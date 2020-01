De advocaten van Trump zijn aan zet

Zijn verslaving aan politieke nieuwszenders zal Donald Trump de komende twee dagen een stuk minder maagpijn bezorgen dan vorige week. Vandaag en morgen zullen die zenders ­laten zien hoe in de Senaat zijn advocaten in het impeachmentproces ­betogen dat hij in de Oekraïne-affaire ­helemaal niets verkeerd heeft gedaan.

Zaterdag maakten ze daar al een begin mee, maar ze hielden het kort. Vermoedelijk tot tevredenheid van de president, die klaagde dat er op zaterdagochtend geen levende ziel tv kijkt.

De advocaten hebben tot taak de feitelijke en juridische constructie te slopen die de aanklagers uit het Huis van Afgevaardigden vorige week presenteerden aan de honderd senatoren en het Amerikaanse volk. Volgens de aanklagers oefende Trump ontoelaatbare druk uit op Oekraïne om een corruptie-onderzoek aan te kondigen ­tegen zijn mogelijke tegenstander bij de presidentsverkiezingen in november, Joe Biden.

Vrijdagavond sloot hoofdaanklager Adam Schiff af met een emotionele oproep om met Trump een ‘gevaar voor de Grondwet’ uit het Witte Huis te verwijderen. Schiff ontkende dat de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de afzettingsprocedure begon uit haat tegen Trump. “Ik haat alleen wat hij dit land heeft aangedaan.”

Boze minister geeft journalist aardrijkskundetest De Oekraïnekwestie hangt minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo mijlenver de keel uit. Toen Mary Louise Kelly, een radio-journalist van de keurige publieke nieuwszender NPR, er in een interview over begon, brak Pompeo het gesprek af en liep weg. Kort daarna liet hij Kelly naar zijn kamer halen en kafferde haar uit, met veelvuldig gebruik van het in de VS niet afdruk- of uitzendbare woord fuck. Hij vroeg haar of ze eigenlijk wist waar Oekraïne lag, en toen ze zei van wel – Kelly heeft als journalist over de hele wereld gewerkt – liet hij een medewerker een ‘blinde kaart’ halen, zonder opschriften, om het te bewijzen. Kelly deed verslag van dat gesprek en ook daarover is Pompeo boos. Volgens hem was het gesprek vertrouwelijk geweest.

‘Helemaal geen druk’

Trumps advocaten zijn van plan te wijzen op allerlei dingen die de aanklagers buiten beschouwing lieten. Zoals het feit dat de president van Oekraïne zegt dat hij helemaal geen druk ervoer. En het gegeven dat allerlei betrokkenen wel dachten dat Trump vanwege het Biden-onderzoek militaire hulp aan Oekraïne opschortte, maar dat niemand Trump dit zelf heeft horen zeggen.

Ze benadrukten vrijdag ook dat het afzetten van de president neerkomt op het annuleren van de verkiezingen van 2016. Dat laatste argument wordt door experts in het staatsrecht vrij algemeen verworpen, omdat het suggereert dat afzetten van een president eigenlijk nooit zou mogen. En evenmin zijn die kenners onder de indruk van het argument dat afzetting alleen kan wanneer de president een echt misdrijf heeft begaan – wat emeritus hoogleraar Alan Dershowitz van de Harvard Universiteit dezer dagen zal betogen.

Om zijn betoog voor te zijn, lieten de aanklagers vast een videofragment zien uit 1998, toen tijdens het impeachmentproces van president Bill Clinton diezelfde Dershowitz zei: “Als je iemand hebt die het ambt van president volkomen corrumpeert, het vertrouwen schendt, en een groot gevaar is voor onze vrijheid, dan is er geen formeel misdrijf nodig.” Tegen tv-zenders zei Dershowitz dat hij in de tussentijd door studie van oudere impeachmentprocessen tot een ‘correcter’ inzicht is gekomen.

