Dat miljardair Akhannouch nu premier van Marokko is, dankt hij voor een flink deel aan zijn vriendschap met de koning

Aziz Akhannouch noemde zijn overwinning in de Marokkaanse verkiezingen afgelopen week ‘een zege voor de democratie’ en ‘een uitdrukking van de volkswil’. Maar dat was een wel heel rooskleurige voorstelling van zaken.

Want de miljardair dankte de winst van zijn Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) op zijn minst voor een deel aan zijn nauwe banden met de koning, die in Marokko aan veel touwtjes trekt. Zo was de kieswet in de aanloop naar de stembusgang zo aangepast dat zijn belangrijkste rivalen, de gematigde islamisten van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), wel moesten verliezen. Bovendien besteedde Akhannouch uit eigen zak veel geld aan zijn gelikte campagne. Opponenten mopperden dat hij ‘de politiek overvoert met geld’.

Zijn vermogen wordt geschat op 1,7 miljard

Akhannouch, die vrijdag van de koning de opdracht kreeg als premier een kabinet te formeren, erfde de meerderheid van de aandelen in de Akwa-groep van zijn vader, die in 1995 overleed. Hij bouwde het bedrijf verder uit tot een groot conglomeraat, dat actief is in onder meer olie, gas, vastgoed, toerisme, telecom en media. Het vermogen van Akhannouch en zijn familie wordt door zakenblad Forbes geschat op 1,7 miljard euro.

Enkele jaren geleden was de tycoon nog het mikpunt van protesten. Uit ergernis over de stijgende benzineprijs boycotten Marokkanen massaal de tankstations van zijn oliemaatschappij. En in 2019 veroorzaakte hij ophef toen hij zich smalend uitliet over de steeds openlijker onvrede onder de bevolking. Hij klaagde dat de Marokkanen ‘gedisciplineerder’ moesten worden.

Verzet tegen de grote macht van het paleis

Naast topman van zijn bedrijf was Akhannouch de laatste veertien jaar minister van landbouw en visserij, twee belangrijke economische sectoren in Marokko. In 2016 wierp hij zich met steun van het paleis op als leider van de RNI, om die liberale partij van technocraten en notabelen op te stoten in de vaart der volkeren. De gok was dat de workaholic de gematigde islamisten kon intomen, die voor de tweede keer achtereen de verkiezingen hadden gewonnen.

De laatste tijd deed de miljardair er alles aan om steun te verwerven onder de armen. Zo liet hij tijdens de ramadan grootscheeps voedsel uitdelen. Ook reisde Akhannouch naar alle uithoeken van het land om campagne te voeren.

Velen hopen dat de succesvolle ondernemer de kwakkelende economie weer aan de praat zal krijgen. Maar tegelijk is duidelijk dat de nieuwe premier niet geneigd zal zijn om zich te verzetten tegen de grote macht van het paleis, iets wat zijn islamistische voorgangers nog wel eens probeerden. In zijn overwinningsspeech zei hij te gaan regeren “in lijn met de visie van de koning”.

