De brexit-onenigheid bereikt kookpunt, een deal lijkt ver weg

Met nog 23 dagen te gaan tot een mogelijke brexit is de sluimerende onenigheid tussen Londen en Brussel dinsdag als een etterende wond opengebarsten. De dag begon met een telefoongesprek tussen de Britse premier Boris Johnson en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, waarvan het Johnson-kamp een even sombere als moeilijk te geloven weerslag gaf.

Een Downing Street 10-bron schetste een beeld alsof Merkel een geheel nieuwe EU-positie verwoordde met de mededeling dat Noord-Ierland voor eeuwig in de EU-douane-unie zou moeten blijven. “Ze maakte duidelijk dat een akkoord nu uiterst onwaarschijnlijk is, en ze denkt dat de EU een veto heeft tegen ons vertrek uit de douane-unie”, aldus de niet met name genoemde woordvoerder van de premier. “Als dit representatief is voor een nieuw standpunt, betekent dat dat een akkoord in wezen onmogelijk is, niet alleen nu, maar altijd.” Ofwel: het uitblijven van een fatsoenlijke brexit-deal is de schuld van de EU.

Onverhulde irritatie

Degenen in Europa die Merkel een beetje kennen, konden niet geloven dat zij tegen Johnson zou hebben gezegd: ‘Als Duitsland uit de EU zou willen, zou dat geen probleem zijn, maar het Verenigd Koninkrijk (VK) kan niet vertrekken zonder Noord-Ierland achter te laten in een douane-unie’ - en toch was dit wat Merkel volgens Downing Street 10 had gezegd.

Korte tijd later volgde een vernietigende tweet van voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad van (nu nog) 28 regeringsleiders. Hij richtte zich daarin met onverhulde irritatie rechtstreeks tot de Britse premier. “Boris Johnson, wat op het spel staat is niet een of ander stompzinnige blame game”, aldus de Pool. “Wat op het spel staat, is de toekomst van Europa en het VK, alsmede de veiligheid en belangen van onze mensen. Je wil geen overeenkomst, je wil geen uitstel, je wil geen herroeping (van de hele brexit, red.), quo vadis?” -- ‘waar wil je heen?’

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis? Donald Tusk

Later dinsdagmiddag treffen Merkel en Tusk elkaar. Misschien dat daarna Merkels versie van haar telefoongesprek met Johnson naar buiten komt.

Brexit-frustatie

Tusks uithaal doet, wat gekruidheid betreft, denken aan een uitspraak die hij begin februari deed, en waarin hij degenen die de brexit hebben gepropageerd zonder duidelijk plan voor de uitvoering ervan een ‘speciale plek in de hel’ toewenste. Maar zelfs toen werd hij niet zo persoonlijk als nu tegen Johnson, nota bene een van de leden van Tusks Europese Raad (al woont Johnson pas volgende week zijn eerste Europese top bij). De Ierse minister Coveney van buitenlandse zaken nam het voor Tusk op, door te zeggen dat diens tweet vooral uiting geeft aan de brexit-frustratie in de hele EU.

Duidelijk is dat het alternatieve Britse voorstel voor de Ierse kwestie, dat Johnson vorige week in Brussel neerlegde, een brexit-akkoord geen millimeter dichterbij heeft gebracht. De EU van 27 landen ziet daarin geen enkel geloofwaardige oplossing voor het risico dat er weer een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, en heeft de Britse regering opgeroepen met iets beters te komen. Londen beschouwt die afwijzing als EU-onbuigzaamheid, en probeert de schuld voor een eventuele no deal-brexit in de schoenen van Brussel te schuiven.

Johson weigert uitstel

Intussen is er dezer dagen nog steeds technisch overleg in Brussel tussen Johnsons brexit-gezant David Frost en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Na de uitgewisselde stekeligheden van de afgelopen week, met dinsdag als dieptepunt, is de vraag waar deze onderhandelingen precies over gaan. De commissie herhaalde ook vandaag weer dat de EU blijft streven naar een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Als niemand iets doet, is de brexit op 31 oktober een feit. Het Britse Lagerhuis heeft echter een wet aangenomen die Johnson verplicht om de EU om nieuw uitstel te vragen als er op 19 oktober geen nieuw akkoord ligt. De premier heeft gezegd die wet te respecteren maar weigert tegelijk pertinent om uitstel te overwegen. Hoe deze twee posities zijn te verenigen, is vooralsnog een raadsel.

De afgelopen dagen verschenen in de Britse pers de wildste verhalen over de strategie van Johnson. Zo zou hij van plan zijn om, als hij tot een uitstelaanvraag wordt gedwongen, de EU-machine te saboteren, bijvoorbeeld door brexit-boegbeeld Nigel Farage voor te dragen als Britse eurocommissaris. Vanuit Brussel werd schamper gereageerd op deze berichten - alsof aankomend commissievoorzitter Ursula von der Leyen ook maar één seconde zou overwegen om Farage op te nemen in haar team.

