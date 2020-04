De Amerikanen doen alles om ze te bemoedigen, maar de pandemie eist haar tol onder zorgmedewerkers

Terwijl het aantal bekende corona-besmettingen in de VS dinsdag het miljoen overschreed, sprak president Donald Trump hoopvol over de ‘heropening’ van het land. In sommige Amerikaanse staten is die al begonnen. Maar epidemiologen waarschuwen voor te veel haast. Dat kan over die staten een tweede besmettingsgolf afroepen.

Die golf zal niet alleen weer levens van patiënten kosten, maar mogelijk ook de spankracht van personeel in de gezondheidszorg te boven gaan. In de regio New York kwamen deze week twee gevallen van zelfmoord in het nieuws.

De directeur van de eerste-hulpafdeling van het New York-Presbyterian Allen-ziekenhuis, Lorna Breen, overleed nadat ze zelf hersteld was van de ziekte en weer aan het werk was gegaan. Het ziekenhuis had haar volgens haar vader in labiele toestand weer naar huis gestuurd. De tweede dode was John Mondello, die nog maar pas begonnen was op de ambulance.

Een arts die als vrijwilliger was gaan werken bij het Elmhurst-ziekenhuis in Queens, een van de ergst getroffen deelgemeenten van New York, vertelde aan tv-netwerk ABC dat het zwaarder was dan hij zich had kunnen voorstellen, vooral omdat zoveel patiënten op de intensive care het niet redden. Soms ging dat zo snel, dat een videoverbinding met familie om afscheid te nemen tot stand kwam terwijl de patiënt al overleden was. Hij zei dat hij niet wist of hij een eventuele tweede golf nog aan zou kunnen.

Er wordt van alles gedaan om het personeel in de gezondheidszorg te bedanken en bemoedigen. Elke avond om zeven uur, als de ploegen wisselen, wordt er in New York vanuit de huizen geapplaudisseerd. Woensdagavond, zo is de bedoeling, kan iedereen die een muziekinstrument heeft, meespelen met een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. Dinsdag brachten de Blue Angels en de Thunderbirds, de vliegdemonstratieteams van de marine en de luchtmacht, een saluut boven New York en Philadelphia, en dat zullen ze de komende twee weken ook doen boven andere zwaar getroffen steden.

Ook in materieel opzicht moet het personeel in de zorg beloond worden, vinden de Democraten in het Congres. In het vierde pakket steunmaatregelen waarover de onderhandelingen voorzichtig begonnen zijn, en dat waarschijnlijk weer enkele biljoenen dollars zal omvatten, willen ze een ‘heldenfonds’ opgenomen zien, waaruit alle werknemers die grote gezondheidsrisico’s lopen gevarengeld krijgen dat kan oplopen tot 25.000 dollar per jaar.

In die onderhandelingen zijn Democraten en Republikeinen het vooral oneens over hoeveel financiële steun de Amerikaanse staten moeten krijgen. Veel staten kampen met achterblijvende belastinginkomsten en extra uitgaven. Om veilig de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te kunnen versoepelen zullen ze na moeten gaan met wie iemand die besmet blijkt allemaal contact heeft gehad.

Een groep voormalige topambtenaren riep maandag in een open brief op om daar 180.000 mensen voor aan te nemen. De publieke radio-omroep NPR zocht uit dat nu, voor zover bekend, nog maar ruim 7000 mensen zich hiermee bezighouden. Diverse staten hebben wel plannen voor uitbreiding, maar zelfs dan komt het totaal nog maar op een kleine 36.000.

Dat weerhoudt sommige staten niet om nu al ver te gaan met het versoepelen. In Georgia zijn sinds vrijdag kappers, sportscholen en tattooshops open, maandag kwamen daar – met beperkingen – restaurants en bioscopen bij. In Texas loopt vrijdag het bevel om thuis te blijven af. Gouverneur Greg Abbott zal dat niet verlengen.

