De boodschap op G7-top in Hiroshima: Oost-Azië kan het Oekraïne van morgen zijn

Dat de G7-top vrijdag en zaterdag in het Japanse Hiroshima plaatsvindt, is geen toeval. De stad werd in 1945 vernietigd door een Amerikaanse atoombom. Dat premier Fumio Kishida juist hier, in zijn thuisstad, de wereldleiders ontvangt voor een tweedaagse bijeenkomst, benadrukt de boodschap van de Japanners: dit nooit meer.

Dus ontvangt Kishida zijn gasten in het vredespark van Hiroshima. En bezoekt hij met onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse leider Rishi Sunak een museum met overbleven resten na de allesvernietigende bom, zoals kapotte schooluniformen en verkoolde lunchboxen. Mogelijk spreken ze ook met overlevers.

Met de symbolische bezoeken probeert Japan bijna tachtig jaar later op te roepen tot ontwapening. Want ook in de oorlog in Oekraïne, een belangrijk thema op de G7-agenda, spelen kernwapens een rol. Poetin heeft publiekelijk nooit tegengesproken dat hij tactische kernwapens wil inzetten. Japan voelt bovendien de dreiging van China en van buurland Noord-Korea, dat steeds geavanceerdere raketten ontwikkelt. Die raketten kunnen in theorie kernkoppen dragen en het Amerikaanse vasteland bereiken.

Vuist tegen Rusland

De G7 bestaat uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die landen zullen, ondanks Japans vredesboodschap, tijdens de top toch vooral een sterkere vuist willen maken tegen Rusland. Eventuele bondgenoten zijn daarvoor uitgenodigd, zoals Australië, India, Indonesië, Zuid-Korea en Vietnam. De Oekraïense president Zelensky sluit aan met een videoverbinding.

Het belangrijkste doel van de top is het opstellen van een nieuw document, waarmee de landen trouwe steun aan Kiev beloven. De landen bespreken ook extra financiële steun aan Oekraïne en investeringen in de wederopbouw van het land.

Premier Trudeau (Canada) komt aan in Hiroshima. Beeld AFP

Ook staan nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. Via doorsluislanden weet Moskou nog steeds aan energie en goederen te komen, waarmee het zijn oorlog kan voortzetten. Door strengere sancties tegen die derde landen hopen de wereldleiders de ongewenste ‘sanctiegaten’ te dichten. De VS hopen ook dat de G7-landen instemmen met een sanctieregime dat de verkoop van alle goederen aan Rusland verbiedt, tenzij de producten op een speciale lijst staan. Nu is dat nog andersom: alleen producten op een speciale zwarte lijst mogen niet aan Rusland worden verkocht.

Pact tegen China

Ook de dreiging vanuit China staat op de agenda van de top. Donderdag al sloot de Britse premier Rishi Sunak met China in het achterhoofd een nieuw defensiepact met Japan, waardoor de landen meer militaire informatie met elkaar gaan delen.

Toch wordt het nog lastig om met meer concrete veiligheidsmaatregelen tegen China te komen: de landen zijn niet zo eensgezind over China als over Oekraïne. Peking is immers een belangrijke economische partner voor G7-landen, met name voor Duitsland en Frankrijk. De Franse president Emmanuel Macron bezocht China vorige maand nog en benadrukte deze week nogmaals dat de G7 niet anti-Chinees is.

Met de symbolische bezoeken aan Hiroshima hoopt de Japanse premier Kishida de G7-landen tóch te overtuigen militair meer samen te werken in zijn regio. “Oekraïne vandaag kan het Oost-Azië van morgen zijn”, zei Kishida vorig jaar al.

