Dat demonstranten het risico nemen zich tegen Assad te keren, geeft aan hoe onleefbaar Syrië is geworden

In Syrië is het leven onbetaalbaar geworden. Door de hyperinflatie kan het overgrote deel van de bevolking het zich amper permitteren om voedsel te kopen. Maar nu ook de brandstofprijzen stijgen, is de maat vol en keren betogers zich openlijk tegen het regime van Assad.

Vooral in Sweida, een stad in het zuiden van het land, zijn de protesten hevig. Op sociale media gaan filmpjes rond waarop te zien is hoe demonstranten in de stad Melh een gebouw van de regerende Baath-partij aanvallen. Tientallen lokale afdelingen van de partij zijn gesloten. Ook openbare instellingen sluiten hun deuren, en het openbaar vervoer ligt plat.

Dat de grootste protesten juist in Sweida woeden, is opvallend. In de stad en gelijknamige provincie wonen veel druzen, die zich tot dusver grotendeels op de vlakte hielden in het conflict tussen Assad en zijn tegenstanders, vergeleken met omliggende gebieden. “Zulke protesten hebben we in Sweida nog niet eerder meegemaakt”, zegt Rayan Marouf, hoofdredacteur van burgerjournalistiek platform Suwayda24 tegen The Guardian. “Dit regime kan niet voorzien in eerste levensbehoeften. De mensen willen geen hervormingen. Ze willen dat Assad vertrekt.”

90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens

Op beelden is te zien hoe een spandoek met daarop een foto van Assad in brand wordt gestoken op een plein in Sweida. “Leve Syrië, weg met Assad”, klinkt het in een ander filmpje. “We willen dat heel Syrië de straat op gaat. Iedereen zou moeten protesteren.” De acties zijn gedurfd: het regime schroomt doorgaans niet om hard te straffen. Ook in het zuidwestelijke Daraa, waar de protesten in 2011 uitliepen op een burgeroorlog, gaan mensen de straat op.

Het land verkeert al tijden in een diepe crisis. Water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn door de verwoestingen van de oorlog voor veel burgers ontoegankelijk. Volgens de VN leeft 90 procent van de bevolking onder de armoedegrens. De zware aardbevingen in februari hebben de omstandigheden verder verslechterd; volgens het Rode Kruis hebben 14,6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig.

Ook alawieten keren zich tegen Assad

Ook onder de alawieten, een religieuze minderheidsgroep die tijdens de oorlog achter Assad stond, groeit de kritiek op het regime. Dat juist hun steun is weggevallen, moet voor Assad als een dolksteek in de rug voelen. Volgens de BBC zijn er al verschillende alawieten gearresteerd, nadat zij de president via sociale media opriepen om actie te ondernemen tegen de problemen in het land. Een van hen is Ahmed Ibrahim Ismail. Hij werd opgepakt nadat hij zijn kritiek op de corruptie en beroerde economische omstandigheden op Facebook uitte, meldt mensenrechtenorganisatie Syrian Network for Human Rights. Volgens de organisatie werd de arrestatie uitgevoerd zonder wettelijk bevel.

Tot nu toe hebben de autoriteiten in Syrië nog niet gereageerd op de protesten. De beveiliging in de kustprovincies is naar verluidt aangescherpt om te voorkomen dat de protesten vanuit de steden naar die gebieden overwaaien.

