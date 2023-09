De Amerikaanse grondwet verbant rebellen uit de regering - geldt dat ook voor Trump?

Tweeëntwintig jaar kreeg Henry Tarrio, leider van de Proud Boys, deze week voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij was er niet bij, maar gaf leiding op afstand. Het maakte hem schuldig, besliste een jury in Washington, aan samenzwering tot rebellie.

Dat wordt Donald Trump niet nagedragen. Niet in Georgia, waar een aanklager in district Fulton County hem vervolgt voor deelnemen aan een criminele organisatie met als doel de uitslag te veranderen van de presidentsverkiezingen van 2020. Niet in Washington, waar een federale speciale aanklager hem van hetzelfde beschuldigt.

En toch zit het erin dat dit jaar een rechter zich moet uitspreken over de vraag of Trump op die zesde januari een rebel was, of rebellie ondersteunde. En daarna vast het Hooggerechtshof. De reden daarvoor is te vinden in de Grondwet.

Schoon schip

Na de Burgeroorlog maakte het Congres – met tijdelijk alleen leden uit de noordelijke staten die de strijd gewonnen hadden – schoon schip. Het nam het veertiende amendement aan op de Grondwet.

Dat wordt nog steeds veel ingeroepen vanwege het eerste artikel erin, dat elke Amerikaan uitdrukkelijk gelijk maakt voor de wet. Veel minder bekend – maar dat gaat veranderen – is het derde artikel.

Dat luidt: “Niemand zal een Senator of Afgevaardigde zijn in het Congres, of lid van het kiescollege voor President of Vice-President, of enige functie, burgerlijk of militair, hebben in de overheid van de Verenigde Staten, of van een staat, die, na voordien een eed hebben gezworen (...) de Grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen, zich heeft ingelaten met opstand of rebellie daartegen, of hulp en steun heeft gegeven aan de vijanden daarvan.”

Na de Burgeroorlog is dat artikel nog maar zelden uit de kast gehaald. Het weren uit het Huis van Afgevaardigden van een socialist werd in 1921 door het Hooggerechtshof onterecht verklaard.

Maar de gebeurtenissen van begin 2021 hebben het weer helemaal actueel gemaakt. Want moet je op basis van het veertiende amendement Donald Trump niet uitsluiten van de verkiezingen van volgend jaar?

Tenminste één rechter heeft een oordeel geveld dat er in de buurt komt. Vorig jaar werd een bestuurder van een district in New Mexico uit zijn ambt gezet, nadat een rechter concludeerde dat zijn activiteiten in Washington op 6 januari 2021 betekenden dat hij had deelgenomen aan een opstand.

Verdeeld

Kan Trump een nieuw presidentschap dus vergeten? De meningen onder juristen zijn verdeeld. Maar niet, zoals zo vaak, langs partijlijnen. Ook conservatieve experts op het gebied van staatsrecht hebben geconcludeerd dat het veertiende amendement van toepassing is.

Veel indruk in juridische kring maakte een diepgravend artikel – 126 pagina’s – van Willam Baude van de Universiteit van Chicago en Michael Stokes Paulsen van de Universiteit van St. Thomas in Minneapolis/St. Paul. Beide juristen zijn lid van de Federalist Society, een conservatieve vereniging die onder Republikeinse presidenten veel invloed kreeg en waarop president Donald Trump bouwde bij het selecteren van kandidaten voor het Hooggerechtshof.

Dat het artikel zo lang is, laat zien dat het weren van Trump uit openbare dienst ook weer geen inkopper is.

Wat verstonden de opstellers van dat artikel bijvoorbeeld onder opstand en rebellie? Het losmaken van hele staten uit de Unie en daarna een oorlog beginnen tegen wat er van die Unie resteerde, is nog wel wat anders dan het molesteren van agenten en het vandaliseren van een parlementsgebouw.

Functionarissen

Een volgende vraag is dan, over wie het artikel precies gaat. Het noemt Congresleden en andere functionarissen, maar niet expliciet de president. Expres?

En zelfs al valt de president eronder, hoe moet het artikel dan worden toegepast? Moet iemand eerst veroordeeld worden voor rebellie voordat hij of zij kan worden uitgesloten van overheidsfuncties, of gaat het automatisch?

Op al die punten concluderen Baude en Paulsen in het nadeel van Trump: het artikel treft ook de president; wat er gebeurde bij het Capitool was een opstand; en het artikel is ‘zelf-uitvoerend’ – er hoeft in eerste instantie geen rechter aan te pas te komen, iedereen die iets te zeggen heeft over het samenstellen van kieslijsten is verplicht hier rekening mee te houden.

Daarna kan die beslissing natuurlijk wel aan een rechter worden voorgelegd. En het staat buiten kijf dat die kwestie dan uiteindelijk bij het Hooggerechtshof zal belanden.

Dat daar een conservatieve meerderheid zit, hoeft niet gunstig voor Trump te zijn. Baude en Paulsen verplaatsten zich bij hun analyse zoveel mogelijk in de opvattingen, bedoelingen en het taalgebruik van de Congresleden die het amendement schreven en goedkeurden. Dat ‘originalisme’ is juist een van de geloofsartikelen van de conservatieve vleugel in het hof.

Actiegroep

Inmiddels zijn de eerste stappen al gezet om dit wapen tegen Trump in stelling te brengen. Een actiegroep, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) heeft een proces aangespannen tegen de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Colorado, met als eis dat die Trump niet op de stembiljetten zet. In New Hampshire heeft een Republikeinse politicus de minister van die staat opgeroepen dat te doen. De ministers hebben gezegd dat ze de zaak bestuderen – en dat er al informeel overleg is geweest met de collega’s van nog meer staten.

Maar is een eventuele uitsluiting van Trump een goed idee, zelfs als je hem een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat vindt? Een andere prominente staatsrechtjurist, Michael McConnell van Stanford University, voormalig rechter in een hof van beroep, vindt van niet. “We moeten niet vergeten dat we het hier hebben over het geven van de macht aan op partijbasis gekozen politici, zoals ministers van binnenlandse zaken, om politieke tegenstanders van het stembiljet te weren en daarmee kiezers de mogelijkheid te ontnemen, kandidaten te kiezen die ze willen. Als die mogelijkheid wordt misbruikt, is dat diep antidemocratisch.”