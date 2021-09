Dansen kan weer in Berlijn, maar alleen voor gevaccineerde feestgangers

In een appartement naast het Berlijnse Rosenthaler Platz wordt al vroeg in de middag elektronische muziek gedraaid. Op het balkon versieren vrienden elkaar met glitter en glowsticks. De straat beneden is met groepjes lachende, uitbundig geklede Berlijners, deze zaterdag extra levendig. Dit weekend kunnen zij voor het eerst sinds het begin van de pandemie de clubs weer in.

Op het huisfeest worden de mogelijkheden besproken. Gaan ze vannacht naar het ruige Berghain, het kleurrijke Wilde Renate, of de kinky KitKatClub?

Toch kunnen niet alle vrienden mee. Twee weken geleden oordeelde de rechtbank in Berlijn dat clubs weer open moeten voor mensen die gevaccineerd of hersteld van corona zijn. Voor clubs, die tot nu toe alleen kleinere feesten konden organiseren als zij een tuin hebben, is het een grote overwinning. Maar ongevaccineerden werden overvallen door de onverwachte maatregel.

Ik wil mij niet laten vaccineren om naar een club te kunnen gaan

Mohammed Hassan hoorde het nieuws een dag voordat hij vanuit Hamburg naar Berlijn reisde: “Mijn vriend belde en zei dat ik me zo snel mogelijk moest laten vaccineren, zodat we uit kunnen”. Hij heeft moeite met de sociale druk die hij nu voelt. “Ik wil mij laten vaccineren omdat ik mij er goed bij voel, niet zodat ik naar een club kan gaan”, zegt hij. Toch denkt hij erover een prik te halen. Ook restaurants in zijn woonplaats Hamburg mogen nu ongevaccineerden weigeren. “Uiteindelijk zit ik dan vast tussen vier muren en laat mijn eten bezorgen. Zo’n leven wil ik niet.”

Ook Davide Janssen, een 29-jarige Nederlandse meditatiecoach die naast Hassan op het overvolle balkon staat, overweegt nu een prik te halen. Echt tegen het vaccineren is ze niet, maar al twee keer zegde ze haar afspraak af, nadat ze had gelezen over bijwerkingen als verstoringen van de menstruatie. “Ik voel me nu toch gedwongen”, zegt ze. “Deze maatregel is heel gek in Berlijn. Het nachtleven is wat Berlijn Berlijn maakt. Daar draait het allemaal om: individualiteit en vrijheid. Nu moeten we ons opeens conformeren.”

Dat het nachtleven voor Berlijners zo belangrijk is, is later op de avond duidelijk te merken. De wagons in de U-Bahn stromen vol jongeren met bierflesjes, taxi’s rijden koortsachtig heen en weer en voor elke club staat een lange rij. Met grote pupillen van de drugs en opwinding wachten feestgangers meer dan twee uur in de rij. Club Sisyphos is geen uitzondering. Eerder op de dag was alleen de tuin open en konden ongevaccineerden met een negatieve test naar binnen. Nu de binnenhal open is, moet iedere feestganger een vaccinatiecode laten zien.

Toch wist een ongevaccineerde vriendin uit de groep van de 22-jarige Nederlandse Pascalle Doorenbos en de 24-jarige Kiki Baetsen een dag eerder bij de club Watergate al de regels te omzeilen: “Zij kwam er pas achter in de rij dat ze een vaccinatiecode moest hebben, dus heb ik haar mijn mobiel gegeven met mijn certificaat”, zegt Doorenbos, verlicht door roze en blauwe neonlampen in de tuin van Sisyphos. Ook hier werd niet om een identiteitsbewijs gevraagd bij het vaccinatiecertificaat.

Het voelt opeens alsof corona er nooit is geweest

Eigenlijk vinden de vriendinnen dat het testsysteem in Duitsland goed genoeg werkte. “We waren hier ook al in juni en het was zo makkelijk dat je op elke hoek van de straat een test kon doen”, zegt Baetsen. “Daar gingen we dan altijd even heen.” De twee besloten nu, vlak voordat de studie weer begint, opnieuw naar Berlijn te gaan om van de vrijheid te proeven. “Toen we net binnen waren, zei ik al tegen Kiki, het voelt opeens alsof corona er nooit is geweest. Dat we zo weer bij elkaar kunnen zijn, dat is heel fijn.”

Binnen in de ‘Hammerhalle’ dreunt de muziek hard op de bezwete lichamen. Voor het eerst in de pandemie zoeken verdwaasde feestgangers weer in het donker naar vrienden, botsen tegen elkaar op, maken nieuwe vriendschappen voor een nacht. Voor de hal zit de 37-jarige Michael Lens even uit te puffen. Hij is vanavond vooral blij dat hij niet meer hoeft te dansen met een mondmasker op. “Dat werkt ook niet. Iedereen danst zo hard dat je af en toe je masker afdoet, om vervolgens in het gezicht van een ander te hijgen.”

Lens vindt het prima dat toegang alleen voor gevaccineerden is. “Uiteindelijk is dit toch allemaal hedonistische bullshit”, vertelt hij, naast zijn twee innig omhelzende vrienden. Lens is bang om ondanks zijn vaccinatie toch besmet te worden met de deltavariant. “Als je wilt dansen tijdens een pandemie dan zou dat zo veilig mogelijk moeten gebeuren. Natuurlijk zullen er mensen zijn die hiervan worden buitengesloten, maar dit is niet het belangrijkste in de wereld.”

De 30-jarige Stefan Rieder, die even verderop met een tevreden glimlach tussen zijn twee vrienden zit, maakt zich wel zorgen om de maatregel. “Ik krijg zo het gevoel dat onze samenleving in tweeën wordt gesplitst”, zegt hij. “Gevaccineerden kunnen nu hun leven leiden zoals zij dat eerder deden, maar ongevaccineerden worden achtergelaten. Ik ben bang dat het onze samenleving verder zal verdelen. We hebben al zoveel onderwerpen die ons verdelen, laten we in de nacht samenkomen.”

