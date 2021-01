De Champs-Élysées wacht een groene make-over

Het zal niet gebeuren voor Parijs de gastheer is van de Olympische Spelen in 2024. Maar ‘de mooiste avenue ter wereld’ zoals hij vaak wordt genoemd, gaat helemaal op de schop.

Als het aan burgemeester Hidalgo ligt, wordt de Champs-Élysées zelfs een ‘buitengewone tuin’. Een flaneerparadijs dat ook ruim baan geeft aan de fiets en de bus. Voor auto’s zullen nog twee banen beschikbaar zijn in plaats van de huidige vier.

Voor de Spelen wordt een begin gemaakt met de Place de la Concorde, aan het begin van de Champs. Het enorme plein moet voor de helft een met veel groen omzoomd voetgangersgebied worden. Om aldus naadloos aan te sluiten op een park aan het begin van de Champs waar nu weinig gebruik van wordt gemaakt.

Parijzenaars mijden het plein

Het Comité Champs-Élysées, een organisatie van alle betrokken commerciële en culturele spelers, reageerde maandag dolenthousiast op de belofte van Hidalgo.

Het Comité maakt sinds twee jaar plannen voor het mythische gebied – waar het al dertig jaar niet goed mee gaat. Voor de coronacrisis kwamen er eigenlijk alleen nog de buitenlandse klanten van de flagship stores. Het Comité liet het uitzoeken: 68 procent van de passanten bestond uit toeristen en 17 procent uit winkelpersoneel.

Parijzenaars zelf mijden de Champs liever. Je betaalt er veel te veel voor je koffie en het drukke verkeer vervuilt er de lucht. De 64.000 auto’s die dagelijks over de klinkers rijden, produceren bovendien een heel onaangenaam snerpend geluid.

Gele hesjes verjaagden de klanten

De laatste vijf jaar heeft de straat geen normaal jaar meer gekend, volgens het Comité. Het begon met de aanslagen van 2015, die een klap voor het toerisme betekenden. In 2018 en 2019 hielden de gewelddadige demonstraties van de gele hesjes het publiek op afstand en vervolgens stortte het gemeentelijke vervoersbedrijf RATP zich in de langste staking uit zijn geschiedenis.

De lockdowns deden de rest. De organisatie voor detailhandel Procos noteerde in oktober vorig jaar een daling van bijna 65 procent van het aantal bezoekers.

Hoeveel precies werkelijkheid kan worden van het ontwerp van de architect en stedenbouwkundige Philippe Chiambaretta – dat 250 miljoen euro moet kosten – is nog niet duidelijk. Maar enig optimisme bij het Comité is gerechtvaardigd nu Hidalgo erachter staat. Hidalgo maakte eerder, ondanks veel weerstand, de kaden van de Seine en de Rue de Rivoli, een prominente verkeersader, autovrij. In de laatste straat mogen alleen nog bussen en taxi’s in één richting rijden.

