De arrestatie van Ivan Safronov is een nieuw dieptepunt voor Russische persvrijheid

‘Journalistiek is geen misdaad’, dat viel er dinsdag te lezen op de protestborden van tientallen mensen die zich voor het hoofdkantoor van de geheime dienst, FSB in Moskou hadden verzameld. Eerder die dag werd de gerenommeerde oud-journalist Ivan Safronov (30) door agenten van die inlichtingendienst gearresteerd op verdenking van hoogverraad, een misdaad waar maximaal twintig jaar celstraf op staat. Volgens de geheime dienst speelde Safronov staatsgeheimen door aan de ‘inlichtingendienst van een NAVO-lidstaat’.

Critici zetten vraagtekens bij de beschuldigingen en zien de arrestatie van Safronov als een symptoom van de toenemende druk op de Russische persvrijheid. Gezien het recente verleden valt daar wel iets voor te zeggen. Zo viel eerder dit jaar de onafhankelijke zakenkrant en oud-werkgever van Safronov, Vedomosti, in handen van Poetin-gezinde eigenaren. Ook het lot van mediagroep RBC hangt sinds twee maanden aan een zijden draadje nadat staatsoliebedrijf Rosneft een schadeclaim van 610 miljoen dollar tegen het bedrijf indiende vanwege laster.

Meer arrestaties

Ook individuele journalisten komen steeds verder in het nauw. Naast Safronov werd dinsdag ook Taïsiya Bekboelatova opgepakt na een huiszoeking. Bekboelatova is de hoofdredacteur van het onafhankelijke magazine Holod Media en een goede vriendin van Safronov. Daarbovenop eisten aanklagers vorige week zes jaar cel tegen Svetlana Prokopjeva voor het ‘goedpraten van terrorisme’ na een column die ze schreef over een aanslag op een regionaal kantoor van de FSB. De journaliste van de Russische tak van Radio Free Europe/Radio Liberty kreeg uiteindelijk ‘slechts’ een boete van zevenduizend dollar.

Safronov lijkt kortom het zoveelste slachtoffer van een systeem dat meer en meer druk uitoefent op de onafhankelijke pers. En dat terwijl hij zijn journalistieke carrière twee maanden geleden aan de wilgen hing om te beginnen als adviseur bij de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Volgens het agentschap heeft de arrestatie van de ex-journalist niets te maken met zijn werk bij die organisatie.

Als verslaggever werkte Safronov lange tijd voor de zakenkranten Kommersant en Vedomsti. Zijn werk richtte zich voornamelijk op defensie. Ook zijn vader, eveneens gelauwerd journalist, schreef voor Kommersant over militaire aangelegenheden. Hij overleed in 2007 onder zeer verdachte omstandigheden na een val uit een raam. Op dat moment was hij bezig met een verhaal over Russische wapenleveranties aan Syrië en Iran.

Gevoelige onderwerpen

Ook Safronov junior schuwde de gevoelige onderwerpen niet. Zo deed hij onder meer verslag van een vermoedelijke Amerikaanse spion binnen de contreien van het Kremlin, deed hij een boekje open over de dood van Russische militairen in Syrië en berichtte hij over de verkoop van twintig Russische straaljagers aan Egypte.

Allemaal onderwerpen die in het Kremlin extreem gevoelig liggen. De arrestatie van Safronov lijkt dan ook te dienen om een voorbeeld te stellen voor zijn collega-journalisten. Tegelijkertijd kan het niet meer als incident worden gezien. Onder Poetin is de persvrijheid de afgelopen twintig jaar zwaar onder druk komen te staan. De arrestatie van Safronov is wat dat betreft niet meer dan het volgende dieptepunt.

