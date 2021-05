De Akropolis rolt de betonnen loper uit en oogst veel kritiek

Met de coronapandemie op haar retour rolt Griekenland als een van de eerste Europese landen de rode loper weer uit voor toeristen. Of beter gezegd de betonnen loper, voor wie van plan is de onlangs ook weer geopende Akropolis in Athene te bezoeken.

Het heiligdom bovenop, het Parthenon, heeft namelijk rondom een breed looppad van betonplaten gekregen om het beter toegankelijk te maken. Wie het misschien wel belangrijkste oudheidkundige monument ter wereld ooit eens heeft bezocht, weet dat dat geen overbodige luxe is. De tempel van dichtbij bewonderen was alleen mogelijk via een hindernissenparcours bestaande uit ongelijke stenen en keien, en beton dat in de loop der jaren gestort was. Het geheel was na de voetstappen van miljoenen bezoekers ook nog eens afgesleten en spekglad geworden. Een recept voor diverse glij- en struikelpartijen – om van toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten nog maar te zwijgen.

Tijdens de laatste lockdown werd een gloednieuw pad van ruw beton aangelegd. Her en der zitten oude stenen in het oppervlak verwerkt om de band met de oudheid naar voren te laten komen. Mooi of niet, direct na publicatie van de eerste foto’s eind oktober barstte de kritiek los. Van het publiek én van archeologen. Minister van cultuur Lina Mendoni zou de Akropolis verkwanselen en ondoordacht met een betonmolen aan de gang zijn gegaan. “Degenen die nu protesteren zijn duidelijk in zeker geen twintig jaar op de Heilige Rots geweest, toen er al beton lag”, reageerde zij. “Na al die jaren en miljoenen bezoekers is de ondergrond kapot en zijn de paden zelfs voor mensen zonder mobiliteitsprobleem een gevaar.”

Te steil voor mensen in een rolstoel

Maar de kritiek hield aan. In december, tijdens hevige regenval, overstroomde de Akropolis – voor het eerst in zijn 2500-jarig bestaan, riepen tegenstanders in koor, met veel gevoel voor drama. De afwatering van de nieuwe paden bleek problematisch. Tot overmaat van ramp is ook de vereniging van mensen met een beperking niet enthousiast. De paden zouden te steil zijn en sommige bochten te scherp, waardoor het voortduwen of juist tegenhouden van mensen in een rolstoel loodzwaar wordt.

De linkse oppositieleider en voormalig premier Alexis Tsipras beklom de Akropolis afgelopen vrijdag, ter gelegenheid van de wereldwijde Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling. Hij herkende in het betonpad de ‘mentaliteit van autoritarisme en toe-eigening’ die hij de huidige centrumrechtse regering toedicht, en riep haar op te stoppen met het misbruiken van het cultureel erfgoed. “De Akropolis behoort de mensheid en de eeuwigheid toe. Elke ingreep op de Heilige Rots moet de breedst mogelijke steun hebben, niet alleen van de binnenlandse maar ook van de internationale wetenschap.”

Er staan dit jaar nog meer grote aanpassingen op de Akropolis gepland, onder meer aan de Propyleeën, de toegangspoort naar het Parthenon. Die worden meer teruggebracht in de oorspronkelijke staat, door latere aanpassingen ongedaan te maken. Maar ook daartegen lopen al diverse archeologen te hoop. Volgens hen is het doel van de aanpassingen alleen maar om nog meer toeristen op de Akropolis te kunnen persen.

