De Afrikaanse Unie mag eindelijk meepraten met de grote economische jongens

Eindelijk krijgen landen in Afrika een officiële stoel aan de tafel waar de grootste economieën ter wereld hun zaakjes regelen. India, deze keer voorzitter van de jaarlijkse G20-top, wist de Afrikaanse Unie (AU) toegelaten te krijgen als nieuw lid van de club die waarschijnlijk door zal gaan onder de naam G21.

Dat kon premier Modi, die zichzelf al langer als leider van het ‘mondiale Zuiden’ opwerpt, als bekroning van zijn voorzitterschap zien. Het slagen van de top in New Delhi werd vooraf betwijfeld, onder andere door het wegblijven van de Chinese leider Xi en de Russische president Poetin. Die afzeggingen zeggen iets over de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld, en over de moeite die het kost om in internationale gremia als de G20 tot overeenstemming te komen.

Het lukte India toch om een eensgezinde slotverklaring van alle deelnemers te presenteren, op zaterdag al. Over de oorlog in Oekraïne bleven de bewoordingen daarin vaag, tot teleurstelling van Oekraïne zelf, dat vreest een beetje uit het centrum van de internationale aandacht te geraken. Maar de G20 is in eerste instantie geen politiek maar een economisch forum, opgericht als antwoord op de Aziatische crisis van 1997, waarin de negentien belangrijkste economieën ter wereld en de EU overleggen.

In die zin was het volgens veel waarnemers de hoogste tijd dat Afrika er een belangrijkere stem kreeg. Niet alleen omdat het continent economisch in opkomst is, maar ook omdat volgens landen als India de stem van het Zuiden meer zou moeten doorklinken in de internationale financiële instellingen, die van oudsher gedomineerd worden door de VS en Europa. Alleen dan kan bijvoorbeeld de transitie naar groene energie ook echt internationaal gedragen worden.

De toetreding van de AU werd in veel Afrikaanse hoofdsteden dan ook toegejuicht. Maar wierp daar ook gelijk de vraag op: wie gaat straks namens de 55 lidstaten spreken, en wat gaat diegene dan precies zeggen? Het voorzitterschap rouleert per jaar, en is nu in handen van de president van de Comoren, een minuscuul eilandenrijk dat niet zomaar namens grote economieën als Nigeria of Kenia zal kunnen spreken. Het is voor de EU vaak al moeilijk om tot gemeenschappelijke standpunten te komen, voor de AU, een veel losser en groter samenwerkingsverband, zal dat nog lastiger worden. Als het continent niet met één duidelijke stem spreekt, is het de vraag hoeveel gewicht het in de schaal zal leggen.

En dan is het nog een open vraag wat de relevantie van de G20 – of G21 – zal blijven in een wereld die geopolitiek in beweging is. De Chinese president Xi bleef dus weg, maar was onlangs wel de drijvende kracht achter de uitbreiding van het samenwerkingsverband Brics. Hij lijkt daar een tegenwicht tegen de westerse economische hegemonie van te willen maken, ten koste van een forum als de G20.

De slotverklaring blonk nu ook weer niet uit in concrete beleidsvoornemens. Milieugroepen toonden zich bijvoorbeeld teleurgesteld dat de landen zich niet vastlegden op het uitfaseren van fossiele brandstoffen – waarschijnlijk onder druk van Saudi-Arabië. Met de inlijving van de AU is de G20 representatiever geworden, maar de toekomst zal leren of ze daarmee ook effectiever wordt.

