De Britten wachten slechts babystapjes uit de lockdown

“We kunnen hier sterker en beter uit komen”, eindigde Boris Johnson zondag strijdvaardig zijn televisietoespraak waarin hij zich vanuit Downing Street 10 tot de Britten richtte. Maar dat het einde nog lang niet in zicht is, bleek wel uit het stappenplan dat hij voorafgaand aan die uitsmijter presenteerde. “Het is nog niet de tijd om de lockdown deze week te beëindigen”, zei hij.

De Britten kunnen voorlopig alleen op babystapjes rekenen. Heel concreet werd hij daarbij niet, de details van het pad om uit de lockdown, die nu zeven weken duurt, te komen zal hij maandag in het parlement presenteren.

Weer onbeperkt buiten sporten

Hij moedigde mensen aan die niet vanuit huis kunnen werken vanaf nu toch weer naar hun werk te gaan. Hij noemde daarbij bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in de bouw die nagenoeg stil is komen te liggen. Daarbij drukte hij deze groep wel op het hart vooral niet met het openbaar vervoer naar het werk te gaan, maar de auto te pakken of nog beter: op de fiets of lopend te gaan. Vanaf woensdag mogen de Britten weer onbeperkt buiten sporten, maar alleen individueel of met hun huisgenoten. Johnson benadrukte dat iedereen afstand moet blijven houden en dat wie zich niet aan de afspraken houdt, kan rekenen op een boete.

Ook zullen de winkels op 1 juni weer open gaan en mogen vanaf die datum de jongere leerlingen weer naar school. En wellicht is een maand later versoepeling van de regels in de horeca mogelijk.

Ook kondigde Johnson aan dat het binnenkort misschien tijd wordt dat mensen die met het vliegtuig in Groot-Brittannië aankomen twee weken in quarantaine moeten. Wanneer dat in zal gaan en hoe dat zal worden gecontroleerd vertelde hij er niet bij.

“We zullen ons bij alle maatregelen laten leiden door de wetenschap, de data en de volksgezondheid”, zei Johnson. Hij benadrukte dat alle beloften voor versoepeling van de regels onder voorbehoud zijn en dat hij niet zal aarzelen om op de rem te stappen als dat nodig is.

Een nieuw waarschuwingssysteem

Een nieuw waarschuwingssysteem dat de coronabesmettingen snel in kaart brengt, moet de premier gaan helpen bij de versoepeling van de maatregelen. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen. De rode vijfde alarmfase is daarbij de gevaarlijkste, bij de eerste alarmfase zijn er geen besmettingen meer. Hoe lager ‘het dreigingsniveau’, hoe soepeler de maatregelen worden. Het land bevindt zich nu in fase vier en beweegt zich heel langzaam richting de derde fase, zei Johnson.

De versoepeling - dat was de duidelijke boodschap aan de Britten - zal vooral heel voorzichtig plaatsvinden. “We moeten doorgaan met het virus onder controle zien te krijgen en levens te redden”, zei de premier ernstig.

Want dat de situatie met 200.000 besmettingen in het land ernstig is, daarvan lijkt Johnson – die eerder werd verweten de crisis niet serieus genoeg te nemen - nu wel doordrongen. Zelf belandde hij een paar weken geleden met een coronabesmetting op de intensive care. Hij overleefde het virus, 30.000 andere Britten niet.

