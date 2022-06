De Amerikaanse versterkingen in Europa vallen al bijna niet meer op

De Navo-top in Madrid was om meerdere redenen ‘totaal historisch’, zoals premier Mark Rutte het uitdrukte: het aanstaande lidmaatschap van Finland en Zweden, de aankondiging dat de Navo-snellereactiemacht fors zal groeien naar een beoogde 300.000 parate militairen, en dan was er nog de primeur dat China de komende jaren op de warme belangstelling van het militaire bondgenootschap kan rekenen. De grootste concrete stap sneeuwde daarbij misschien een beetje onder: de aanzienlijke uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa.

Die had de Amerikaanse president Joe Biden woensdagochtend al bekendgemaakt, bijna terloops, in een gezamenlijke persconferentie met secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg. Er komt een permanent Amerikaans hoofdkwartier in Polen. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt aan de oostflank van de Navo. De Verenigde Staten sturen twee nieuwe F-35-squadrons naar het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en Italië kunnen rekenen op extra luchtafweer van de VS. Verder neemt het aantal roulerende Amerikaanse troepen toe in Litouwen en Roemenië.

Fors aantal Amerikaanse militairen in Europa

Het is duidelijk dat het Biden ernst is met de Russische dreiging in Europa. Dit zijn ook historische besluiten in de trans-Atlantische geschiedenis, die bol staat van terugkerende Amerikaanse twijfels over de militaire ondersteuning van Europa. Die nieuwe besluiten worden overigens wel geholpen door navenante investeringen van de Europese bondgenoten in de eigen veiligheid. Die zijn ook nog nooit vertoond, in deze omvang althans.

De ruim 100.000 Amerikaanse militairen die zich nu in Europa bevinden, blijven daar ‘voor de afzienbare toekomst’, aldus Biden, en hun aantal zal eerder toe- dan afnemen. Het zijn er al fors meer dan de ongeveer 70.000 militairen van vóór de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. Weliswaar is de Amerikaanse aanwezigheid nog steeds veel kleiner dan tijdens de Koude Oorlog (toen ging het gemiddeld om 300.000 militairen in Europa), maar toch.

Tijdens zijn afsluitende persconferentie in Madrid onderstreepte Biden zijn onvoorwaardelijke steun aan de Navo en aan de Oekraïense strijd tegen Rusland. Het befaamde Navo-artikel 5, waarin staat dat een aanval op één land een aanval op het hele bondgenootschap is, noemde Biden ‘heilig’. Zijn voorganger Donald Trump heeft daar ooit vraagtekens bij gezet. De militaire ondersteuning van Oekraïne zal zo lang duren ‘als nodig is’, aldus Biden.

“Ik weet niet hoe dit zal eindigen, maar het eindigt in ieder geval niet in een nederlaag van Oekraïne tegenover Rusland”, zei de Amerikaanse president.

Gevaren aan de zuidflank Voor de Navo is het nu alle hens aan dek aan de oostflank, waar de Russische dreiging het acuutst is. Maar Spanje, gastheer van de top, waarschuwt voor verwaarlozing van andere gevaren aan de zuidflank: het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Sahel. Op aandringen van Spanje ging de donderdagochtendsessie van de top in Madrid over die zuidflank. Ook die dreigingen zijn deels Russisch, gezien de betrokkenheid in veel conflicten van de Wagner-groep, een Russische privé-militie. Die is onder meer actief in Mali. In het nieuwe Strategische Concept, waarin de Navo-missie voor de komende tien jaar is vastgesteld, is voor het eerst aandacht voor terrorisme en migratie die kunnen voortvloeien uit crises aan de zuidflank.

