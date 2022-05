De achterblijvers in de drugsoorlog van president Duterte: ‘Het shirt van mijn zoon was rood van het bloed’

De oorlog tegen drugs van de vertrekkende Filippijnse president heeft vele duizenden levens gekost. Nabestaanden van de slachtoffers doen hun verhaal.

Tien vrouwen, met tien verhalen. Veel overeenkomsten: een man, zoon of vader die ineens is verdwenen, een wanhopige zoektocht langs politiebureaus en ziekenhuizen en dan vaak het beeld dat hij daar ligt, dood, terwijl de politie onderzoek doet. Allemaal slachtoffers van de keiharde oorlog tegen drugs die de vertrekkende Filippijnse president Rodrigo Duterte de afgelopen zes jaar voerde.

Die oorlog heeft vele duizenden slachtoffers gemaakt, vooral onder de armen. Soms waren ze zelf drugsgebruiker of kleine handelaar, dat erkennen de vrouwen volmondig. Maar soms vielen de slachtoffers ook willekeurig, ze waren toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Gewoon weer een dode in de statistieken, die de politie zelf bijhoudt, in hun nietsontziende optreden aangemoedigd door Duterte en zijn beruchte politiechef Bato Dela Rosa.

Meer dan zesduizend levens heeft deze campagne volgens de politie zelf geëist, sinds Duterte aan de macht kwam in 2016. Doodgeschoten omdat zij zich verzetten tegen hun aanhouding, is meestal de officiële verklaring. Mensenrechtenorganisaties tellen veel meer slachtoffers, rond de 30.000, vaak zonder pardon van dichtbij in borst of hoofd geschoten. De meesten zijn tijdens het recherche-onderzoek aangetroffen met naast zich een wapen en een zakje shabu, crystal meth. Volgens getuigen daar achtergelaten door de politie zelf.

Grote drugscriminelen hebben ondertussen weinig te vrezen op de Filippijnen. Duterte ontving in 2016 zelfs Peter Lim, die verdacht wordt van drugshandel op grote schaal. Ook zijn medewerkers van de president door media gelinkt aan drugsbazen.

Een vak leren en ervaringen uitwisselen

De nabestaanden van de slachtoffers doen hun verhaal in koffieshop Silingan, wat buurman of buurvrouw betekent, in de wijk Cubao in Quezon City. De koffieshop is in november 2021 opgezet door Ciriaco Santiago, bekend als broeder Jun, een priester van de orde van redemptoristen. Hij nam het initiatief om de nabestaanden van de slachtoffers van Dutertes drugsoorlog aan werk en een inkomen te helpen.

“Het idee voor de koffieshop is ontstaan in gesprek met families van de slachtoffers”, vertelt broeder Jun. In Silingan kunnen ze een vak leren en ervaringen uitwisselen. “Er werken nu zeven vrouwen, vooral weduwen. Eerder heb ik al zoiets opgezet in Bulacan, voor slachtoffers van tyfoon Hayaan.”

In een zaaltje boven de koffieshop is een tentoonstelling te zien van politieke posters die door kunstenaars zijn gemaakt. Een poster toont de rug van een Filipino die zichzelf kastijdt met een zweep, een traditioneel gebruik tijdens de Heilige Week voor Pasen. De verwondingen op de rug vormen de gezichten van de vroegere dictator Ferdinand Marcos en zijn vrouw Imelda. Hun zoon Bongbong Marcos, die op andere posters is te zien, werd begin mei gekozen tot de nieuwe president van de Filippijnen.

De vraag is nu of Marcos het harde drugsbeleid van Duterte zal voortzetten. Tijdens de campagne leek de nieuwe president een iets menselijker lijn voor te staan. Hij pleitte bijvoorbeeld voor de behandeling van drugsverslaafden. Maar hij heeft de buitengerechtelijke executies ook nooit veroordeeld, en hij gaat nu regeren met Dutertes dochter Sara als vicepresident.

Grace Garganta toont een foto van haar vader. Beeld vincent go

‘Aan de voeten zag ik direct dat het mijn broer Joseph was’

Grace Garganta is een van de vrouwen die regelmatig cappuccino’s en lattes serveert in koffieshop Silingan. De 29-jarige moeder van drie kinderen uit Navotas vertelt aan de bar wat haar familie is overkomen.

“Op 22 juli 2016 kwamen gewapende mannen bij ons langs, in burgerkleding. Iedereen moest het huis uit, alleen mijn jongste zusje van negen bleef binnen. Mijn ouders hadden een winkeltje en daarboven woonden we. We begrepen niet wat er gebeurde, maar later hoorde ik van mijn zusje dat ze onze vader in huis hadden neergeschoten. Ze checkten zijn pols en schoten nog een keer, het maakte hen niks uit dat zij dat zag.

Onze moeder smeekte de agenten, want dat waren ze, om hem naar het ziekenhuis te brengen. Maar ze trokken haar aan haar haren en zeiden: pas op of we schieten jou ook dood. Al snel kwamen de media, tv-ploegen, om de politie te interviewen.

De agenten wilden ook mijn broers meenemen. Joseph, de oudste, namen ze mee op de motor. We hadden geen tijd om ons daar zorgen over te maken, want ondertussen brachten ze mijn vader naar het uitvaartcentrum. Toen we daar waren, kwam er een ambulance aanrijden met een gevonden lichaam. Aan de voeten die onder een wit doek uit staken, zag ik direct dat het Joseph was, ik verzorgde zijn ingegroeide teennagels altijd.

Ze vroegen twee keer 70.000 peso (1250 euro, red.) voor het opbaren van de lichamen. Dat konden we niet betalen. Dus werden ze ergens anders heen gebracht. Daar kwam de politie, in uniform, en ik herkende meteen de mannen in burger van eerder die avond bij ons huis. Ze zeiden zelf dat het om een politieactie ging.

Ja, mijn vader handelde in drugs. In 2014 was hij al een keer gearresteerd. Maar Joseph was daar niet bij betrokken, die rookte en dronk niet eens. Hij was een bodybuilder en een alleenstaande vader. We hebben nooit een rapport gekregen van wat er is gebeurd. De verklaring die ze gaven, is dat mijn vader zich verzet zou hebben.

Het gaat nu goed met mijn familie, ik zorg voor ze. Een van mijn broers studeert criminologie, hij wil later bij de politie. Ook mijn andere broers en zussen zijn nog aan het leren, sommigen met een beurs van de redemptoristen. Ik heb drie kinderen.

Om geld te verdienen, werken mijn broers ’s nachts bij de visafslag. Ik werk ongeveer twee keer per week hier in de koffieshop. Ik leer goede koffie zetten en ik kan met mensen praten, dat is leuk. Verder heb ik wat handeltjes online en daarnaast studeer ik marketing.”

Brenda Victorio toont een foto van de plaats waar haar zoon en kleinzoon zijn gevonden. Beeld vincent go

‘Het was net een film, zeiden ooggetuigen’

Brenda Victorio (66) uit Caloocan vertelt in het zaaltje boven de koffieshop over wat haar overkwam toen Duterte nog maar kort aan de macht was.

“Mijn zoon Roderick had gehoord dat hij naar het politiebureau moest komen, ze wilden alleen even praten. Hij vroeg mijn kleinzoon om hem te brengen op de motor, dat was op 10 oktober 2016.

Roderick moest ook een zakje shabu (de harddrug crystal meth, red.) meenemen. Dat zouden ze gebruiken voor een politieoperatie, om iemand in de val te lokken. Ja, hij gebruikte zelf, eerst was hij huisschilder maar later ook een kleine dealer. Mijn kleinzoon deed dat niet.

’s Middags hoorde ik niks van ze, dus maakte ik me zorgen. Iemand belde en zei: ‘Je moet naar de school, daar zijn een vader en zoon doodgeschoten’. Toen ik daar kwam, zag ik ze liggen, op de grond, het shirt van mijn zoon was rood van het bloed. Ooggetuigen zeiden: ‘Het was als in een film’, motoren met schietende mannen zaten achter hen aan.

Het onderzoek van de politie was nog bezig, ik zag een agent mijn zoon omdraaien en het zakje drugs uit zijn zak halen. We kregen geen informatie van de politie, alleen een adres van het uitvaartcentrum waar ze heen gebracht werden. Daar vroegen ze 50.000 peso (circa 900 euro, red.) maar dat had ik helemaal niet, dus moest ik een schuldbekentenis tekenen.

Ik had nog gezegd dat ze niet naar het bureau moesten gaan, ik had verhalen gehoord over mensen die doodgeschoten werden. Maar hij zei: ‘Ik ken ze goed, meneer Jordan (een van de agenten, red.) is een verstandige man’. En hij dacht dat het lot nu eenmaal bepaalt wat er met je gebeurt.

Volgens het politierapport is hij doodgeschoten door onbekenden, die zijn gevlucht op een motor zonder nummerplaat. Iemand die ze had gezien, vertelde dat de schutters witte T-shirts droegen met daaronder politiebroeken.

Het is moeilijk om een zoon te verliezen, hij was 44 en de broodwinner. Mijn kleinzoon was nog maar 19. Ik had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren. Nu helpen mijn andere kleinzoon en kleindochter mij, zelf heb ik geen werk.

Bij ons in de wijk is er een groot drugsprobleem, er wordt openlijk gedeald. Het is de enige manier om snel geld te verdienen. Duterte zei dat hij binnen een half jaar een einde aan zou maken aan het drugsprobleem, maar er is in zes jaar niks veranderd. Het moorden gaat gewoon door.”

Sara Celis Beeld vincent go

‘Ze namen mijn zoon mee naar het bureau, met een zak over zijn hoofd’

Sara Celis (57) uit Caloocan kan nog altijd amper geloven wat er gebeurde op 6 februari 2017.

“Mijn zoon Almon van 32 ging ’s avonds naar de wake voor een vriend die was doodgeschoten. Ik zei nog dat hij zijn jongere broer snel naar huis moest sturen als hij die zag, omdat het gevaarlijk was buiten.

Toen hij bij die wake kwam, was er commotie. Hij ging eropaf en werd zelf beschoten. Hij kon nog vluchten, naar het huis van een vriend en daar vroeg hij huilend om hulp. Die vriend bracht hem naar het ziekenhuis, maar hij is onderweg al overleden.

Ondertussen ging ik zoeken, want we hoorden dat er iets gebeurd was. Toen ik bij het ziekenhuis kwam, waren mijn andere kinderen er al. Van hen hoorde ik dat Almon dood was. Ik werd boos op een agent die erbij was. Jullie zijn verantwoordelijk, riep ik.

Ze brachten het lichaam naar een uitvaartcentrum dat eigendom is van een paar agenten. Daar vroegen ze 45.000 peso (ruim 800 euro, red.), maar dat kon ik niet betalen. Bij zijn lichaam was een zakje shabu gevonden, ter waarde van 100 peso (1,80 euro).

Sara Celis toont foto’s van haar twee zoons en haar kleinkinderen. Beeld vincent go

Mijn andere zoon, Dicklie, ging op 12 augustus 2017 naar de markt, hij was toen 30. Antidrugsagenten hielden hem aan. Ze wilden alleen wat vragen stellen, zeiden ze. Ze namen hem mee naar het bureau, met een zak over zijn hoofd. Dat hoorde ik van buurtbewoners die het hadden gezien.

Ik werd gek toen ik dat hoorde, daarna kwam er geen bericht meer van hem. Op het bureau ontkenden ze dat ze wisten waar hij was. Ga maar weer naar huis, zeiden ze. Om vier uur ’s ochtends hoorde ik dat zijn lichaam was gevonden, hij lag dood op een leeg perceel in de buurt.

Dicklie zou teruggeschoten hebben toen de politie hem wilde aanhouden, er werden een wapen en een zakje shabu bij hem gevonden. Ik ging erheen en herkende hem. Later hoorde ik van een vriend die ook was aangehouden, dat hij had gehoord dat ze mijn zoon sloegen.

Almon was een gebruiker, maar Dicklie niet. Zijn vrouw wel, hun kinderen wonen nu bij mij en ik weet niet waar zij is, ze kijkt niet om naar haar kinderen. Ik had twaalf kleinkinderen, maar een is overleden. De kinderen gaan naar school, alleen de jongste van vier nog niet.

Waar ik woon, wordt iedere nacht geschoten, het lijkt wel vuurwerk. Ik verdien wat geld door de was te doen voor andere mensen, met de hand. Geregeld komen agenten bij me langs om te vragen of ik de klacht die ik heb ingediend wil intrekken. Ze vragen om het politierapport, maar ik zeg dat ik dat heb verbrand (ze lacht, red.). Dat is niet waar, maar misschien houden ze dan op.”

Emily Soriano Beeld gijs moes

‘Ik blijf de politie aanklagen, want ik wil niet dat iemand dit overkomt’

Emily Soriano en de overige vrouwen in dit artikel vertellen over hun ervaringen bij Pahra in Quezon City. De mensenrechtenadvocaten van die organisatie zetten zich in voor nabestaanden van buitengerechtelijk geëxecuteerde Filippijnen.

“Mijn zijn is gedood op 28 december 2016, hij was 15 jaar en heette Angelito. Nee, hij had helemaal niks te maken met drugs. Hij ging die dag naar de kerk, waar kinderen een presentje kregen. Het was zo’n lieve jongen.

Op de markt in Quezon City hoorde ik van een vriend dat er mensen gedood waren. Ik ging naar de plaats waar het gebeurd was en daar zag ik een vriend van mijn zoon liggen, Sunny van 16. Daarna zag ik achter in het huis Angelito, dood.

Er waren in totaal zeven slachtoffers. Politie in burger had het gedaan, volgens ooggetuigen. Eerst hadden ze geschoten en daarna hun uniform aangetrokken om onderzoek te doen.

Tijdens de wake voor mijn zoon hoorde ik van getuigen wat er was gebeurd, maar ze waren bang om hun verhaal te doen. Ja, het is een rechtszaak geworden. Daar is vastgesteld dat het een politieoperatie was tegen drugshandel, Angelito was collateral damage, nevenschade. Ook volgens de rechter was hij geen drugsgebruiker.

Toen Duterte aan de macht kwam zei hij: ‘Als je verslaafd bent, is het je lot om te sterven’. Ik ga door met het aanklagen van de politie. Ik wil niet dat andere mensen ook zoiets overkomt.”

Jane Lee Beeld gijs moes

‘Het is een simpel verhaal, het gebeurt vaker bij ons in de buurt’

“Mijn man is gedood op 20 maart 2017. Hij was chauffeur, na zijn werk was hij aan het wachten op een Jeepney (buurtbus, red.) toen twee onbekende mannen langs reden en hem doodschoten, in zijn rug.

Ik was heel ongerust toen hij die avond niet thuis kwam. Buren die het gezien hadden, vertelden me de volgende dag wat er gebeurd was. Er waren meer getuigen, maar die waren bang.

Ik heb een zaak aangespannen, maar het duurde meer dan twee jaar voor er een antwoord kwam. Daarin stond dat mijn man niet bekend was vanwege drugsgebruik. Dat klopt ook. Twee zwagers van hem wel, die verkochten drugs. Verder is er geen onderzoek gedaan.

Het is een simpel verhaal, het is vaker gebeurd bij ons in de buurt. Ik geloof dat het de politie was, mijn man had geen vijanden. Na zijn dood ben ik werk gaan zoeken, ik werk nu soms in een keuken, ik verkoop wat spulletjes en ik geef kinderen bijles.”

Sherilyn Nulud Beeld gijs moes

‘Mijn man stond al langer op de hitlist van de politie’

“Mijn man was chauffeur van een tricycle (een soort tuktuk, red.) en hij werkte in de bouw, maar hij werd ontslagen en kreeg geen salaris meer. Een vriend van hem verkocht drugs, dus toen ging hij dat ook doen om maar wat te verdienen.

Op een zeker moment hoorden we dat hij op een hitlist van de politie stond. Agenten kwamen in de buurt langs, ze deelden flyers uit met verdachten en een beloning. Hij stond er ook op. We hoorden dat een neefje van hem gemarteld was door de politie, om te vertellen waar mijn man was. Daarna is hij overleden.

We besloten te verhuizen, we zwierven van huis naar huis. Mijn man verstopte zich als de politie eraan kwam. De politie heeft hem gevonden toen hij met vrienden aan het gokken was op straat.

De agenten zeiden: rennen. Toen hij dat deed, schoten ze op zijn voeten. Zo moest hij blijven rennen, naar het politiebureau. Dat gebeurde op 15 mei 2017, moederdag. Uiteindelijk is hij naar de eerste hulp gebracht. Daar is hij gestorven.

Volgens de politie verzette hij zich bij zijn aanhouding. Later bleek dat hij schotwonden had in zijn hoofd en zijn armen en knieën. Ik heb geen zaak aangespannen, ik was bang.”

Estrella Nonay Beeld gijs moes

‘Ik zag hem liggen met een schot in zijn nek’

“Mijn zoon Bernard was tricyclechauffeur. Hij wachtte op passagiers toen een vriend om hulp vroeg, die werd gezocht door de politie. Hij kon niks doen, de politie kwam er al aan. Toen mijn zoon daarna thuis ging lunchen, kwamen er motoren voorbij, waarschijnlijk van de politie.

Die avond werd Bernard opgewacht door de politie. Later kwam een buurman langs, die heeft me meegenomen naar de plaats waar het gebeurd was. Ik zag hem liggen met een schot in zijn nek.

Hij is rond acht uur ’s avonds gedood, officieel is niet bekend door wie. Hij stond wel op een lijst, dat wist ik. Hij gebruikte shabu, maar niet zo vaak en hij verkocht het niet.

We hebben een zaak aangespannen bij de mensenrechtencommissie. Daar heb ik nog niks van gehoord. Mijn zoon was 34, hij had geen vrouw of kinderen.”

Jonalyn Cabas Beeld gijs moes

‘Mijn broer is gevonden op een vuilstort’

“Mijn broer kwam op bezoek om onze moeder te zien. ’s Avonds laat ging hij noedels halen, maar hij kwam niet meer thuis. De volgende ochtend zei een buurman: ‘Er is iets gebeurd met je broer’. Hij was gearresteerd en meegenomen in een politieauto.

We zijn gaan zoeken, in het wijkkantoor, in politiebureaus en ziekenhuizen. Mijn moeder ging naar het uitvaartcentrum. Daar zeiden ze eerst dat ze van niks wisten, maar later bleek het lichaam daar toch te liggen. Mijn moeder heeft hem gezien, hij had schotwonden in zijn zij en zijn been.

Volgens het politierapport was hij aan het rondhangen, maar waarom hebben ze dan geweld gebruikt? Bij zijn lichaam zijn ook een wapen en een zakje shabu gevonden, maar dat geloof ik niet. Daar had hij helemaal geen geld voor. Hij had eerder wel marihuana gebruikt.

Mijn broer is gevonden op een vuilstort, dat was in juni 2018. Er waren die avond zeventien mensen gearresteerd, maar alleen hij is gedood. Hij was 21 jaar en werkloos.”

Virgina Braganza Beeld gijs moes

‘Ik ken mijn zoon, hij gebruikte geen drugs’

“Op 29 juli 2018 wachtte ik thuis op mijn zoon. De volgende dag vond ik hem in het ziekenhuis, hij was al dood. Hij had schotwonden in zijn armen en benen. Volgens de politie was hij betrokken bij een beroving, maar dat kan niet waar zijn. Op het moment van die beroving was hij bij zijn tante.

Van getuigen hoorde ik dat er twaalf agenten bij betrokken waren. Er zijn camerabeelden van een busje, maar mijn zoon is niet te zien. Er zijn een wapen en cannabis bij hem gevonden, volgens mij zijn die daar neergelegd.

Mijn zoon was 18 en werkte als tricyclechauffeur. Hij gebruikte geen drugs, ik ken mijn zoon. Bij de mensenrechtencommissie heb ik een verklaring afgelegd. Ik heb nog een dochter en een jongere zoon.”

Maria Rosalinda Hontiveros Beeld gijs moes

‘De politie maakte geen rapport op van de zaak’

“Mijn zoon is op 10 oktober 2017 gedood, om tien uur ’s avonds op de markt in Malabon. Hij was daar met zijn neefje en zijn partner. Hij verdiende geld door groenten te dragen. Om half elf hoorde ik dat hij was doodgeschoten.

Ik ging naar de markt, daar zag ik zijn lichaam liggen met agenten erbij, maar ik kon niet in de buurt komen. Van andere aanwezigen hoorde ik dat ze wonden in zijn gezicht en achterhoofd hadden gezien.

Er waren camerabeelden. Ik diende een verzoek in, maar kreeg die niet te zien. Volgens zijn partner is hij doodgeschoten door een man met een masker en een pet, die er daarna op een motor vandoor is gegaan.

De politie heeft geen rapport opgemaakt van de zaak. Ja, mijn zoon gebruikte shabu maar hij verkocht het niet.”

Amelia Santos Beeld gijs moes

‘Zijn gezicht zat vol modder, waar twee schotwonden onder zaten’

“Mijn man is gedood op 21 september 2016, om vijf uur ’s middags. Ik werkte als kok op een school en toen ik thuis kwam, zag ik alle buren naar me kijken. Ik maakte me al zorgen dat mijn man iets zou overkomen.

Een neef zei dat er een schietpartij was geweest in Bulacan. Mijn dochter en ik zijn daarheen gegaan. Er was heel veel politie. Mijn man lag al in een lijkwagen, met drie andere slachtoffers. Ik vroeg of ze de bodybags konden openen, maar dat mocht niet.

Bij het uitvaartcentrum heb ik mijn man wel gezien. Ze wilden daar 50.000 peso hebben, dus zei ik: nee, we nemen hem wel mee. Hij was vies, zijn gezicht zat onder de modder. Thuis heb ik hem gewassen en ik zag twee schotwonden in zijn gezicht.

Volgens een ooggetuige kwamen er wel twintig agenten langs in dat huis waar mijn man was. Mijn man werd naar de kant van de weg gesleept en ze legden een wapen en een zakje shabu bij hem neer. Volgens de politie verzette hij zich bij zijn arrestatie.

Mijn man had een depressie, hij was zijn baan kwijt. Daarom gebruikte hij shabu, normaal deed hij dat niet. Ik heb er geen zaak van gemaakt, ik was bang. Bij die operatie zijn in totaal vier mensen omgekomen.

Ik heb drie kinderen. Wat ik wil is gerechtigheid, vooral voor hen.”

