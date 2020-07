Dat de Verenigde Staten verdeeld zijn, bleek op nationale feestdag

Het was een magistrale speech die Donald Trump afstak tegen de achtergrond van vier presidentenhoofden, uitgehakt in Mount Rushmore. Volgens Roger Kimball tenminste. De conservatieve commentator is er van overtuigd, schrijft hij op het blog ‘American Greatness’, dat historici later zullen zeggen dat die vrijdag, aan de vooravond van Onafhankelijkheidsdag, Donald Trump zijn herverkiezing veiligstelde. Met een toespraak die ‘vibreerde met energie en existentiële vastbeslotenheid’.

Maar in de oren van de Trumpkenners van The New York Times klonk het allemaal minder indrukwekkend daar bij Mount Rushmore, en zaterdag nog eens voor het Witte Huis in Washington. “Trump hield zijn toespraken met de grimmige eentonigheid die hij vaker gebruikt als hij een tekst opleest.”

Eenstemmigheid ontbreekt

Het was alsof ze twee verschillende presidenten hadden aangehoord. Dat past bij het Amerika dat zaterdag zijn verjaardag vierde. Verdeeld was het al, maar steeds meer ontbreekt ook eenstemmigheid over wat er feitelijk gebeurt.

Daar leverden die toespraken van Donald Trump voorbeelden van. Bij Mount Rushmore noemde hij – onder luid gejuich, het evenement leek eerder een campagnebijeenkomst dan een toespraak van het staatshoofd – de geboorte van de VS ‘het hoogtepunt van duizenden jaren westerse beschaving’. Zaterdag noemde hij zijn land ‘het meest deugdzame in de geschiedenis’. Net toen kwam het Pew onderzoeksinstituut met een peiling waarin 17 procent van de Amerikanen over hun land zei ‘trots’ te zijn, en slechts een kleine helft, 46 procent, ‘hoopvol’. Driekwart is ronduit ‘boos’.

Daar heeft de steeds heftiger om zich heen grijpende coronapandemie alles mee te maken. Volgens Trump is dat ten onrechte. De VS zullen ‘lang voor het einde van dit jaar’ een vaccin hebben. En dat er tot die tijd nog veel besmettingen zullen zijn, is geen probleem: “99 procent is compleet onschadelijk.”

Cijfers van de WHO vertellen een ander verhaal, wisten Amerikaanse media te vertellen. Wereldwijd zal een op de vijf besmette patiënten zuurstof of opname in een ziekenhuis nodig hebben.

Haatzaaiende media

Maar die media maken deel uit van een complot tegen het Amerikaanse volk, zegt Trump. Ze zaaien haat tegen Amerika, net als zij die standbeelden omver halen. Met die beeldenstorm is het echter afgelopen, dankzij optreden van de politie en strenge straffen, wat Trump betreft minimaal tien jaar cel. Diezelfde dag was de realiteit in Baltimore een andere: demonstranten verhuisden het standbeeld van Christoffel Columbus van zijn sokkel naar de bodem van de haven.

Als tegenzet tegen dat herschrijven van de geschiedenis in het straatbeeld heeft Trump bevolen dat er een ‘Nationale tuin van Amerikaanse helden’ komt, met historische figuren als George Washington en Martin Luther King. “Geen van allen zullen ze perfecte levens hebben geleid, maar allen zijn ze het waard om te eren.”

Wie dat niet vindt, verkeert volgens Trump in akelig gezelschap: “Amerikaanse helden versloegen de nazi’s, onttroonden de fascisten, wierpen het communisme omver [...] en joegen op terroristen tot aan het eind van de aarde. We zijn nu bezig met het verslaan van radicaal links, de marxisten, de anarchisten, de agitatoren en de plunderaars”.

Die boodschap past naadloos bij wat hij al verkondigt sinds 2015: Trump is de beschermer van Amerikanen die ongelukkig zijn met hoe hun land aan het veranderen is. Volgens peilingen is de groep die bij Trump zijn heil zoekt nu een stuk kleiner dan in 2016. Maar ook in dat opzicht lijkt hij voor zijn eigen realiteit te kiezen: Trump mikt op enkel en alleen die kern van aanhangers.

