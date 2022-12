De Barabasjova is slechts een schim van wat het vroeger was: de grootste en drukste markt van Oost-Europa

Op een groot, veelkleurig billboard staat Ditjatsji Rinok en een pijl naar links: de speelgoedmarkt. Maar links resteert een lege vlakte. Tussen puin en glas ligt een haarspeld met een lieveheersbeestje, geschikt voor een meisje van een jaar of zeven. “Mijn geluk was dat de wind de andere kant op stond. Drie winkels verderop doofde het vuur”, zegt Jevgeni Bondarenko. Hij toont een filmpje waarop een van zijn buren, ‘de textielmaister’ zoals hij hem noemt, wegrent van de oranje vlammenzee, die winkeltje na winkeltje opvreet.

In maart schoten de Russen een raket af op de Barabasjova in Charkov, de grootste markt van Oost-Europa. De bazaar strekt zich uit over 75 hectare, wordt bediend door twee metrostations, en is zowel groothandel als consumentenmarkt. De brand die volgde op het bombardement verwoestte een deel van de overdekte kramen. Nu de Russen uit de directe omgeving van de stad zijn verdreven keren bewoners druppelsgewijs terug, en komt ook de markt langzaamaan tot leven. De bus stopt weer voor de hoofdingang, een koffieverkoper rent rond met zijn karretje om klanten en winkeliers van ‘amerikano’ te voorzien en de verwoeste winkeltjes worden met bulldozers geruimd.

Rollen met isolatiemateriaal

De winter, met overdag temperaturen van een graad of vijf onder nul, is ‘het meest populaire seizoen voor mijn product’, zegt Jevgeni Bondarenko. Hij vervaardigt rollen met isolatiemateriaal, dat vooral geschikt is voor jassen. Maar ook al heeft hij geen klagen, zoals voorheen wordt het niet meer in Barabasjova. “Kijk om je heen: de Vietnamezen, de Arabieren, de Afghanen, ze zijn allemaal weg.” Het gedeelte waar zijn winkeltje is werd ‘Vietnam’ genoemd. De Vietnamezen hadden hun eigen kledingwerkplaatsen op Barabasjova en waren zijn grootste afnemers. “Jassen werden niet meer geïmporteerd uit China, maar hier gemaakt.”

Tot de invasie was Barabasjova een stad in een stad, of, in Bondarenko’s woorden, ‘een merk’. Het was er altijd druk. “Je moest hier opletten dat je niet vertrapt raakte.” De naamgever van de markt is de Charkovse sterrenkundige Nikolai Barabasjov, die in 1960 namens de Sovjet-academie van Wetenschappen een van de auteurs was van de fameuze Atlas van de achterkant van de maan. Het metrostation Akademika Barabasjova werd naar de astronoom vernoemd, en dus draagt ook de markt die naam.

De oorlog halveerde het bewonersaantal van Charkov, en dus is het inkomen “niet te vergelijken” met een jaar geleden, zegt Jana Ivachnjenko. Haar handel in knutselspullen – momenteel met het thema Kerstmis – bevindt dicht bij het vernietigde deel. “In deze tijd van het jaar pasten de klanten amper in de winkel. Nu sta ik rustig met jou te praten.” Bij de brand in maart verloor de verkoopster haar winkel en haar voorraad. “Terwijl ik hier al zo lang werk, wist ik niet waar ik was. Alles was verkoold”, herinnert ze zich haar bezoek aan de markt na de beschieting.

‘Met knutselen houd je kinderen bezig als de elektriciteit uitvalt’, vertelt marktkoopvrouw Jana Ivachnjenko. Beeld Michiel Driebergen

Jana Ivachnjenko staat sinds 1999 op de markt, ofwel 23 jaar. Het was de tijd dat mensen na de val van de Sovjet-Unie van lieverlee zelf in hun onderhoud gingen voorzien. Ze stalden hun handel uit op tafels in de buitenlucht, die zo hoog waren dat je de hele dag moest staan. De markt dijde uit, de tafels werden containers, containers werden winkeltjes — met als nadeel dat de huur de waarde kreeg van tweemaal een appartement. Verkopers en klanten kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie en Azië, en Barabasjova werd berucht vanwege zakkenrollers. In 2014, toen Rusland de Krim en de Donbas annexeerde, kromp de klantenkring tijdelijk. De online afzet richting Europa kwam daarvoor in de plaats. “Dat konden de Russen niet hebben”, aldus Ivachnjenko.

Domme zet

In april vertrok ze uit de stad: het verlies van haar levensonderhoud viel haar zwaar, en haar appartement in de buitenwijk Saltovka lag onder vuur. Toch besloot ze in augustus terug te keren en opnieuw te beginnen — ook al compenseerde niemand het verlies van haar winkel. “Veel mensen vonden het een domme zet van me. Knutselspullen vervullen geen eerste levensbehoefte, beweerden ze.” Daar was Ivachnjenko het niet mee eens. “Mensen moeten iets te vieren hebben, al is het voor zichzelf. Met knutselen houd je kinderen bezig als de elektriciteit uitvalt; volwassenen voelen zich beter als ze eigenhandig iets vervaardigen.”

“Met naden? Oké, doe ik”, zegt collega-verkoper Jevgeni Bondarenko telefonisch tegen een klant. “Laat ons de afstand tussen de naden weten.” Zeker, mensen keren terug, beaamt hij nadat hij heeft opgehangen, maar de handel verandert wegens internet. “Ik sta hier, maar verkoop inmiddels online meer.”

En er is nog iets dat Barabasjova bedreigt. Dat de gemeente de woekerende marktplaats wil inperken is al jaren een publiek geheim. De grond is in handen van de stad, en de ambtenaren grijpen nu hun kans, vrezen de verkopers. “Ze ruimen niet alleen het puin, maar slopen ook winkeltjes die niet verbrand zijn. Zie je?”, zegt Jana Ivachnjenko, terwijl ze op de bulldozers wijst. “Niemand informeert ons, maar kijk, ze leggen verwarmingsbuizen aan. Dat betekent dat ze een appartementencomplex plannen”, zegt Jevgeni Bondarenko.

Over sluiten van hun handeltjes peinzen de verkopers niet, maar toch voorvoelen ze het einde. “De Barabasjova zal een ‘bazartsjik’ worden — een kleine markt, weggestopt tussen de huizen”.

Lees ook:

In kapot Charkov vrezen ze de kou. ‘De winter jaagt me angst aan’

Nu het weer guurder wordt, proberen mensen in Saltovka, een zwaar gebombardeerde wijk van Charkov, hun flats en stadsverwarming te repareren. ‘De naderende winter jaagt me angst aan.’