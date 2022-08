Daria Doegin, dochter van Poetins ‘huisfilosoof’, omgekomen bij aanslag

De dochter van de man die wordt gezien als ‘de huisfilosoof’ van president Poetin, Daria Doegin, is zaterdagavond in een plaatsje ten zuidwesten van Moskou bij een bomaanslag om het leven gekomen. Haar vader, Aleksandr Doegin, was volgens Russische media ooggetuige en zou naar een ziekenhuis gebracht zijn. Daria reed in een Toyota Land Cruiser van haar vader die mogelijk het doelwit van de plegers van de aanslag was.

Aleksander Doegin wordt wel ‘Poetins brein’ genoemd. Wie Poetins drijfveren wil begrijpen, komt al snel uit bij de extreme en krijgshaftige ideeën van de Russische filosoof en socioloog.

Onderdeel van het systeem van Poetin

Wat zijn dan die ideeën van Doegin en zijn dochter? Volgens de Duitse Ruslandexpert Andreas Umland is Doegin in Rusland een margefiguur, “maar wel onderdeel van het systeem van Poetin”, zei hij negen jaar geleden in Trouw. “Hij is onderdeel van de manipulatie van de publieke opinie door het regime, met het verhaal dat Rusland een belegerde vesting is, dat we ons de luxe van oppositie, demonstraties of rechten voor minderheden en democratie niet kunnen permitteren.”

Zelf werpt hij het imago van Poetinfluisteraar – of raspoetin – liefst van zich af. Dat is in zekere zin overtuigend: een filosoof is geen politicus. Maar de filosoof heeft zich wel vaak in geschrifte over de politicus uitgelaten en de politicus put uit de bron van de filosoof. Aan de basis van zijn denken ligt de overtuiging dat de wereld uit regio’s bestaat, geopolitieke machtsblokken met elk hun eigen essentie en bijbehorend eigen waardensysteem. Daarom is de westerse overtuiging dat het individu rechten heeft, universele zelfs, volgens Doegin precies dat: een westerse overtuiging, waaraan geen universele pretenties mogen worden verbonden.

Getuige van de explosie

Op ongeverifieerde beelden op sociale media is te zien hoe Aleksandr Doegin getuige was van de explosie en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Vader en dochter waren op de terugweg van een folklorefestival. Aleksandr besloot op het laatste moment volgens mediaberichten op een andere manier terug te gaan naar Moskou terwijl zijn dochter met zijn auto zou terugrijden.

Daria Doegin werd in 1992 geboren uit het tweede huwelijk van Doegin. Ze was eveneens filosoof en werkte aan de verspreiding van de ideeën van haar vader, onder meer voor een ‘Euroaziatische beweging’.

