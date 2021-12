Dankzij verschillende reddingsacties zijn honderden vluchtelingen vlak voor kerst in een veilige haven

Vlak voor Kerstmis kreeg de bemanning van de Sea-Eye 4 donderdag toestemming om de haven van het Siciliaanse Pozzallo in te varen. Het reddingsschip van de ngo Sea-Eye had 214 mensen aan boord die vrijdagochtend voet aan wal in de Siciliaanse haven zetten. Zij werden een week geleden bij vier verschillende acties uit de Middellandse Zee gered.

Die acties vonden plaats in de buurt van Malta, maar dat land zou volgens de organisatie geen toestemming hebben gegeven om aan te meren. Eerder werden al negen mensen van het schip geëvacueerd door de Italiaanse kustwacht omdat ze dringend medische zorg nodig hadden.

Gorden Isler, voorzitter van Sea-Eye, reageerde opgelucht. “We hopen dat de mensen snel aan land mogen en Kerstmis niet aan boord hoeven door te brengen”, zei hij in een persverklaring. “De humanitaire crisis heeft geen kerstvakantie.”

Geen reddingsvesten

Daar weet de bemanning van de Geo Barents alles van. Vrijdagochtend redde een team van Artsen zonder Grenzen, dat het reddingsschip heeft gecharterd, honderd mensen die op een houten boot van twee verdiepingen in de problemen waren geraakt. Vooral de situatie op het laagste dek, waar niemand een reddingsvest droeg, was heel onveilig, zei lid van het reddingsteam Jasmine Iozzelli op Twitter. “Er is daar beperkt ruimte en weinig zuurstof en frisse lucht. Bovendien kan de combinatie van water en brandstof heel gevaarlijk zijn.”

Na deze laatste reddingsactie is het aantal opvarenden op de Geo Barents opgelopen tot 558. De afgelopen dagen kwam de bemanning in het zuidelijke deel van de Middellandse Zee al verschillende keren in actie om mensen die op overvolle boten Libië waren ontvlucht in veiligheid te brengen. Onder hen zijn ook kleine kinderen. De hulpverleners zeggen op de lichamen van de migranten soms ook sporen van geweld te zien. De kans dat de Geo Barents voor Kerstmis een veilige haven in kan varen is klein.

Meer dan 2500 mensen vermist of verdronken in 2021

Elders op de Middellandse Zee kwamen deze week ook verschillende boten met migranten in gevaarlijke situaties terecht. Zo botste een boot met tientallen mensen aan boord zo’n 235 kilometer ten zuiden van Griekenland op de rotsen en zonk. Daarbij kwamen zeker vier mensen om het leven. Het ongeluk gebeurde in de buurt van het eiland Antikythera dat tussen de Peloponnesos en Kreta in ligt. Volgens de site InfoMigrants zaten de negentig mensen die het wel overleefden vrijdagochtend nog vast op het eilandje waar ze eerder strandden. Vanwege de slechte weersomstandigheden konden ze nog niet worden geëvacueerd.

Woensdag verdronken minstens drie mensen toen hun boot in de buurt van het Griekse eiland Folegandros zonk. Twaalf mensen werden gered. Volgens de overlevenden, die uit Irak komen, worden nog zeventien mensen vermist.

Zowel Antikythera als Folegandros liggen ten noorden van Kreta, een van de zuidelijkste Griekse eilanden. Het lijkt erop dat de migranten die vanuit Turkije waren vertrokken niet op weg waren naar Griekenland, maar richting Italië wilden varen. De meeste migranten die Griekenland als doel hebben, proberen vanuit Turkije de kortere en minder gevaarlijke oversteek naar de dichtstbijzijnde Griekse eilanden te maken.

Volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zijn dit jaar al meer dan 2500 mensen overleden of vermist tijdens hun poging Europa te bereiken.

