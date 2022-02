De aanval op Kiev laat zien wat de Russische plannen zijn

Vroeg in de ochtend probeerden Russische troepen zaterdag met een luchtlandingsoperatie de militaire luchthaven te veroveren bij Vasylkiv, zo’n veertig kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Er zijn Oekraïense militairen gewond geraakt en omgekomen bij hevige gevechten, vertelde burgemeester Natalia Balasynovytsj tegen Oekraïense media in de nacht van vrijdag op zaterdag. Er zijn veel Russische parachutisten geland. “We hebben slachtoffers. We hebben veel gewonden. Helaas zijn het er tweehonderd”, zegt ze. Volgens het Oekraïense leger is een Russisch transportvliegtuig met militairen aan boord neergehaald.

Eerder probeerden de Russen het vliegveld Hostomel onder controle te krijgen, ten noordwesten van de Oekraïense hoofdstad, om zo een luchtbrug te kunnen openen. Na eerste berichten dat Russische troepen dat vliegveld in handen houden, zouden Oekraïense militairen er later in geslaagd zijn hen daar te verdrijven. De situatie daar is nu onduidelijk.

Ook in Kiev zelf zijn al kleine hoeveelheden Russische troepen actief. De Britse omroep BBC meldt gevechten langs de Prospekt Peremohy, een snelweg die vanuit het westen voert tot in het hart van de Oekraïense hoofdstad. Volgens sommige berichten zijn er explosies gehoord op een afstand van minder dan 4 kilometer van het centrum, waar onder meer het ministerie van defensie huist. In het district Obolon, in het noorden van de regio-Kiev en zo’n tien kilometer van het centrum, zijn eveneens gevechten gaande. Op verschillende andere plaatsen in de stad zijn raketinslagen geweest, waaronder inslagen in woonflats. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is volstrekt onduidelijk.

Brandweer bij een beschadigd flatgebouw in Kiev, zaterdagochtend. Beeld EPA

Zelenski wil niet weg

Met de omsingeling van Kiev en de invallen vanuit verschillende kanten lijken de Russische militairen erop uit te zijn zo snel mogelijk het Oekraïense regeringscentrum in handen te krijgen. De Russische president Poetin zei eerder deze week al de ‘nazistische’ leiders van Oekraïne te willen afzetten en te vervangen door een ‘democratische’ bewind. Donderdag waarschuwde Zelenski de Europese leiders al dat hij voor de Russen ‘doelwit nummer 1’ is.

Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 26 februari 2022

Afgelopen nacht werden ook allerlei berichten verspreid dat de Oekraïense president Zelenski zijn militairen zou hebben opgeroepen zich over te geven aan de Russen. In een nieuwe videoboodschap, buiten op straat opgenomen, sprak Zelenski dat met klem tegen. “Ik ben hier. We zullen onze wapens niet neerleggen. We verdedigen onze staat”, aldus Zelenski. De Amerikanen zouden hebben aangeboden hem te evacueren uit Kiev indien noodzakelijk, maar Zelenski zou dat niet willen. “Het gevecht is hier; ik heb munitie nodig, geen lift”, zo zou hij volgens een hoge Amerikaanse inlichtingenfunctionaris.

De Oekraïense militaire leiding probeert de bevolking voor te bereiden op een verdere opmars van de Russen in Kiev. De Oekraïense televisie toont instructiefilmpjes over het maken van molotovcocktails door burgers om in te zetten tegen de oprukkende Russische tanks en pantserwagens.