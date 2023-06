De autohandel in Georgië bloeit: zo belanden westerse auto’s alsnog in Rusland

Kakha Leonidze wrijft in zijn handen wanneer het gesprek op de cijfers van dit jaar komt. In een glimmend kantoor van Caucasus Auto Import, even buiten het centrum van hoofdstad Tbilisi, vertelt de marketingmanager dat de zaken sinds vorig jaar eindelijk weer in de lift zitten.

Als grootste auto-importeur van de regio voert het bedrijf voornamelijk tweedehandsauto’s in die het op veilingen in de Verenigde Staten ophaalt. Hij levert ze vervolgens af bij dealers in Georgië en de wijdere regio, die op hun beurt de auto’s reviseren, repareren en doorverkopen.

“Na de pandemiejaren trekt de handel nu weer aan”, vertelt Leonidze. “In totaal importeerden we vorig jaar 55.000 auto’s en behaalden we een omzet van ruim één miljard Georgische lari (grofweg 400 miljoen dollar, red.)”. Lang niet slecht, zo meent de veertiger. Zeker niet voor wie bedenkt dat er vorig jaar in totaal bijna 140.000 auto’s naar Georgië werden geïmporteerd. “Maar nog altijd niet geweldig, het kan veel beter. Dat gaat dit jaar ook gebeuren.”

Een van de grootste importeurs uit de regio

De stelligheid waarmee Leonidze zijn verwachting uitspreekt, komt niet uit de lucht vallen. In de eerste twee maanden van 2023 ging de Georgische autohandel door het dak. Hoewel het land zelf geen eigen auto’s produceert, geldt de Kaukasusrepubliek als een van de grootste importeurs en ‘herexporteurs’ van personenvoertuigen in de regio.

Uit statistieken van de Georgische douane, ingezien door de Russische zakenkrant Kommersant, volgt bijvoorbeeld dat de republiek in januari en februari dit jaar 2600 auto’s uitvoerde naar Kazachstan, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar nog om 935 auto’s ging. Naar Armenië verzevenvoudigde de export zelfs: in twee maanden tijd belandden daar 2800 auto’s. Een jaar eerder waren dat er nog 365. En ook de uitvoer naar Kirgizië steeg flink: van 423 auto’s begin 2022 naar 1300 wagens in januari en februari dit jaar.

Ook bij Caucasus Auto Import nam de vraag van klanten uit deze drie landen de afgelopen tijd fors toe, vertelt Leonidze. “Kirgizië, Kazachstan en Armenië behoren tot onze grootste afzetmarkten. Dit jaar stijgt die vraag alleen maar.”

Euraziatische Economische Unie

Dat de export uitgerekend naar deze landen sterk toeneemt, is geen toeval. De drie ex-Sovjetrepublieken vormen samen met Rusland en Belarus de zogeheten Euraziatische Economische Unie, een samenwerkingsverband waarbinnen lidstaten makkelijker goederen kunnen in- en uitvoeren, onder andere door eenvoudiger douaneregels.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, biedt deze douane-unie een handige omweg om gesanctioneerde goederen – zoals auto’s – alsnog op de Russische markt af te zetten. Auto’s staan in veel gevallen ook op de sanctielijst. Concreet houdt dit in dat producten uit het Westen via een aantal tussenstations in andere landen alsnog in Rusland terechtkomen.

Sterker nog: Moskou lanceerde na de invoering van de massale sancties een beleid van zogeheten ‘parallelle import’. Dankzij dit mechanisme mogen Russische ondernemingen producten buiten Rusland inkopen, en zonder goedkeuring van de rechthebbenden doorverkopen in Rusland zelf.

Luxegoederen

En dat geldt ook voor auto’s. Zo kondigden de VS kort na de invasie van Oekraïne een verbod aan op de uitvoer van luxegoederen, waaronder alle auto’s. De Europese Unie was iets minder rigoureus, maar legde de auto-export evengoed aan banden door een uitvoerverbod in te stellen op auto’s met een waarde van meer dan 50.000 euro.

Als reactie op die sancties plaatste Moskou auto’s van alle grote westerse merken op de lijst met goederen die in aanmerking komen voor ‘parallelle import’.

Geen wonder dus dat de export van auto’s uit Georgië, dat zelf overigens niet meedoet aan de internationale sancties tegen Rusland, sinds dit jaar in de lift zit. “Al doen wij helemaal geen zaken met bedrijven in Rusland”, benadrukt Leonidze. “Het is sinds de invoering van de sancties erg lastig om geld uit Rusland te ontvangen en daarnaast hebben we zo onze redenen om niet in zee te gaan met de Russen.” Leonidze doelt op een breed gedragen sentiment onder Georgiërs: ze wantrouwen de noorderbuur vanwege zijn imperialistische ambities.

Schemergebied

Volgens Leonidze is het inmiddels een publiek geheim dat veel geïmporteerde auto’s via ‘herexport’ vanuit Georgië uiteindelijk op de Russische markt belanden. Maar dat hij zich als tussenpersoon in een schemergebied bevindt, ontkent Leonidze ten stelligste.

“De situatie in Rusland draagt zeker bij aan het feit dat onze zaken nu in de lift zitten. Er komen daar geen westerse auto’s meer binnen, dus die zoeken ze elders. Maar wij handelen met klanten in andere landen zoals Armenië, Kazachstan en Kirgizië. Wat autodealers en bedrijven daar vervolgens met de wagens doen, weten wij niet. Dat is ook niet aan ons.”

