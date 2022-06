Data uit de menstruatie-app kan straks als bewijs dienen in abortus-rechtszaken

Tot voor kort was een menstruatie-app gewoon een handig hulpmiddel om te kunnen voorspellen wanneer je ongesteld wordt. Maar nu het Amerikaanse hooggerechtshof het landelijke recht op abortus heeft afgeschaft, kunnen ze worden gebruikt als bewijsmateriaal in rechtszaken, vrezen veel Amerikaanse vrouwen. Oproepen op sociale media als Twitter om de apps van de telefoon te verwijderen werden al honderdduizenden malen gedeeld.

De angsten zijn terecht, menen veel privacy-experts. “Openbaar aanklagers hebben het recht om gegevens op te vragen. En als je een abortus nodig hebt, een miskraam hebt of naar een andere staat reist, moet je heel goed nadenken over wat er op je telefoon staat”, aldus advocaat en activist Elizabeth McLaughlin, auteur van een van de virale tweets. Privacy-activist Evan Greer waarschuwt bij radiostation NPR dat het probleem niet alleen bij menstruatie-apps zit. Iedere app kan je locatiegegevens bijhouden, en als je zoekgeschiedenis aangeeft dat je op abortus hebt gegoogeld, kan ook dat tegen je gebruikt worden.

Aangeklaagd om miskraam

Op dit moment sluiten de meeste conservatieve staten waar abortus nu verboden is, of wordt, individuele vrouwen nog uit van vervolging. Maar wetgevingsprocessen gaan snel en de roep om vervolging klinkt steeds luider. Bovendien klaagden lokale overheden ook vóór de recente uitspraak van het hooggerechtshof al vaak vrouwen aan die een miskraam hadden gehad, op verdenking deze zelf te hebben opgewekt. Daarbij werd ook digitaal bewijs gebruikt. Zo werd in 2017 de zoekgeschiedenis van een vrouw uit Mississippi die online naar een abortusopwekkend middel had gezocht, ingebracht in een rechtszaak.

Een nieuwe ontwikkeling is bovendien dat de staten Texas en Oklahoma privéburgers een geldbonus van duizenden dollars beloven als ze met succes iemand aanklagen die een abortus op wat voor manier dan ook faciliteert. Dat maakt de data van menstruatie-apps ook financieel waardevol.

Data doorverkocht

Niet alle apps hebben een goede reputatie als het gaat om de bescherming van gebruikersdata. In 2019 onthulde The Wall Street Journal dat de populairste menstruatie-app, Flo, data van vrouwen die zwanger wilden worden had doorverkocht aan Facebook, dat ze daardoor met gerichte advertenties kon bestoken. Anders dan artsen, zijn gezondheidsapps in de VS niet gebonden aan geheimhouding van patiëntgegevens.

Flo meldde na de beslissing van het hooggerechtshof dat het een privémodus wil aanbieden, maar experts betwijfelen of gebruikers daarmee elk dataspoor kunnen uitwissen. Bovendien houdt het bedrijf zich, net als andere apps, op de vlakte over hoe het zal reageren als autoriteiten gegevens opvragen.

“Er schuilt een treurige ironie in dat mensen die juist hard proberen om zwanger te worden, het lastiger krijgen om de technologie daarvoor te gebruiken uit angst dat die tegen ze gebruikt wordt”, aldus jurist en activist Albert Fox Cahn in Wire. Op sociale media doet hiervoor ook al een briljante oplossing de ronde: gewoon weer op papier bijhouden.

Lees ook:

Hoe streng worden de wetten? De abortusstrijd in de VS barst nu pas echt los

Nu het landelijke recht op abortus in Amerika is vervallen, dreigt in sommige staten vervolging voor vrouwen die er één ondergaan - of die een miskraam krijgen.

De Amerikaanse staat bemoeit zich al decennia met de baarmoeder van de zwarte vrouw

Dat het landelijke recht op abortus in de VS is afgeschaft, is voor hoogleraar rechten Michele Goodwin geen verrassing. De Amerikaanse staat bemoeit zich op allerlei manieren steeds intensiever met baarmoeders, met name die van zwarte vrouwen, stelt zij.