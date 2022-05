De bloedige veldslag om de Azovstal-fabriek lijkt begonnen

Russische grondtroepen zijn het labyrint onder de Azovstal-fabriek in Marioepol binnengedrongen. Tegelijkertijd wordt het complex van elf vierkante kilometer zwaar gebombardeerd en met raketten bestookt, zo zou blijken uit satellietbeelden die The New York Times bekeek.

De Oekraïense generale staf spreekt van een aanval op het fabrieksterrein met luchtsteun. Op foto’s die Russische soldaten maakten van de gevechten zijn dikke rookwolken en grote branden te zien. Hoe de Oekraïense legerleiding aan die beelden komt, is niet duidelijk.

“Er hebben moeilijke en bloedige gevechten plaats in de tunnels en bovengronds”, zegt de commandant van het Oekraïense Azov-regiment, Denis Prokopenko in een video. De Azov-fabriek is het enige deel van de compleet verwoeste havenstad Marioepol dat het Russische leger nog niet in handen heeft.

‘Eruit geschopt’

Het Azov-regiment en de 36ste marinebrigade houden stand in het ondergrondse gangenstelsel en bunkers. Het voorkomt dat de Russen de stad kunnen inlijven en zo een corridor langs de kust kunnen creëren met de zuidelijk gelegen Krim, die Rusland al in 2014 annexeerde. De Russische soldaten die voor het eerst een poging deden het gebied van de staalfabrieken aan de haven binnen te vallen, zijn ‘door de verdedigers eruit geschopt’, zegt Oleksi Arestovich, adviseur van president Volodomir Zelenski.

Moskou ontkent dat het een aanval met grondtroepen heeft gedaan op het Azov-terrein. President Vladimir Poetin verbood enige tijd geleden het gebied met de staalfabrieken binnen te vallen. Het zou te veel levens kosten van Russische soldaten. Poetin vond een middeleeuwse omsingeling en uithongering voldoende. Het Oekraïense verzet zou zich vanzelf overgeven. Het Russische leger schat dat er maximaal 2000 strijders op het terrein aanwezig zijn, waarvan zeker een kwart gewond is.

Uitgraven

Ook zitten er nog circa 200 burgers onder de grond, die niet weg kunnen uit het complex dat volledig kapot is gebombardeerd. Zelenski zei dat ze waarschijnlijk uitgegraven moeten worden als de strijd is gestaakt.

De Russische legerleiding heeft aangegeven een militaire parade te willen houden in Marioepol aanstaande maandag 9 mei. Op die dag wordt jaarlijks de overwinning op nazi-Duitsland gevierd met militaire parades in heel Rusland. Maar een parade door het compleet aan flarden geschoten Marioepol, waar nog duizenden inwoners zitten die proberen weg te komen, is riskant met de venijnige verzetshaard in de stad. Tegelijkertijd heeft het Kremlin behoefte aan een groot succes, want dat blijft uit. Het heeft alleen de zuidelijke stad Cherson in handen. Het lijkt erop dat het Kremlin nu toch koste wat kost een zege wil op de Azov-strijders.

Weinig terreinwinst

De verovering van de Donbas, dat tegen de Russische grens aanligt, verloopt evenmin voorspoedig. Het is ontaard in een artillerieslag tussen Oekraïense en Russische troepen. Na circa twee weken hebben de Russen een paar kilometer terreinwinst geboekt. Tegelijkertijd claimt Kiev gebieden in het zuiden rond Cherson op de Russen te hebben heroverd.

De Oekraïners pogen over een front van honderden kilometers stand te houden tegen de Russische bataljons en tankdivisies. Presidentieel adviseur Arestovich zei te verwachten dat Oekraïne niet voor half juni in de tegenaanval kan gaan. Het wachten is op de beloofde zware wapens uit het Westen. Het Russische leger bestookte donderdag op grote schaal mogelijke aanvoerroutes in heel Oekraïne waarover zwaar militair materieel aangevoerd kan worden.

Lees ook:

Rusland richt zich op inlijving van het oosten en zuiden van Oekraïne.

Russische troepen en tanks rukken op in de Donbas. Maar Marioepol is nog steeds niet volledig ingenomen, ook al beweert Poetin anders.