De arrestatie van een Russische officier door Wagner toont de haat tussen beide legers

Het was alom bekend dat het niet botert tussen de huurlingen van Wagner en de soldaten van het Russische reguliere leger, die samen in Oekraïne vechten. Een filmpje dat maandag op sociale media is verschenen illustreert hoe groot de haat en nijd is tussen de met elkaar concurrerende Russische troepen.

In het filmpje ‘bekent’ de door Wagner gevangen genomen luitenant-kolonel Roman Vinivitin dat hij en zijn mannen een truck van het huurlingenleger onder vuur hebben genomen. De man – wiens geschonden neus lijkt te verraden dat hij is mishandeld – verklaart dat hij dronken was, en dat hij een persoonlijke haat koestert tegen Wagner.

Sloophamer

De huurlingengroep staat erom bekend dat het ‘deserteurs’ in eigen rangen zonder pardon executeert. Vorig jaar postte Wagner een filmpje van een executie met een moker, sindsdien gebruikt Wagner de sloophamer ook als embleem. Hoe het met de Russische officier uit het filmpje afloopt, is ongewis.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin lijkt zich hoe langer hoe meer te profileren als speler op het politieke toneel. Voor zover bekend toert hij momenteel rond door Rusland.

Regelmatig zet hij gefilmde scheldkanonnades op zijn Telegram-account, waarin hij tekeergaat tegen de leger- en defensietop. Onder extreem-nationalistische militaire bloggers maakt hij zich daarmee populair.

Beschuldigd van muiterij

Maar volgens sommigen gaat Prigozjin te ver. De blogger en ex-leider van de door Rusland uitgeroepen ‘volksrepubliek Donetsk’ Igor Girkin – die tot levenslang is veroordeeld in de MH17-zaak – beschuldigde hem onlangs in een filmpje van ‘muiterij'. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die een legertje in Oekraïne heeft vechten, keert zich tegen hem.

Wekenlang klaagde Prigozjin dat zijn troepen, die vooral actief waren bij de verovering van Bachmoet, te weinig munitie kregen. Ook beweerde hij dat het Russische leger, dat de flanken van de stad moest verdedigen, in mei zou zijn gevlucht voor het Oekraïense leger.

Vorige maand kondigde Prigozjin aan dat zijn moegestreden troepen de aan puin geschoten stad zouden overdragen aan het reguliere leger. Dat is ook echt gebeurd, bevestigt onder meer het Britse ministerie van defensie. Toch is Prigozjins klaagzang daarmee nog niet voorbij: vorige week beschuldigde hij het Russische leger er nog van dat het de wegen waarlangs zijn troepen zich terugtrekken opzettelijk ondermijnt om de terugtocht te bemoeilijken.

