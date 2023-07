De anti-Franse staatsgreep in Niger is een nachtmerrie voor het Westen

Duizenden demonstranten trokken zondag naar de ambassade van Frankrijk in de Nigerijnse hoofdstad Niamey. Ze riepen anti-Franse leuzen en probeerden de ambassade binnen te komen. Een groot deel van de Nigerijnen lijkt generaal Abdourahamane Tiani, de militair die de staatsgreep leidt, te steunen. De democratisch verkozen leider Mohamed Bazoum wordt sinds woensdag vastgehouden door coupplegers.

Dat woestijnstaat Niger vervalt in chaos, is voor Europese landen een nachtmerrie. Het is juist in dit land waar een hoop kopzorgen samenkomen. Migranten reizen met hulp van Nigerijnse gidsen door de woestijn naar Algerije, Libië en uiteindelijk de Middellandse Zee. Door klimaatverandering wordt die woestijn alsmaar groter, waardoor er vaker wordt gevochten om overgebleven vruchtbaar land.

Bovendien ligt Niger op de grens tussen centraal Afrika, de Magreb in het noorden, en het meer Arabisch georiënteerde Oost-Afrika. Het creëert een verdeeldheid waar islamitische extremisten handig gebruik van maken. De Sahellanden zijn een toevluchtsoord voor militanten van Al-Qaida en Islamitische Staat.

Niger is rijk aan grondstoffen maar weinig van die rijkdom komt ook echt bij de bevolking terecht. Er is een slechte infrastructuur, ambtenaren krijgen vaak niet betaald, en de overheid zorgt nauwelijks voor haar burgers. Bazoum was de eerste president sinds 1960 die via een democratisch proces een andere verkozen president opvolgde. “Er is nog veel onduidelijk, maar de staatsgreep lijkt vooral verband te houden met interne spanningen binnen de politieke en militaire elites van Niger”, zegt Jean-Hervé Jézéquel, Sahel-specialist bij de International Crisis Group.

Bazoum beloofde op te treden tegen islamitisch extremisme, en behield zo de steun van oud-kolonisator Frankrijk. Maar nu wordt, net als in buurlanden Burkina Faso en Mali, de civiele regering omvergeworpen door militairen.

De volkeren in de Sahel voelen zich niet veilig – ondanks de aanwezigheid van onder meer Franse militairen. Die zijn er in hun optiek voor de Franse belangen en niet voor de lokale bevolking. De Fransen, Duitsers en Amerikanen verplaatsten hun militairen na de val van de regeringen in naastgelegen landen Burkina Faso en Mali naar Niger, maar kunnen er op weinig sympathie rekenen. Niger is een nogal wiebelige ‘hoeksteen’ in de regio, zegt de onafhankelijke West-Afrika-analist Abiol Lual Deng aan de telefoon. “Het is mij een raadsel waarom de internationale gemeenschap uitgerekend dit land uitkoos om de vrede te bewaken in zo’n gevaarlijke regio.”

Demonstranten hebben het naambord van de Franse ambassade in Niamey van het hek gerukt. Beeld AFP

Onder president Macron eindigde de traditionele ‘Françafrique’, en wordt er gestreefd naar modernere verhoudingen tussen Frankrijk en zijn voormalige koloniën. In februari kondigde Macron ‘partnerschappen’ aan die een ‘geloofwaardige oplossing’ moeten bieden voor de problemen in de Sahellanden. Daarmee doelde hij op de groeiende Russische invloed in de regio. Huurlingen van de Wagner-groep duiken steeds meer op in de Westelijke Sahel.

Maar Macron krijgt weinig vertrouwen van de lokale bevolking. Tijdens de demonstraties van zondag, in de straten van Niamey, werd naast ‘Weg met Frankrijk!’ ook ‘Leve Rusland!’ geroepen. Volgens Deng mag de sympathie voor Rusland en de Wagner-huurlingen geen verrassing zijn. Naast een hoop oud – koloniaal – zeer, valt Macrons nieuwe toon in West-Afrika niet in goede aarde. “Hij is jong, zijn manier van spreken is veel minder formeel dan in Afrika gebruikelijk is. Ik weet niet of hij dat doorheeft”, zegt Deng.

De president van Tsjaad Mahamat Déby (links) met de afgezette Nigerese president Mohamed Bazoum (rechts) Beeld AFP

Dat de Russen, en ook de Chinezen, racistisch zijn, is niet erg. “Ze zijn het namelijk openlijk”, zegt Deng. “Ze doen niet alsof ze het niet zijn, zoals de Europeanen.” De ontevredenheid die de voormalige kolonisators hebben veroorzaakt, creëert kansen waar Rusland en China gretig gebruik van maken. Zichzelf presenteren als ‘antikoloniaal’, en de nadruk leggen op zakelijke kansen, maakt hen automatisch geliefd in de West-Afrikaanse regio. “Poetin benadert de Afrikaanse leiders met veel meer waardigheid en respect. Mensen in deze regio houden daarom écht van hem.”

