De Argentijnse president Mauricio Macri is rijp voor de geschiedenisboeken

Herverkiezing is voor de meeste Zuid-Amerikaanse leiders een formaliteit. Tussen 1953 en 2012 wist maar liefst 83 procent van de regeringsleiders op het continent na een eerste termijn in het zadel te blijven. Toch is de kans groot dat de Argentijnse president Mauricio Macri zondag bij de overige zeventien procent in de geschiedenisboeken belandt.

Peilingen slecht voor Macri

Tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in augustus tekende het verlies van de centrumrechtse Macri zich al af. Hij kreeg 32 procent van de stemmen, tegenover 48 procent voor zijn uitdager Alberto Fernández. Desalniettemin trok Macri de afgelopen tijd onvermoeibaar over de Argentijnse pampa’s om met zijn van Barack Obama geleende slogan ‘sí se puede’ (yes we can) het tij te doen keren. Vermoedelijk tegen beter weten in. Volgens diverse peilingen zal het gat tussen Macri en Fernández morgen niet kleiner, maar eerder groter zijn. De meest pessimistische scenario’s gaan uit 24 procentpunt verschil.

En dat terwijl Macri na zijn verkiezing in 2015 voortvarend begon. Hij beloofde de corruptie aan te pakken die onder de vorige regering van oud-president Cristina Fernández de Kirchner welig tierde. De zestigjarige Argentijn haalde de bezem door grote delen van de overheid, en met resultaat. Op de lijst van minst corrupte landen klom Argentinië van plek 106 naar plek 85. Sí se puede.

Hervormingen hielpen aanvankelijk

Maar het indammen van de corruptie in Buenos Aires bleek niet zaligmakend. Macri erfde van zijn voorganger een land met een economie die piepend tot stilstand was gekomen en waar inflatie en een kolossaal begrotingstekort als een zware last op de schouders van de beleidsmakers rustten. Toch lukte het Macri in eerste instantie om de haperende economie te reanimeren met behulp van gradualismo: trage maar gestage hervormingen. Kredietverleners vonden de weg terug naar Buenos Aires en even was Argentinië niet meer de paria van de financiële wereld.

Veel tijd voor gejubel was er niet. Renteverhogingen op staatsleningen en de ergste droogte sinds jaren, met een massaal mislukte sojaoogst tot gevolg, maakten dat Argentinië economisch gezien steeds verder richting de afgrond gleed. Tot overmaat van ramp stortte de peso in 2018 compleet in, waardoor Macri zich genoodzaakt zag naar het IMF te stappen. Hij kreeg 56 miljard dollar mee, maar moest in ruil daarvoor keihard bezuinigen.

Daarbovenop kwamen kortingen op sociale subsidies, stijgende prijzen en een inflatie die dit jaar oploopt tot 55 procent. Macri’s populariteit werd als een tapijt onder hem weggetrokken. Hij werd neergezet als een graaigrage kapitalist waar veel Zuid-Amerikanen na de neoliberale jaren tachtig juist schoon genoeg van hadden.

De links-populistische Fernández is voor veel Argentijnen dan ook een verademing. Dat hij een nagenoeg blut Argentinië erft, lijkt daarom bij de stembusgang zondag voor veel kiezers een bijzaak. Het feit dat Fernández als stafchef van ex-president Fernández de Kirchner een ontegenzeggelijk onderdeel vormde van de notoir corrupte regering die in 2015 aftrad, lijkt veel Argentijnen evenmin te deren. Een stem vóór Fernández lijkt daarom bovenal een stem tégen Macri.

