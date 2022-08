De Britten zijn weer boos op de EU, nu om afspraken over wetenschap

Het is meestal andersom, maar nu wil het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie voor de rechter slepen. Het eist toegang tot Europese onderzoeksprogramma’s en Europese beurzen voor wetenschappelijk onderzoek.

De EU en het Verenigd Koninkrijk spraken eind 2020 af dat onderzoekers aan Britse en Europese universiteiten bleven samenwerken. De afspraken maakten deel uit van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk toen de laatste de Europese Unie verliet. Maar die afspraken zijn nooit tot wasdom gekomen. Nu geven de Britten de EU nog één maand, anders volgen juridische stappen.

In Britse diplomatieke kringen is de onvrede groot. ‘We zijn uiterst teleurgesteld’, klinkt het daar, met Brits gevoel voor understatement.

Want Brussel is niet over de brug gekomen met de benodigde gelden voor wetenschappelijk onderzoek. De Britse overheid schiet de bedragen tot nu toe zelf voor, maar zegt daar niet tot in de eeuwigheid mee te kunnen doorgaan.

Aandacht opeisen met een nieuwe brexit-rel

Dat is althans wat de Britten zeggen. Waarschijnlijk speelt ook mee dat minister van buitenlandse zaken Liz Truss in de race is om Boris Johnson als premier op te volgen. Zij heeft brexit in haar portefeuille en hoopt wellicht met een nieuwe brexit-rel in de nieuwsluwe augustusmaand nog mooi even de aandacht van de leden van de Conservatieve partij op zich te vestigen.

Brussel heeft nog niet officieel gereageerd op de Britse klachten, maar van Europese kant is achter de schermen wel te beluisteren dat het Verenigd Koninkrijk vooral bij zichzelf te rade moet gaan, als het gaat om het schenden van afspraken met de Europese Unie. Daar kwam het afgelopen jaar al weinig van terecht en in het voorjaar zegde premier Johnson een cruciaal onderdeel uit de brexit-afspraken op. Het ging hem om de paragrafen over handel tussen het Ierse en het Britse eiland, maar daarmee zijn eigenlijk alle afspraken ongeldig geworden, ook die over wetenschap.

Volgens de Britten moet het mogelijk zijn om de wetenschap los te zien van de andere brexit-afspraken. Er zijn immers meer landen die niet bij de EU horen die meedoen in de programma’s Horizon, Copernicus en Euratom, de drie subsidieprogramma’s waar het om gaat.

Vijftien miljard pond

Het Verenigd Koninkrijk had net als die andere niet EU-landen afgesproken om een bepaald bedrag aan die fondsen bij te dragen. Het ging voor zeven jaar om 15 miljard pond. Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk kregen in ruil daarvoor het recht om onderzoeksbeurzen aan te vragen. Maar tot een finale handtekening onder die afspraken kwam het niet.

Daardoor kon het Europese bureau dat het geld uitkeert Britse aanvragen niet meer honoreren. De laatste maanden kregen verschillende onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk een brief met daarin een waarschuwing dat hun onderzoeksbeurs op de tocht stond.

Onder hen was bijvoorbeeld de microbioloog Teresa Thurston, die in Londen onderzoek doet naar salmonellabacteriën. Zij vertelde aan Science dat ze 1,5 miljoen pond zou krijgen uit het Horizon-programma, maar kreeg per brief te horen dat ze op zoek moest naar een partner-universiteit op het Europese vasteland of haar beurs zou kwijtraken.

Ze besloot in Londen te blijven, waar ze kinderen heeft. Nu betaalt de Britse regering haar beurs, maar het Europese netwerk is ze kwijt. ‘Het is schandalig, want de EU is volgens artikel 7.31 verplicht om te blijven betalen’, stelt de Britse overheid.

