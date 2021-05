De Arabische Amerikaan Hady Amr moet Israël en Palestijnen bijeenbrengen

Pragmatisch, ter zake kundig en niet geneigd om zelf op de voorgrond te treden. Met die eigenschappen lijkt Hady Amr de geschikte persoon om namens president Joe Biden het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten vorm te geven, vooral als het gaat om de relatie tussen Israël en de Palestijnen. In bijna alles is hij de tegenpool van Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump die namens de vorige president een vredesplan voor het Midden-Oosten moest opstellen.

Amr is in 1964 geboren in Libanon en opgegroeid in onder meer de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, waar zijn moeder een meertalige kleuterschool begon en zijn vader onderzoek deed voor de overheid. Hij is moslim, in een interview uit 2007 met een blad van de Universiteit van Georgetown zegt hij: “Ik vast met ramadan, ik ben naar Mekka geweest en ja, mijn geloof inspireert mij in mijn werkt”. Hij vertelt ook dat met name zijn moeder gelovig was. Zijn familie telt naast soennitische en sjiitische moslims ook joden.

In Amrs jeugd was Martin Luther King zijn grote voorbeeld. “Hij combineerde het geloof en sociale verandering in een krachtige gemeenschappelijke beweging.” Lange tijd hield Amr zijn geloof gescheiden van zijn werk, maar met de terroristische aanslagen in de VS op elf september 2001 veranderde er iets: “Islamitisch-Amerikaanse stemmen waren nodig en ik ging in de publieke opinie meer spreken als een Amerikaanse moslim.”

Onder de Democratische president Bill Clinton werkte Amr op het ministerie voor defensie, later was hij onder meer verbonden aan de Wereldbank, de Verenigde Naties en verschillende denktanks. President Barack Obama benoemde hem tot medewerker in het Midden-Oostenteam en later tot rechterhand van de speciale gezant voor de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen.

Gezant Hady Amr

Klein stapjes voorwaarts

Tijdens de ambtsperiode van Donald Trump was Amr actief voor de denktank Brookings. Zo zette hij onder meer een kantoor op in Qatar. Omdat dit gebeurde met steun van de regering van Qatar en omdat hij daar aandacht vroeg voor het lot van de Palestijnen, wordt Amr in radicaal pro-Israëlische kringen met wantrouwen bekeken.

Aan de andere kant prijzen Israëlische bestuurders hem vanwege zijn rustige en deskundige optreden, vooral als het gaat om het bijdragen aan praktische verbeteringen in de Palestijnse gebieden. Amr was onder meer betrokken bij de aanleg van riolering en mobiele netwerken op de Westoever en het leveren van humanitaire hulp tijdens de Gaza-oorlog in 2014. Palestijnse functionarissen roemen op website Axios zijn kennis van zaken en zijn bereidheid te luisteren.

Toen Joe Biden presidentskandidaat werd, betrok hij Amr bij zijn campagne, vooral om de Arabische Amerikanen aan te spreken. Na de verkiezingen werd hij benoemd tot plaatsvervangend onderminister voor het Midden-Oosten. Officieel is hij geen gezant voor de Israëlisch-Palestijnse dialoog, want die is er niet. Dit wijst vooral op de bescheiden doelstellingen van Biden en diens minister van buitenlandse zaken Antony Blinken: zij streven niet naar een alomvattend vredesplan, maar proberen kleine stappen vooruit te zetten.

Eerder deze maand werd Amr naar Israël gestuurd om de oplopende spanning tussen dat land en de Palestijnen te verminderen – en daarmee vervult hij in de praktijk wel degelijk de rol van de speciale gezant van de VS.

