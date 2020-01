De Britten ruziën opnieuw over brexit: moet de Big Ben wel of niet luiden als het land de EU verlaat?

Een groep brexit-aanhangers wil het vertrek uit de EU opluisteren met het geluid van de Big Ben.

Het is al een paar jaar een onwennig gezicht. De Big Ben, ’s werelds beroemdste klok, is al sinds september 2017 ingepakt in steigers en doeken. De gehele Elizabeth Tower, zoals de toren heet waar de klok in is gehuisvest, wordt voor bijna 70 miljoen euro gerenoveerd.

En dat was hard nodig, want de ruim 160 jaar oude klok begon steeds vaker kuren te vertonen. Ook krijgen de cijfers op de klok een nieuwe lik verf. Na de renovatie moet-ie glanzen en klinken als nooit tevoren. Het renoveren neemt wel ruim vier jaar in beslag; pas in de loop van 2021 zullen de steigers verdwijnen.

Voordat de renovatie begon, besloot het parlement dat Big Ben tijdens de renovatie nog wel op zeer speciale gebeurtenissen geluid mocht worden. Zoals om 12 uur ’s avonds tijdens de jaarwisseling. Of op de tweede zondag in november, de dag dat Groot-Brittannië de oorlogsdoden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdenkt.

Een zeer exact moment

Nu wil een groep fanatieke brexit-aanhangers in de Conservatieve fractie dat 31 januari aan dat lijstje wordt toegevoegd. Dat is de dag dat de Britten officieel de Europese Unie zullen verlaten.

“En omdat we de EU op een zeer exact moment verlaten, namelijk 31 januari om 11 uur ’s avonds, willen zij die dat willen vieren graag gezamenlijk naar een klok kijken om dat moment te markeren”, zei Mark Francois, Conservatief parlementariër. “En wat is er dan beter dan dat we daarvoor de Big Ben gebruiken, de meest iconische klok ter wereld? Big Ben moet luiden voor brexit!”, riep hij vol enthousiasme in het Lagerhuis.

Hij diende er met enkele andere Conservatieven zelfs een amendement voor in, om het parlement over dit voorstel te laten stemmen. Maar de Speaker Lindsay Hoyle - de opvolger van John Bercow - stak daar een stokje voor. De Lagerhuisvoorzitter besloot het amendement niet in stemming te brengen, iets wat hij in zijn rol zonder opgaaf van reden kan doen. Waarschijnlijk zag Hoyle wel in dat 31 januari voor de ene helft van het land een moment is om een fles champagne bij open te trekken, maar voor de andere helft vooral zal voelen als een uiterst droevige aangelegenheid.

Symbool van nationale eenheid

En Big Ben is er vooral voor de momenten van nationale eenheid, niet voor nog meer polarisatie. Toch geven de brexiteers niet op. Zo’n zestig Conservatieve parlementsleden hebben een brandbrief geschreven naar een speciale Lagerhuiscommissie die zich er deze week over moet buigen. Al heeft een woordvoerder van die commissie al gezegd dat het luiden van de klok tijdens de renovatie niet zomaar geregeld is. Het moet vakkundig voorbereid worden en de werkzaamheden zouden zomaar veertien dagen vertraging op kunnen lopen. Geraamde kosten: 130 duizend euro.

Voor brexit-minnend Groot-Brittannië maakt dat allemaal niet uit. Zolang de diepe iconische slagen maar klinken op het moment waar ze de afgelopen 3,5 jaar naartoe hebben geleefd.

