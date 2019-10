De Amerikanen gaan toch níet weg uit Syrië

De Amerikaanse president Trump heeft besloten om zijn militairen toch niet uit Syrië terug te halen, maar juist nieuwe militairen naar het land te sturen. Zij krijgen de taak om de olievelden in Oost-Syrië te bezetten.

“We hebben de olie veiliggesteld, en daarom zal er een klein aantal Amerikaanse militairen in het gebied blijven waar zij de olie beheren”, aldus Trump in een toespraak. “En wij zullen dat (de olievelden, red.) verdedigen, en wij zullen bepalen wat we ermee zullen doen in de toekomst.” Trump zegt dat hij wil voorkomen dat IS de velden overneemt en toegang krijgt tot de brandstof.

Bewakers van de olievelden

Ook adviseerde Trump de Koerden om naar Oost-Syrië te verkassen. “Het is tijd voor de Koerden om naar de Olieregio te vertrekken”, aldus Trump op Twitter. Het advies van Trump komt neer op een volksverhuizing, omdat de Koerden met name in Noord-Syrië wonen, en in het olierijke Oost-Syrië met name Arabieren. De Koerden zouden wat de president betreft moeten optreden als bewakers van de olievelden.

De Amerikaanse defensieminister Mark Esper zei gisteren dat de VS onder meer tanks gaan sturen naar Oost-Syrië.

De VS willen vooral de olievelden gebruiken als drukmiddel op de Syrische regering. Die heeft grote behoefte aan olie, want in Syrië heerst een groot brandstoftekort. Vooral het Syrische leger heeft de olie nodig, om de oorlog te kunnen voortzetten. Het regeringsleger is nu voor zijn brandstofvoorziening afhankelijk van Rusland en Iran. De VS willen met hun bezetting van de olievelden voorkomen dat de regering weer opkrabbelt.

Russische militairen

De Russische onderminister van buitenlandse zaken zei vrijdag dat Moskou zich ‘zorgen maakt over de vele veranderende signalen uit Washington wat betreft zijn plannen en intenties in Syrië.’ Rusland maakte gisteren ook bekend dat het honderden extra militairen naar Syrië heeft gestuurd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Noord-Syrië.

De militairen zullen ingezet worden voor patrouilles in Noord-Syrië, en zullen toezien op de naleving van het bestand tussen Turkije en de Koerdische milities. De nieuwe lichting Russische militairen bestaan voornamelijk uit Tsjetsjeense moslims. Zij zijn in de afgelopen jaren vaker in Syrië ingezet voor gevechtstaken. trouw

Rusland spint garen bij de deal tussen Assad en de Koerden

De Koerden hebben met Damascus afgesprokendat zij bescherming krijgen van het Syrische leger. In ruil daarvoor krijgt Assad de controle terug over grote delen van Noord-Syrië.