De Britten stapelen nu vrachtwagens, met chauffeurs en al

Operatie Stack heeft niet heel veel om het lijf: het is een kwestie van rangschikken. Een groot deel van de M20, die tussen Londen en Dover loopt, is afgesloten voor normaal verkeer. Langs die weg staan nu, kop aan kont, vrachtwagens stil, in een lange rij in de berm aan de linker- en rechterkant van de weg. Vierduizend extra wagens kunnen stilstaan op Manston Airport, een vliegveld dat toch niet wordt gebruikt. En dan zijn er nog de provinciale wegen, waar ook een strook is vrijgemaakt voor stilstaande wagens.

Het is een oplossing, maar niet voor de lange termijn. Langs de M20 zijn geen toiletten en de chauffeurs hebben vaak niet veel meer bij zich dan één extra maaltijd. Het is een graad of tien en de weersvoorspelling is zo Brits als hij maar zijn kan : stromende regen vandaag, striemende regen morgen.

De schatting is dat er op dit moment zesduizend vrachtwagens stilstaan, voorlopig zonder uitzicht op het moment waarop de afsluiting van het Verenigd Koninkrijk weer voorbij is. Het Europese vasteland stopte alle personenverkeer met het eiland nadat daar een grote besmettingshaard is aangetroffen van een gemuteerd coronavirus, dat zich veel sneller verspreidt dan het eerste virus.

Kerstdagen in de cabine

Het zijn duizenden extra vrachtwagens boven op een file die er al stond omdat mensen in de afgelopen weken aan beide zijden van het Kanaal alvast wat groter zijn gaan inkopen. Per 1 januari zal volgens plan het Verenigd Koninkrijk de EU hebben verlaten, en niemand denkt dat de eerste handelsmaanden soepel zullen verlopen.

Maar deze plotselinge grensafsluiting maakt het wel erg penibel. Vrachtvervoerders zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk maken zich ernstig zorgen om het welzijn van hun chauffeurs. Als de situatie niet snel wordt opgelost, bestaat er gerede kans dat zij de kerstdagen in hun cabine moeten doorbrengen.

Maar ook de wederzijdse goederenstroom loopt in het honderd, vlak voor Kerstmis. “Het is een ramp”, zei gisteren Tavish Scott, de directeur van de Schotse vereniging van zalmexporteurs. Hij hoopt dat de Britse regering met de Franse kan afspreken dat alle vrachtwagenchauffeurs een coronatest krijgen, waarmee ze toch naar de overkant van het Kanaal kunnen.

Scott: “Europa is een heel belangrijke markt voor Schotse zalm. De week voor Kerst is de drukste week, waarin er in de Schotse zalmbusiness 6,5 miljoen wordt omgezet. We hopen dat de regering de zaak snel op orde heeft.”

Voorrang voor bederfelijke waar

De Schotse zalmindustrie hoopt dat de Britse regering van ‘Operatie Stack’ snel overschakelt naar ‘Operatie Brock’, een scenario dat al in de Britse overheidskast ligt voor het geval er een harde brexit komt. Die operatie Brock voorziet in tienduizenden vrachtwagens die tot stilstand zijn gekomen op hun weg naar het continent. In dat plan krijgt bederfelijke waar voorrang op vracht die wat langer wachten kan.

Helaas zijn nog niet alle voorzieningen zoals die in Operatie Brock zijn beschreven, gereed voor gebruik. Het Verenigd Koninkrijk had bijvoorbeeld voorzien in de bouw van een massaparkeerplaats bij Ashford, aan afslag 10 van de M20, maar die heeft vertraging opgelopen vanwege de zware regenval van de afgelopen maanden.

De grensafsluiting betekent ook dat goederen van het Europese vasteland niet meer naar het Britse eiland kunnen worden vervoerd. Met de kerstdagen in het vooruitzicht, zijn Britse consumenten daarom gisteren alvast groots aan het shoppen geslagen. Gisterochtend al waren de schappen voor vlees leeg. Dat kan nog worden opgelost, omdat veel vlees van Britse bodem komt. Verse groenten zullen een ingewikkelder probleem vormen. Supermarktketen Sainsbury’s verwacht dat er tegen donderdag, als er niets verandert, een gebrek zal zijn aan bloemkool, broccoli en sinaasappels.

“Ga niet hamsteren”, werd gisteren aan de burgers gevraagd. Die zagen die oproep vooral als startschot om juist meteen hun winkelwagentjes vier keer zo vol te stouwen.

