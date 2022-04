De bakker in Vancé heeft een wapen aangeschaft en stemt op Le Pen

De uitslag van de eerste ronde op 10 april is inderdaad heel curieus, beaamt Laurent Leffray, de bakker van het piepkleine dorpje Vancé in West-Frankrijk. Van de 183 uitgebrachte stemmen gingen er 47 naar Le Pen en 47 naar Macron. Leffray (54) zelf stemde Le Pen. “Dat heb ik altijd gedaan”, zegt hij. “Voor Marine kwam stemde ik op haar vader, Jean-Marie. Dat was nog in de tijd dat je maar beter niet kon zeggen dat je aanhanger was van het Front National.”

Maar daar heeft Leffray zich nooit iets van aangetrokken. Het gaat niet om de personen, maar om de zaak die ze aankaarten, vindt hij. “Je zou het misschien niet zeggen maar in dorpen als Vancé gebeurt heel wat.” Leffray doelt op de onveiligheid. “Er zijn bendes die de omgeving afstropen en van alles en nog wat stelen, denk aan benzine, stookolie. Laatst is een aannemer hier van zijn materialen beroofd. En er zijn geregeld inbraken.”

Laurent Leffray (54) is de bakker in Vancé. Hij voelt zich onveilig in zijn streek. Beeld Steven Wassenaar

In een dorp nog geen twaalf kilometer verderop, in Couture-sur-Loir (413 inwoners) is eind vorig jaar een collega thuis beroofd door mannen met bivakmutsen en ernstig mishandeld. De lokale media hebben er over bericht. “Mij krijgen ze niet”, zegt Leffray. “Ik heb een wapen aangeschaft en als het moet zal ik mijzelf verdedigen.”

Connectie met het Kremlin

De hoofdstraat van het dorp is genoemd naar de beroemdste inwoner die Vancé voortbracht, Marie Virginie Vaslin. Vaslin stichtte in 1852 de Congregatie van de Franciscanen Dienaren van Maria, en op nummer 8 wonen drie zusters van deze orde die in drie werelddelen aanwezig is.

Beeld Bart Friso

Zuster Anne-Joseph (79) en zuster Marie-Dominique (78) zijn op de hoogte van het stem-mirakel. “Het klopt helemaal want wij hebben ze zelf in het stembureau geteld”, lacht zuster Anne-Joseph. De vrouwen volgen de verkiezingen op de voet en kijken op tv alles wat er mee te maken heeft. Ze hebben Macron gestemd en zullen dat zondag weer doen. “Ik vond hem tijdens het debat met Le Pen gespannen en arrogant, maar voor mij is het geen vraag wie er moet winnen.” “Ook al is niet alles onjuist wat Le Pen zegt”, vult zuster Marie-Dominique aan. “Zij maakt ook een betere indruk dan een tijd geleden, maar je weet niet er achter zit. Die connectie van haar met het Kremlin bevalt mij niet.”

‘Gebaat bij samenwerking’

Zuster Colette (84) prijst Macron om zijn inspanningen voor Europa. “Frankrijk is veel te klein, wij hebben alles te winnen bij meer samenwerking. Ook vanwege Rusland en China, de wereld wordt er niet veiliger op.”

De zusters (vlnr) Anne-Joseph (79), Colette Leconte (83), en Marie-Dominique (78), in het gezelschap van de burgemeester van Vancé Hubert Paris (64). Beeld Steven Wassenaar

Wat de onveiligheid in Vancé betreft, de zusters herkennen het verhaal van bakker Leffray niet. Hetzelfde geldt voor burgemeester Hubert Paris (64) die net de gemeentelijke bloembakken van water heeft voorzien en langs is gekomen voor een glas zelfgemaakte biologische appelsap. “Natuurlijk gebeuren er hier ook dingen, zoals die diefstal van brandstof. Maar Vancé is natuurlijk geen Chicago.”

Le Pen eindigde in 273 van de 354 gemeenten in het departement Sarthe waar Vancé ligt, op de eerste plaats. “Dat is vooral een mentaliteitskwestie”, denkt Paris, die een aantal hoedenwinkels had in Parijs en op de boerderij van zijn ouders is gaan wonen. “Het heeft denk ik te maken met een gebrek aan openheid. Als mensen zich thuis zich zitten te verbijten en de hele dag BFM TV en C-News (24-uursnieuwszenders, red.) aan hebben staan, dan raak je afgesloten van dingen.”

Woede

Paris benadrukt dat zijn kleine gemeente aanzienlijke voordelen heeft. “Het is hier erg mooi en we trekken de laatste tijd families uit de regio Parijs die op zoek zijn naar ruimte en natuur. Dankzij hen krimpt de bevolking niet. Er is hier genoeg positiefs.” Zoals bijvoorbeeld ook de aanstaande opening van een gemeenschapshuis, waar de Vancéens elkaar kunnen treffen. “Nu wordt een dergelijke ruimte erg gemist, zeker nadat het café tien jaar geleden sloot.”

Zorgmedewerker Frédérique Godin (52) kwam vanuit Parijs naar het dorpje Vancé. Ze is niet verrast over de steun die Le Pen heeft op het platteland. Beeld Steven Wassenaar

Frédérique Godin (52) verruilde 2,5 jaar geleden Palaiseau, in de voorsteden van Parijs, voor Vancé. “Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn besluit, ik vind het hier heerlijk”, vertelt zij in haar tuin. Godin werkt in de palliatieve zorg in een medisch centrum twintig kilometer van Vancé. In Vancé en omstreken houdt zij zich ook met ouderen bezig, als vrijwilliger.

Wantrouwen groot

De hoge score van Le Pen verrast haar niet. “Het viel mij hier al snel op dat het wantrouwen in de instellingen en autoriteiten hier echt heel erg groot is. Complottheorieën kan je overal in de streek horen, bijvoorbeeld in de rij bij de bakker.”

Beeld Bart Friso

Door haar ervaring in de zorg denkt zij alleen niet dat de opkomst van Le Pen een kwestie van een gebrek aan openheid is. “Wij hebben niet allemaal hetzelfde opleidingsniveau. Ik kom hier mensen tegen die 80 jaar in hetzelfde huis hebben gewoond, die hier altijd zijn gebleven. Le Pen raakt in deze omgeving bij velen een snaar met haar verhaal over identiteit en geworteldheid.”

“En vergeet vooral ook de woede over de corona-maatregelen niet. Ik was het zelf eens met het beleid, maar zag wat Macron losmaakte met de coronapas. Die mensen nemen nu wraak.”

