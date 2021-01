De bom barst tussen Brussel en AstraZeneca: farmaceut levert misschien veel minder vaccins

Het conflict tussen de Europese Unie en de Brits-Zweedse Covid-19-vaccinproducent AstraZeneca is woensdag tot een rommelige uitbarsting gekomen.

Crisisoverleg, over de fors lagere levering dan afgesproken, zou ’s avonds eerst niet, en vervolgens toch weer wel doorgaan. Volgens bronnen in Brussel had het farmabedrijf eerst laten weten dat het de EU niets nieuws te melden had. Later werd de gespreksuitnodiging alsnog aanvaard.

De bom barstte dinsdagavond al, met een uitgebreid interview van AstraZeneca-directeur Pascal Soriot aan drie grote Europese kranten. Daarin ontkende hij dat er harde contractuele afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid aan de EU te leveren vaccins.

Volgens de Europese Commissie was de afspraak dat er in het eerste kwartaal 80 miljoen doses zouden komen en worden dat er nu slechts 31 miljoen. “We verbonden ons tot niets”, spreekt Soriot dat tegen in het interview. “We zeiden alleen dat we ons uiterste best gingen doen. De reden waarom we dit zeiden, is dat Europa toen (bij de ondertekening van het contract in augustus, red.) ongeveer op hetzelfde moment als het Verenigd Koninkrijk leveringen wilde krijgen, hoewel het contract drie maanden later getekend was. Daarom zeiden we: ‘Oké, we gaan ons best doen, we gaan het proberen, maar we kunnen ons contractueel niet verbinden omdat we drie maanden achterliggen op het Verenigd Koninkrijk.’”

‘Wat AstraZeneca zegt is niet waar’

In Brussel is zeer gepikeerd gereageerd op deze uitspraken, onder meer omdat Soriot details prijsgeeft uit het contract, terwijl AstraZeneca zelf steeds heeft aangedrongen op geheimhouding. Op een persconferentie woensdagmiddag verklaarde eurocommissaris Stella Kyriakides dat er van de opmerkingen over de ‘best effort’-clausule niets klopt, en de uitspraken van Soriot onacceptabel zijn.

Ze voegde daar in felle bewoordingen aan toe dat je ‘bij de buurtslager misschien aan de beurt bent als je op tijd bent, maar dat niet zo werkt met vaccincontracten’, verwijzend naar dat AstraZeneca de voor de EU-bestemde vaccins zou hebben gebruikt om tekorten in het Verenigd Koninkrijk op te vangen. Ze wilde niet zo ver gaan om een uitvoerverbod uit te vaardigen, maar liet nadrukkelijk wel weten dat de farmaceut ‘simpelweg moet leveren’.

De Europese Commissie eiste verder dat het bedrijf alsnog instemt met openbaarmaking van de afspraken. Overigens liet een EU-functionaris eerder nog weten dat zo’n ‘uiterste best’-clausule vrij gebruikelijk is bij contracten over een product dat op het moment van ondertekening nog helemaal niet bestaat. Een EU-functionaris spreekt echter van een afgesproken inspanningsverplichting ‘die je kunt verwachten van een grote multinational in een noodsituatie’.

Geen verklaring voor leveringsproblemen

Het steekt de commissie ook dat AstraZeneca nog steeds geen heldere verklaring heeft gegeven voor de leveringsproblemen. Er zouden productievertragingen zijn in één fabriek, maar in het contract is sprake van vier fabrieken: twee in het Verenigd Koninkrijk, één in België en één in Duitsland.

Een EU-functionaris suggereerde bovendien dat AstraZeneca de vaccins die gemaakt zijn in het VK niet naar de EU stuurt, terwijl andersom wel het geval lijkt te zijn. Dat zou aan het licht zijn gekomen dankzij douaneformulieren - sinds 1 januari vereist vanwege de brexit. “Data liegen niet, reken maar dat we die leveringen vinden”, zo klonk het enigszins dreigend.

Volgens de functionaris is die segregatie van de Britse productie in strijd met het contract. “Wat we willen, is een duidelijke verklaring van wat de problemen precies zijn”, aldus een andere EU-functionaris. “De verklaringen die we tot nu toe hebben gekregen, zijn op z’n minst lichtelijk inconsistent. Er is ook geen duidelijkheid over de weg voorwaarts. Wat gaan ze doen om de problemen op te lossen?”

In totaal heeft de Europese Commissie namens alle 27 landen 300 miljoen vaccins besteld bij AstraZeneca, met een optie op 100 miljoen stuks extra, veel meer dan de twee tot nu toe goedgekeurde vaccins, van Pfizer en Moderna. Maar zoals het er nu voorstaat, levert AstraZeneca daarvan slechts een kwart.

