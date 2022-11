De baguette is nu werelderfgoed, net als de rij bij de bakker

Volgens de Franse broodwetenschappers van het Observatoire du Pain gaan er elke seconde 320 van doorheen, per jaar ongeveer 10 miljard. De Fransen zelf wisten het dus al lang, maar nu is het officieel: het stokbrood staat vanaf nu op de lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed, maakte Unesco woensdag bekend.

En dan wel de officiële baguette. Unesco noemt de specifieke ingrediënten waarmee het brood dient te zijn gemaakt: bloem, zout, water en gist. Ook culturele gewoontes zoals de dagelijkse gang naar de boulangerie en de langwerpige rekken waarin baguettes worden aangeboden horen bij het erfgoed.

250 grammes de magie et de perfection dans nos quotidiens. Un art de vivre à la française. Nous nous battions depuis des années avec les boulangers et le monde de la gastronomie pour sa reconnaissance. La baguette est désormais au patrimoine immatériel de l’Unesco ! https://t.co/91joZkQPI2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 november 2022

Het Franse ministerie van cultuur was al langer bezig met een lobby om de baguette op de lijst te krijgen, in de hoop het verdwijnen van dit typische Franse cultuurgoed tegen te gaan. Elk jaar sluiten honderden traditionele bakkers in het land de deuren.

De geschiedenis van het langwerpige brood met de harde korst schijnt terug te gaan tot de achttiende eeuw. De legende wil dat keizer Napoleon hoogstpersoonlijk bepaalde dat het brood in stokvorm moest worden gebakken. Soldaten konden het dan makkelijk onder de arm meenemen.

