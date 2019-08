De Amazone brandt, Bolsonaro geeft ngo's de schuld

Nog nooit sinds het begin van de metingen in 2013 waren er zoveel bosbranden in het Amazone-regenwoud als in 2019. Het nationale instituut voor ruimteonderzoek van Brazilië, Inpe, telde tot nu toe 72.843 branden, waarvan er opvallend veel, 9507, deze week ontstonden.

Op sommige plekken in het binnenland van Brazilië is de noodtoestand uitgeroepen. Miljoenenstad São Paulo, op enkele duizenden kilometers van de branden, werd eerder deze week midden op de dag in duisternis gehuld, doordat de rook van de branden over de stad waaide.

De Braziliaanse president Bolsonaro reageerde aanvankelijk schouderophalend op het nieuws: het is nu eenmaal de droge tijd, waarin veel bosbranden ontstaan. Zijn critici reageerden dat het dit jaar niet veel droger is dan andere jaren, en dat bosbranden vaak niet spontaan ontstaan, maar worden aangestoken, bijvoorbeeld door boeren die grond vrij willen maken voor landbouw.

Bolsonaro, sinds 1 januari aan de macht, hamert er veelvuldig op dat het regenwoud er is om ontgonnen te worden. Eerder deze maand ontsloeg hij nog de directeur van Inpe, toen het instituut cijfers had gepubliceerd waaruit bleek dat de ontbossing de afgelopen tijd versneld is.

Woensdag kwam de president met een nieuwe verklaring voor de branden: die zouden door ngo’s zijn aangestoken om zijn regering in een kwaad daglicht te stellen. “Alles wijst daarop”, zei hij in een op Facebook geplaatste video. Door journalisten gevraagd naar bewijs voor zijn beschuldiging, zei Bolsonaro dat hij natuurlijk niet over een op schrift gesteld plan voor de brandstichting beschikt. “Zo spelen ze dat niet.”

In dezelfde video maakte hij bekend dat hij nog niet uit het Klimaatakkoord van Parijs stapt. Hij had er eerder op gezinspeeld dat Brazilië dat, in navolging van de VS, zal doen. Het lijkt erop dat druk van Europese landen, die anders geen handelsakkoord willen tekenen, Bolsonaro binnenboord houdt. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Brazilië ook aan zijn verplichtingen voor lagere CO2-uitstoot kan voldoen als het regenwoud in zo rap tempo verdwijnt.

