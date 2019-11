De Amerikanen zijn terug in Syrië, maar hebben geen idee wat het plan precies is

President Trump is bereid oorlog te voeren om zich Syrische olie te kunnen toe-eigenen. Niet alleen is dat illegaal, de militaire top heeft geen idee wat Trump van de militairen verwacht.

Met dezelfde snelheid waarmee Amerikaanse pantservoertuigen vorige maand uit Syrië vertrokken, keren de Amerikanen nu in omgekeerde richting weer terug. Amerikaanse militairen nemen sommige van hun oude posities in, maar hebben vooral oog voor één type locatie: olievelden.

De situatie in Noord-Syrië is daarmee nog chaotischer geworden dan die al was, want veel plaatsen waar de Amerikanen voorheen verbleven, zijn inmiddels ingenomen door Russische, Syrische en Turkse troepen. De Amerikanen nemen het risico van botsingen voor lief en proberen zich er ondanks de internationale drukte tussen te wurmen.

Niet alleen voor de Syriërs, Russen en Turken is deze situatie verwarrend: ook binnen de Amerikaanse krijgsmacht is er veel onduidelijkheid. De militaire top heeft geen idee wat het plan in Syrië precies is en wacht nog altijd op duidelijke instructies van de politieke leiding, meldde CNN zaterdag. De Amerikaanse aanwezigheid in Syrië is illegaal, want de VS hebben geen toestemming van de Syrische regering om er te verblijven. De militairen is alleen opgedragen dat zij de olievelden in Syrië moeten ‘beschermen’, maar onduidelijk is tegen wie, hoe en waar precies.

‘We zullen de olie uitdelen’

Voor meer informatie moeten de militairen terecht bij de publieke toespraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil niet alleen de Amerikanen op Syrische grond houden, maar ook wat onder de grond zit meenemen. Onder luid applaus van zijn aanhang zei Trump vrijdag tijdens een partijbijeenkomst wat hij van zijn militairen verwacht: “We houden de (Syrische, red.) olie, als jullie het niet erg vinden. We houden de olie. We zullen de olie uitdelen, we zullen de Koerden helpen, en andere mensen. We zullen ook onszelf helpen.”

Trump zei vorige week dat hij bereid is oorlog te voeren met andere landen om toegang te krijgen tot de olie in Syrië, en dat hij graag het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil naar het land wil sturen om die uit de grond te halen en te verkopen. Internationaalrechtelijk is wat Trump doet en wil overigens verboden. Het roven van olie kan in sommige gevallen zelfs omschreven worden als een oorlogsmisdaad. Ondertussen gaan beelden van Amerikaanse militairen en voertuigen in Noordoost-Syrië, met op de achtergrond een jaknikker die Syrische olie uit de grond pompt, de wereld over.

Trump krijgt in eigen land ook kritiek op zijn besluit, omdat hij daarmee de reputatie van de VS zou beschadigen en omdat het afleidt van de strijd tegen IS. Ook de voormalige Amerikaanse anti-IS-gezant Brett McGurk heeft geen goed woord over voor het besluit van president Trump. ‘Ik heb veel tijd met Amerikaanse commando’s doorgebracht in Syrië, waar zij onder twee (Amerikaanse, red.) regeringen de duidelijke missie hadden IS te verslaan’, schreef hij op Twitter. Hij diende onder zowel Barack Obama als Trump. ‘Deze beelden van Amerikaanse troepen in Syrië, met de slecht omlijnde missie om kleine olievelden te bewaken, daarvan krijg ik de kriebels’, aldus McGurk.

Defensieminister Mark Esper zei vorige week dat de Amerikanen er ook zitten om te voorkomen dat eventueel ‘Russische en Syrische troepen’ toegang krijgen tot de olie. Maar volgens bronnen binnen het Pentagon, die met CNN spraken, zijn de Amerikaanse commando’s ter plaatse niet uitgerust om Rusland en Syrië buiten de deur te houden. Ze hebben geen geweldsinstructies gekregen voor hoe zij moeten omgaan als zij stuiten op Russische en Syrische militairen, en zij hebben niet de middelen om zich te beschermen tegen bijvoorbeeld vijandelijke tanks of straaljagers.

