De Bulgaarse premier Borissov krijgt in zijn strijd om premier te blijven hulp uit onverwachte hoek: het coronavirus

Uitgerekend de coronacrisis zou weleens de politieke redding voor de Bulgaarse premier kunnen betekenen bij de parlementsverkiezingen zondag. Want ook al vinden veel Bulgaren dat Boyko Borissov op dat vlak de ene na de andere blunder begaat, ze zullen waarschijnlijk niet massaal naar de stembus gaan om de premier af te straffen.

Volgens opiniepeiler Alpha Research is maar 28 procent van plan te gaan stemmen. De angst om besmet te raken midden in de derde golf met al 10.000 coronapatiënten in de overvolle ziekenhuizen, houdt veel mensen thuis. En van een lage opkomst zullen, verwacht de opiniepeiler, vooral de zittende partijen met een sterke achterban profiteren.

Borissov is al sinds 2009 met zijn centrumrechtse GERB-partij aan de macht. Toch leek die macht afgelopen jaar gebroken te kunnen worden. Bijvoorbeeld door de demonstranten die in de zomer in verschillende steden massaal de straat op gingen om het aftreden van de premier te eisen.

Op een foto van het nachtkastje van de premier lagen stapels bankbiljetten

Ze beschuldigden hem van corruptie, machtsmisbruik en het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting. Ze keerden zich eveneens tegen procureur-generaal Ivan Geshev die te weinig zou ondernemen tegen omkooppraktijken onder de politieke elite en lokale oligarchen.

De demonstranten kregen bij hun protest concrete beelden van corruptie aangereikt. Zo dook er een foto op van een slapende premier, waarop vooral zijn nachtkastje de aandacht trok. Daar bovenop lag een pistool, en in de la waren stapels bankbiljetten zichtbaar.

Een opzetje van de oppositie, volgens Borissov, die claimt dat hij wel een pistool naast zijn bed heeft liggen maar dat het geld erin was gefotoshopt. Ook een filmpje van een villa van de omstreden politicus Ahmed Dogan op een plek aan de Zwarte-Zeekust waar helemaal niet gebouwd mag worden, wakkerde de woede van de demonstranten aan.

Toen het coronavirus om zich heen greep, stroomden de pleinen leeg

Ze bivakkeerden in tenten in het centrum van Sofia en waren vastbesloten te blijven totdat Borissov zou vertrekken. Maar de premier stapte niet op. Ook niet toen president Rumen Radev zich achter de protesten schaarde en hun frustratie verwoordde. “Deze woede heeft zich in jaren opgebouwd en kan niet door angst en geweld de kop in worden gedrukt.”

Het bonte oppositiegezelschap – dat onder anderen uit een liedjeszanger, een oligarch en een voormalige ombudsvrouw bestaat – wist de woede niet in een duidelijke stem te kanaliseren. En toen het coronavirus steeds verder om zich heen greep, werd het tentenkamp opgebroken en stroomden de straten en pleinen weer geleidelijk leeg. Ook de grootste oppositiepartij, de socialistische BSP zal – als de peilingen kloppen – niet tegen Borissov opgewassen zijn.

Berispingen uit Brussel deren hem niet

Berispingen uit Brussel deden de premier evenmin omvallen. Afgelopen najaar veroordeelde het Europees Parlement in een resolutie het optreden van Borissovs regering omdat ze democratische basisprincipes aan haar laars zou lappen. Ook adviseurs van de Raad van Europa tikten Borissov op de vingers vanwege grondwetswijzigingen die onvoldoende waren onderbouwd en besproken in het publieke debat.

En deze week nog kwam Washington met een rapport waarin het harde optreden van de Bulgaarse politie en geweld tegen journalisten wordt bekritiseerd. Borissov gaat ondertussen niet te veel in op alle kritiek en rijdt onvermoeibaar met zijn Jeep door het land om de aandacht te vestigen op andere zaken: de wegen, huizen en bruggen waaraan gewerkt wordt.

Zelfs corona kreeg de premier, die in oktober overigens zelf positief testte, niet klein. Toen zijn land onderaan het Europese vaccinatielijstje bleef bungelen, gooide Borissov zijn strategie om. Omdat de mensen die aan de beurt zijn voor een prik vaak niet komen opdagen – onder meer vanwege het gebrekkige vertrouwen in de autoriteiten – mochten alle Bulgaren die zich wel willen laten inenten zonder afspraak een prik komen halen.

Meevaller in zijn schoot geworpen

Zo vlak voor de verkiezingen kreeg Borissov vrijdag bovendien vanuit Brussel nog een meevaller in zijn schoot geworpen; ruim een miljoen doses vaccins zullen vanuit de ‘solidariteitsvoorraad’ Bulgarijes kant opkomen.

Of het al met al voldoende is om Borissov voor een vierde keer het pluche toe te vertrouwen, kunnen de Bulgaren zondag in het stemhokje laten weten.



Lees ook:

Zelfs de kwetsbare Bulgaar heeft geen trek in een prik

In de EU prikt alleen Bulgarije nóg trager dan wij, mokten veel Nederlanders kort geleden. Maar terwijl Nederland bezig is aan een inhaalslag, blijft Bulgarije onderaan het lijstje bungelen. Nog maar 3,5 procent is daar ingeënt.