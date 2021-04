De Amerikaanse cultuuroorlog richt zich tegen transgenders: Arkansas verbiedt medische behandeling

Wetten gericht op transgender jongeren lijken de nieuwste frontlinie in de cultuuroorlog die de Amerikaanse politiek al langer beheerst. Arkansas heeft als eerste staat een wet aangenomen die het artsen verbiedt om jongeren te behandelen die zich ongelukkig voelen met hun geboortegeslacht, bijvoorbeeld met middelen die de puberteit remmen.

Nog zestien staten, veelal staten waar Republikeinen aan de macht zijn, hebben vergelijkbare wetten in voorbereiding. Of ze ook standhouden, is nog maar de vraag. Burgerrechtenorganisatie ACLU kondigde al aan naar de rechter te stappen. Zo dreigt een wedloop die al bekend is van het abortusdossier: veel Republikeinse staten troefden elkaar de afgelopen jaren af met steeds strengere verboden, die vaak sneuvelen bij de rechter.

Ook de meeste artsen keerden zich tegen de wet. De AAP, de landelijke associatie van kinderartsen, haalt een recente studie in het tijdschrift Pediatrics aan. Die wijst uit dat pubers die worstelen met hun genderidentiteit een veel hoger risico lopen op het plegen van zelfmoord, en dat dat risico substantieel vermindert als ze toegang krijgen tot medicijnen die de geslachtsontwikkeling remmen.

‘Politiek moet erbuiten blijven’

De indieners van de wet zeggen minderjarigen tegen onomkeerbare stappen te willen beschermen. “Velen van jullie, durf ik te raden, hebben toen jullie onder de 18 waren dingen gedaan die jullie beter niet hadden kunnen doen”, betoogde de Republikeinse afgevaardigde Robin Lundstrum. “Dus waarom zouden we geslachtsverandering zelfs maar overwegen bij minderjarigen?”

Medici brengen daartegenin dat geslachtsveranderende chirurgie nu eigenlijk ook nooit wordt uitgevoerd bij minderjarigen. Die krijgen eerst puberteitsremmende middelen, die nog omkeerbaar zijn, en eventueel daarna het begin van een hormoonbehandeling, en ook dat pas na een zorgvuldig traject. “De politiek moet hierbuiten blijven. Dit gaat om individuele conversaties tussen artsen, patiënten en hun families over wat het beste is”, aldus een bestuurslid van de AAP.

Sportteams

Hij kreeg onverwachte steun van Asa Hutchinson, de Republikeinse gouverneur van Arkansas, die een veto uitsprak over de wet. Hij noemde die een ‘product van de culturele oorlog in Amerika’ en hekelde het effect ervan: dat de staat zich verregaand zou bemoeien met de medische behandeling van individuele burgers.

Dat laatste is een heel ouderwets Republikeins argument, dat het moest afleggen tegen het activisme dat tegenwoordig vat heeft gekregen op de Republikeinse partij. Parlementariërs van de staat stemden het veto meteen weer weg.

Hutchinson had vorige maand overigens wel een wet getekend die het transgender meisjes in Arkansas verbiedt om op school uit te komen in sportteams voor meisjes. Ook zulke wetten zijn populair: in zo’n twintig staten zijn ze ingediend door parlementariërs. Maar uit een rondgang van persbureau AP bleek onlangs dat haast niemand van de indieners een concreet voorbeeld in hun staat kon noemen van problemen of onmin door sportende transgender meisjes.

