De Amerikaanse marine ziet ze vliegen en de wereld mag meekijken

De filmpjes stammen niet uit de jaren vijftig, toen ufo’s of vliegende schotels sterk in de belangstelling stonden, maar uit deze eeuw. De video’s, met infraroodcamera’s gemaakt, zijn niet haarscherp. Maar voor de getrainde piloten is het overduidelijk dat ze iets in beeld hebben dat ze nooit eerder zijn tegengekomen. “Moet je dat ding zien, man”, roept er een. “Het draait rond.”

Het ‘ding’ in kwestie, gefilmd in 2004, lijkt door de sigaarvorm op een grote zeppelin. Maar het draait rond en vliegt na enige tijd ineens heel snel weg. Volgens een van de piloten had hij nog nooit zo’n versnelling gezien. De andere beelden, uit 2015, zijn van snel bewegende voorwerpen die ook niet thuis te brengen zijn.

De drie video’s circuleerden al langer, omdat ze uitgelekt waren. Waarom het Pentagon ze nu zelf vrijgeeft, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de Amerikanen hopen op aanwijzingen die hen verder kunnen helpen bij het onderzoek.

Tussen 1947 en 1969 werden ufo-waarnemingen ook verzameld. In de meeste gevallen bleek het te gaan om beelden van vliegtuigen, wolken of bijzondere lichtverschijnselen. Maar sommige beelden zijn nooit goed verklaard. Nu leidt het vrijgeven van de beelden tot een roep om meer. Voormalig senator Harry Reid meldt op Twitter dat dit nog maar het topje van de ijsberg is ‘van het beschikbare materiaal’. Er zouden veel meer beelden zijn en volgens Reid moet het Pentagon nu een grondig onderzoek instellen. “Het Amerikaanse volk verdient die informatie.”

Lees ook:

Hoe Area 51 uitgroeide tot het brandpunt van ufo-fantasieën

Ruim tweeduizend fantasten en nieuwsgierigen zwermden naar Nevada, aangetrokken door de reputatie van Area 51: de regering zou daar onderzoek doen naar buitenaards leven.