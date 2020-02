‘De aanleg van 5G is geopolitiek en de EU wordt uit elkaar gespeeld’

Ministers en generaals praten op de veiligheidsconferentie in München weinig over tanks, schepen en vliegtuigen en veel over data, netwerken en technologie. Marietje Schaake, verbonden aan Stanford University in Californië, president van de nieuwe denktank CyberPeace en voormalig Europarlementariër (D66), schetst de dilemma’s voor de beleidsmakers.

Waarom gaat het hier zoveel over het nieuwe communicatienetwerk 5G en het Chinese bedrijf Huawei?

“Het is een geopolitieke kwestie, waarin veiligheid, democratie, economie en mensenrechten samenkomen. Het gebruik van 5G dringt veel verder in onze levens door dan eerdere netwerken. Slimme apparaten en zelfrijdende auto’s communiceren met elkaar en dat levert enorm veel data op, die veel vertellen over onze levens. Met die data kunnen bedrijven hun systemen verbeteren en dus gaat het ook om economische macht.”

Wat is het probleem met al die nieuwe mogelijkheden?

“Technologie is lang gezien als iets vooruitstrevends, maar nu zien we dat er ook veel nieuwe kwetsbaarheden zijn. Die kunnen onze democratie bedreigen. Wat doen we als de technologie onbetrouwbaar is? Wat voor misbruik is er mogelijk met al die data? Vertrouwen we die toe aan China? Zit je dan vast aan Chinese standaarden die ook gebruikt worden om Oeigoeren te onderdrukken? En we weten nog niet wat er in de toekomst allemaal mogelijk is, met de komst van kunstmatige intelligentie.”

Wat kunnen wij doen om die ontwikkelingen in goede banen te leiden?

“Zorg dat je in Europa de interne markt en de veiligheid met elkaar verbindt. Dan hoef je niet iedere keer ad-hoc-beslissingen te nemen. Nu worden de EU-landen uit elkaar gespeeld, dat zie je al gebeuren bij de veilingen voor 5G. Dit moet Europees geregeld worden.”

Kan Nederland een eigen afweging maken, zoals premier Rutte zegt?

“Rutte hamert altijd op het nationale belang, maar je hebt meer kracht en vermogen als je het samen doet. Nederland kan wel een eigen afweging maken, maar op basis van gedeelde Europese criteria. Dan kan niemand zeggen dat we doen wat de Chinezen, willen of juist dansen naar het pijpen van de Amerikanen. Dan worden we geen speelbal van de nieuwe ontwikkelingen.”

