De centrale bankier van Libanon wordt nu gezocht door Interpol

Niet veel landen zullen een directeur van de centrale bank hebben wiens foto op de website van Interpol staat. Op de pagina ‘Gezochte personen’ welteverstaan. De 72-jarige Riad Salameh, directeur van Banque du Liban in Libanon, heeft het voor elkaar gekregen. Sinds vorige week prijkt zijn foto tussen twee Salvadoranen: één die gezocht wordt voor een moord en één die lid zou zijn van een terroristische organisatie. De aanklachten tegen Salameh gaan over witwassen en belastingfraude.

Bejubeld als weldoener

Riad Salameh werd in 1993 door Rafic Hariri, destijds premier van Libanon, aangesteld als directeur van de centrale bank. Hij had Salameh leren kennen toen die nog werkzaam was bij de investeringsbank Merrill Lynch en de beleggingsportfolio van de politicus beheerde. De premier zou onder de indruk zijn geweest en besloot zijn persoonlijke bankmanager te promoveren tot de centrale bankier van het land.

Aanvankelijk werd Salameh bejubeld als een weldoener die Libanon met zijn financiële beleid zonder al te veel kleerscheuren door woelige politieke jaren en een wereldwijde economische crisis wist te loodsen. Hij werd geroemd om zijn aanpak, ook in het buitenland: de Los Angeles Times omschreef hem als een ‘held’, The New York Times complimenteerde de bankensector waarover hij de scepter zwaaide als een ‘baken van stabiliteit en groei’, en het Britse tijdschrift Euromoney kroonde hem zelfs tot centrale bank-directeur van het jaar.

Reputatie aan gort geslagen

Salameh werd beschouwd als een kundig technocraat, een constante factor binnen Libanons politieke elite die, in tegenstelling tot veel andere politici, iets van betrouwbaarheid leek uit te stralen. Dit was immers de man die kort na het einde van de burgeroorlog de economische teugels van het land in handen kreeg en ogenschijnlijk voor enige stabiliteit zorgde.

Maar de laatste paar jaar is die reputatie flink aan gort geslagen. De eerste klap kwam toen bleek dat Salamehs financiële beleid toch niet zo verstandig was en Libanon in een van de ergste economische crises van de laatste tweehonderd jaar stortte. Zijn beleid bleek niet veel meer te zijn geweest dan een piramidespel. Het begon met de keuze in 1997 om de waarde van de Libanese pond vast te leggen: een dollar zou te allen tijden 1507 pond waard zijn. Om dit in stand te houden had de centrale bank grote voorraden dollars nodig.

Salameh besloot het aantrekkelijk te maken voor Libanezen in binnen- en buitenland om dollars op hun bankrekening te stallen, door jaarlijkse rentes te introduceren die soms opliepen tot wel 20 procent. Maar de enige manier waarop de bank zulke rentes kon uitbetalen was door het aantrekken van nieuwe spaarders, die vervolgens ook weer uitbetaald moesten worden. Het was een onhoudbare situatie, en in 2019 klapte het hele systeem in elkaar, konden spaarders niet meer bij hun geld en stortte het land in een diepe economische crisis.

Speciale commissie voor zijn broer

Klap nummer twee was het nieuws dat de bankier al die jaren misbruik van zijn positie zou hebben gemaakt om zichzelf te verrijken. Voor dat laatste lopen tegen Salameh nu onderzoeken, zowel in Libanon als in zes Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, België, Liechtenstein en Luxemburg. Zijn aanmelding bij Interpol kwam nadat Frankrijk en Duitsland een arrestatiebevel hadden uitgevaardigd.

Uit de verschillende zaken die tegen hem lopen blijkt dat Salameh ervan wordt verdacht dat hij, als directeur van de centrale bank, de beursvennootschap van zijn broer Raja Salameh inhuurde om de verkoop van staatsobligaties te regelen. Zonder dat klanten het wisten werd er bij elke verkoop een speciale commissie gerekend, die vervolgens werd doorgesluisd naar een Zwitserse bankrekening van Raja.

Een groot deel van het geld is daarna verplaatst naar verschillende bankrekeningen van Riad Salameh en gebruikt om vastgoed te kopen in onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het vermoeden is dat Salameh en zijn broer op deze manier zeker 330 miljoen dollar hebben witgewassen.

Onderdeel van corrupt establishment

Dat het beleid van Salameh het land in een economische crisis stortte, heeft ervoor gezorgd dat het bankensysteem bij veel Libanezen nu net zoveel argwaan en afgunst oproept als de corrupte politici die vaak al decennia aan de macht zijn. Net als veel politici komt ook Riad Salameh voor in de anti-establishmentgraffiti op de muren van Beiroet; een veel gebruikt sjabloon toont Salameh met duivelshoorntjes en de leus ‘Weg met het bankenstelsel’ in felle rode letters eronder.

Salamehs verstrengeling met de politieke macht kan echter ook zijn redding betekenen. De bankier is nu al dertig jaar onderdeel van het corrupte establishment en heeft de bankzaken van veel vooraanstaande politici geregeld, kortom: hij weet alles van iedereen.

Als hij ten val komt, bestaat de kans dat hij zal praten, wat politici die dat liever niet hebben een prikkel geeft om hem uit handen van Frankrijk en Duitsland te houden. Sowieso levert Libanon eigen burgers doorgaans niet uit. Wel zijn Salamehs beide paspoorten - hij heeft zowel een Libanees als en een Frans paspoort - in beslag genomen, zodat hij het land niet kan ontvluchten.

Intussen is Salameh nog altijd directeur van de centrale bank. Zijn huidige termijn loopt in juli af. Hij heeft aangegeven zich daarna niet nog eens verkiesbaar te stellen, maar sommige partijen, waaronder Hezbollah, eisen dat hij nu al aftreedt.

Als Salameh na dertig jaar aan de top het veld ruimt, gedwongen of vrijwillig, kan het nog even duren voordat er een opvolger is. Want Libanon verkeert al maanden in politieke crisis. Het parlement is er nog altijd niet in geslaagd een president te kiezen, en de regering heeft nog steeds een ‘waarnemende’ functie, omdat zij nooit is goedgekeurd door een president. Het is hierdoor onduidelijk of er wel iemand is met het mandaat om een nieuwe centrale bankier te benoemen.

