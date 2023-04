De Amerikaanse politiek wordt wel heel letterlijk tribaal

Net als je denkt dat de Republikeinen in de VS niet verder kunnen afzakken, verrassen ze je weer.

In Washington heerst schaamte en verontwaardiging over het lekken van geheime defensie-informatie door een systeembeheerder van de Nationale Garde. Hij zette foto’s van afgedrukte documenten op internet, zo lijkt het, om op te scheppen tegenover de leden van een chatgroep. Niet direct om een buitenlandse mogendheid te helpen, dus een spion was hij niet, maar evengoed schaadde hij het landsbelang.

‘Hoogverraad’

Een beetje Republikein gaat verbaal helemaal los op zo’n figuur, zou je zeggen. Neem de tirade van in 2019 van activiste Marjorie Taylor Greene, tegen de toenmalige Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, over haar immigratiestandpunt.

“Ze is een verrader van ons land. Schuldig aan hoogverraad. Ze zwoer dat ze Amerikaanse burgers zou beschermen en onze wetten uitvoeren. En ze geeft hulp en steun aan onze vijanden, die illegaal ons land binnenkomen. Dat is verraad. (...) En verraad is een misdaad waar de doodstraf op staat.”

De video waarop ze dat zei, bracht Taylor Greene in verlegenheid toen ze zelf eenmaal verkozen was tot lid van het Huis. Een groep kiezers uit haar staat had voor de rechter geëist dat ze geen zitting in het Congres mocht nemen vanwege haar betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ze werd naar haar uitspraak gevraagd en zei in eerste instantie zich er niets van te herinneren, maar dat ze Pelosi wel een verrader vond.

De rechter wees de klacht niet doe, en inmiddels is Taylor Greene niet alleen afgevaardigde, maar zelfs een belangrijke steunpilaar van voorzitter Kevin McCarty, en lid van de commissie voor binnenlandse veiligheid. En is dat oude standpunt helemaal vergeten.

Wie is de echte vijand?

Want als ‘verraad’ gepleegd wordt door iemand die lijkt op je kiezer, dan is het misschien wel een goede daad. “Jake Texeira is wit, man, christelijk en anti-oorlog. Dat maakt hem een vijand van het Biden-regime”, twitterde ze. “En hij vertelde de waarheid over troepen van ons in Oekraïne en nog veel meer. Dus zeg nou zelf: wie is de echte vijand? Een jonge militair van lage rang in de Nationale Garde? Of de regering die oorlog voert in Oekraïne, een niet-Navo-land, tegen kernmacht Rusland, zonder toestemming van het Congres?”

Het inhoudelijke sausje waarmee dat soort radicale uitspraken doorgaans wordt overgoten, is in dit geval wel heel dun. Taylor Greene doet niet eens meer moeite om te verbergen dat haar sympathie vooral uitgaat naar Texeira omdat hij behoort tot haar eigen groep. En ze gaat er kennelijk van uit dat haar achterban daar collectief in meegaat.

Groepsbelang boven alles

Tribaal, noemen politicologen zulk politiek gedrag. Het roept associaties op met culturen waarin het groeps- of familiebelang boven alles moet worden verdedigd, eventueel met geweld.

Dat was eigenlijk altijd een beeldspraak, maar je vraagt je af of de VS niet echt een stammenmaatschappij zijn geworden als je hoort wat gouverneur Greg Abbott van Texas van plan is. Hij wil graag een veroordeelde moordenaar, Daniel Perry, gratie verlenen.

Perry is niet zomaar een Amerikaan die een andere Amerikaan doodschoot. Dat is dagelijkse kost, het gebeurt tussen gangs, bij overvallen, bij relatieproblemen en bij zelfverdediging. In dat laatste geval staat er geen straf op, als de schutter werkelijk voor zijn leven moest vrezen.

Gewapend met een AK-47

Dat deed Perry, zei hij zelf. Hij is een conservatieve Texaan, sergeant in het leger, die in 2020, hij was toen 30 jaar oud, met zijn auto terechtkwam in een demonstratie van Black Lives Matter (BLM). De auto werd benaderd door een demonstrant, Garrett Foster, een 28-jarige witte ex-luchtmachtofficier, gewapend met een AK-47, oftewel een Kalashnikov. Perry voelde zich bedreigd en schoot hem dood.

Was dat terecht? Foster mocht een vuurwapen bezitten en openlijk dragen, dat is de wet in Texas. Iemand tegenkomen met een geweer dat past in een militaire uitrusting is nog geen reden het vuur te openen. Richtte Foster het wapen dan misschien op Perry? Die zegt van wel. Een getuige zei in eerste instantie dat ook te hebben gezien, maar trok dat tijdens de rechtszaak in. Diverse andere getuigen zeiden dat de AK-47 nooit op Perry gericht was.

En tijdens het eerste verhoor door de politie was Perry daar zelf ook nog niet zeker van. “Hij ging het doen, ik wilde hem niet de kans geven op me te richten”, zei hij.

‘Gratie voor sergeant Perry’

Voor een jury was dat doorslaggevend: Perry werd schuldig bevonden. Hij moet zijn straf nog te horen krijgen. Maar als het aan Abbott ligt, komt het daar niet van. Hij vind dat het wel degelijk zelfverdediging was. “Ik werk zo snel als de wet van Texas toelaat wat betreft gratie voor sergeant Perry”, twitterde hij, nog maar een dag nadat dit ‘schuldig’ had geklonken.

Dat wil nog niet zeggen dat Perry ook werkelijk gratie krijgt. Want die verwijzing naar de wet staat er niet voor niets: de gouverneur mag gratie verlenen, maar alleen op voordracht van een commissie. Normaal gesproken beoordeelt die aanvragen van gevangenen die al heel lang zitten en hun leven zeggen te hebben gebeterd, of ernstig ziek zijn. Het is maar de vraag of de commissie in het geval van Perry tot vrijlating zal besluiten.

Maar de advocaten van Perry gaan ervoor en schilderen tegenover de commissie de strafzaak af als een politiek proces. Volgens hen is er druk uitgeoefend op de getuige die van mening veranderde, en op de politieagent die het eerste verhoor afnam.

Na afloop van het proces vertelden verscheidene juryleden echter dat intern het debat helemaal niet over politiek ging, maar gewoon over de vraag of het zelfverdediging was of niet.

‘Ik moet mogelijk een paar mensen doodschieten’

Vooralsnog zijn er aan de hele kwestie maar twee dingen waarvan we zeker weten dat ze politiek gemotiveerd zijn. Het ene is het voornemen van Abbott om gratie te verlenen aan iemand die een linkse demonstrant doodschoot, nadat invloedrijke rechtse commentatoren, zoals Tucker Carlson van Fox News, daartoe hadden opgeroepen.

En het andere was de houding van Perry tegenover BLM-demonstranten. Tijdens het proces zei hij dat hij per ongeluk in de demonstratie terecht was gekomen. Maar een maand eerder was hij in gedachten al in gevecht met degenen die overal in de VS steden op stelten zetten uit woede over dodelijk politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

In een sms aan een vriend schreef hij: “Ik moet mogelijk een paar mensen doodschieten op weg naar mijn werk, ze demonstreren voor mijn flat.”