voor de toezegging op zo’n fonds wel iets terug willen zien. Het belangrijkste: een ambitieus ‘werkprogramma’ tussen landen om de 1,5 graden in leven te houden, wat op zijn minst tot en met 2030 blijft lopen. Landen als China zouden liever al over één of twee jaar met dit programma stoppen.

Door het chaotische en onduidelijke Egyptische voorzitterschap, hebben de westerse delegaties op dit moment echter ‘nog geen idee’ wat ze terug kunnen verwachten voor het ja-woord tegen een fonds.

Update 23:00: Egypte heeft zojuist een eerste concepttekst gepubliceerd waar landen over kunnen onderhandelen. Frans Timmermans kondigde plenair aan VN-landen aan dat de EU toch voor de oprichting van een klimaatschadefonds is, maar wel met enkele kanttekeningen. Er moet een 'brede basis aan bijdragers’ komen – dus ook landen als China. Ook moet het fonds volgens de EU alleen beschikbaar zijn ‘voor de kwetsbaarste landen.’

Lees ook:

China vindt een klimaatschadefonds een goed idee, zolang Europa en VS betalen

China is de grootste vervuiler ter wereld. Maar aan klimaatschade voor ontwikkelingslanden wil het niet meebetalen. Moet Europa dan wel meedoen?