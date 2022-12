De bezetting maakte van buurtgenoten in Cherson een soort familie

“Tanja!” Zo gaat dat in Cherson. Als Antonida Prozor de bovenbuurvrouw nodig heeft gaat ze onder het raam staan en roept ze luid haar naam. Nog voordat de medebewoonster haar hoofd uit het venster steekt, schuifelt beneden de 83-jarige Valentina Michajlovna het portiek uit. “Slava Ukraini – Leve Oekraïne”, roept ze. “Herojam slava – Glorie aan de helden”, antwoordt Antonida Prozor.

De bezetting maakte een soort familie van de bewoners van de Sjoemenski-wijk in de Oekraïense stad Cherson. In de zomer zaten de buurtgenoten, merendeels vrouwen, in leeftijd variërend van 10 tot 83 jaar, samen op bankjes op de binnenplaats. Ook in de moeilijke herfstweken stonden ze elkaar bij, tot de bevrijding kwam. “We hadden het niet slecht. We deelden voedsel en medicijnen met elkaar”, zegt Valentina Michajlovna.

Wel moeten ze de bezetting nog verwerken. “Ik werd geboren in de schuilkelder, toen de fascisten kwamen. Dat ze ooit zouden terugkomen kon ik niet vermoeden”, briest de oude vrouw.

De wijk was eensgezind in de afwijzende houding jegens de Russen — op twee buren na. Die werkten mee met de bezetter. “We communiceerden niet met hen. We wisten precies wie we konden vertrouwen en wie niet”, zegt Antonida Prozor.

Twee mannen met breekijzers

De ‘collaborateurs’ verklikten bewoners die uitgesproken pro-Oekraïens waren. Zoals een jongeman op de begane grond, die de stad om die reden al was ontvlucht. Toen Valentina Michajlovna op een ochtend tomaten aan het koken was, kwam er een vrachtwagentje voorrijden. Twee mannen met breekijzers stapten uit. “Wat willen jullie”, vroeg ze hun. “Bent u de bewaker of zo”, antwoordden ze. “Ja, want ik woon hier al 73 jaar”, zei ze. “Dus je kent iedereen? Dan moet je alles over iedereen vertellen.”

Toen ze dat weigerde, hadden ze haar weggejaagd. Door de deurspion zag ze dat de mannen het huis van de jongeman openbraken. Ze stormde opnieuw naar buiten. “Wat doen jullie?” “Rustig, omaatje, in de Sovjet-Unie zul je een goed leven hebben”, antwoordden ze. “Ik heb de Sovjet-Unie meegemaakt. Daar was niks goeds aan.” Ze joegen haar opnieuw weg, en stalen de complete inboedel uit het huis.

Voor de mannelijke buurtbewoners was het gevaarlijk om naar buiten te gaan. Zo werd Maksiem Groedski, eind dertig, bij een controlepost gedwongen zich volledig uit te kleden. De Russen zochten naar nationalistische tattoos en draagsporen van een geweer of kogelvrij vest. Na die ervaring verborg hij zijn auto, en verliet met zijn gezin de wijk niet meer. “Ze pakten de auto van mijn ouders af, en zelfs hun koelkast, tv en magnetron”, vertelt hij.

“We waren de hele tijd bang. We kwamen niet verder dan de markt”, vult de tienjarige Mariana haar vader aan. Haar moeder, Joelia Groedski, hield haar dochter thuis om de Russische school te mijden. Mariana volgde online les van haar gevluchte lerares.

De bewoners lieten ook iemand onderduiken: Rita Isajeva, de moeder van een omgekomen militair. De vrouw komt in haar kamerjas aangesloft met een portretfoto in haar hand. Andriej heette haar zoon; hij sneuvelde al in 2016. Ze had hem in zijn laatste momenten aan de telefoon gehad, vertelt ze. “Ik hoorde zijn stem, hoorde hoe hij terugschoot naar de Russen. Hij zei dat hij nog maar vijf kogels over had.” De Russen zochten actief naar Oekraïense soldatenfamilies, en vanwege zijn heldenstatus in Cherson liep zij dus gevaar. “Het was geheim dat ze hier was, maar wij kenden het geheim”, aldus Tanja Tsjetsjelnitska.

Zelf was ze er getuige van dat de Russen op een pantservoertuig langs haar volkstuin scheurden. Ze schoten lukraak in het rond en zochten naar wodka. “Oekraïners zijn zombies”, schreeuwden ze.

Geen medelijden meer

De oorlog veranderde haar, geeft ze toe. De bewoners waren getuige van de herhaaldelijke bombardementen van het Oekraïense leger op het nabijgelegen vliegveld, waar de bezetters een legerbasis hadden. “Aan het begin had ik medelijden met de Russische soldaten die daar stierven. Nu helemaal niet meer. Ze kwamen hier om ons te doden”, aldus Tanja Tsjetsjelnitska.

De 83-jarige Valentina Michajlovna had niet verwacht dat ze de bevrijding zou meemaken. “Ik ben oud en ongezond.” Ze had haar Oekraïense vlag daarom overhandigd aan Antonida Prozor. “Als onze jongens komen, pak dan mijn vlag en ga de straat op” had ze gezegd. De buurvrouw propte het blauwgele vaandel in een schoentje van haar kleinkind, en verstopte het schoentje diep in haar gangkast.

Op de avond van 11 november had Michajlovna geklop op de deur gehoord. Door de deurspion zag ze haar buurvrouw staan, met de vlag om haar schouders. “We gingen allemaal naar buiten en omhelsden elkaar”, zegt ze. “We schreeuwden van geluk”, vult Tanja Tsjetsjelnitska aan. “We kunnen weer ergens heen”, vat de kleine Marina het samen. “We kunnen weer vrijuit ademen.”

